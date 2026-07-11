Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ හා අභියාචනාධිකරණයේ විනිසුරු පුරප්පාඩු අටක් පිරවීමට ජනාධිපතිට නීතිඥ සංගමයෙන් හදිසි ඉල්ලීමක්

11 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ හා අභියාචනාධිකරණයේ විනිසුරු පුරප්පාඩු අටක් පිරවීමට ජනාධිපතිට නීතිඥ සංගමයෙන් හදිසි ඉල්ලීමක්

තීරණාත්මක අධිකරණ පත්වීම් සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති දිසානායකට නීතිඥ සංගමයේ බලපෑම

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ හතරක් හා අභියාචනාධිකරණයේ හතරක් වශයෙන් සමස්ත විනිසුරු පුරප්පාඩු අටක් පිරවීමට කිසිදු වැඩිදුර ප්‍රමාදයකින් තොරව ක්‍රියා කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකට නැවත වරක් කල් අවශ්‍ය බව අවධාරණය කර ඇත. රාජ්‍ය නායකයාට කළ පෙර ඉල්ලීම් කෙරෙහි සැලකිල්ලක් නොදැක්වූ පසුබිමක මෙම ඉල්ලීම නැවත ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ නීතී වෘත්තිකයන් නියෝජනය කරන මෙම වෘත්තීය සංවිධානය, රටේ ශ්‍රේෂ්ඨ හා අභියාචනා අධිකරණ තුළ ඇති තීරණාත්මක තනතුරු සඳහා විනිසුරුවන් පත් කිරීම දිගින් දිගටම ප්‍රමාද වීම ගැන වැඩෙන කනස්සල්ල පළ කරමින්, ජනාධිපතිට කෙලින්ම ලිපියක් ලිඛිතව යොමු කර ඇත.

පුරප්පාඩු හේතුවෙන් අධිකරණ කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳ සැකසංකා

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හා අභියාචනාධිකරණය යන දෙකෙහිම එකවර බහුවිධ පුරප්පාඩු පැවතීම, ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ අධිකරණ ආයතනවලට නඩු ප්‍රමාණය ඵලදායීව කළමනාකරණය කිරීමේ ශක්‍යතාව හා කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳව නීති වෘත්තිකයන් අතර බරපතල ප්‍රශ්න මතු කර ඇත. මෙම ආසන නොපිරුණු විට වැදගත් නඩු විභාගය හා තීරණ ප්‍රමාද වී, අවසානයේ නියමිත වේලාවට යුක්තිය ලැබීමේ ජනතාවගේ අයිතිය කෙරෙහි අහිතකර බලපෑමක් ඇති විය හැකිය.

සම්පූර්ණයෙන් සැකසුණු අධිකරණ ව්‍යුහයක් පිළිවෙළ ක්‍රියාවලියේ ආකෘතිමය කාරණාවක් පමණක් නොව, නීතියේ ආධිපත්‍යය රැකීමට හා යුක්ති ක්‍රමය කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය පවත්වා ගැනීමට අත්‍යාවශ්‍ය මූලික අවශ්‍යතාවක් බව BASL දිගු කලක් තිස්සේ ස්ථිරව පවත්වා ගෙන ඇත.

නොවිසඳුණු ඉල්ලීම්වල රටාවක්

එකම කරුණ සම්බන්ධයෙන් කළ පෙර ඉල්ලීම් කෙරෙහි ජනාධිපතිගෙන් අර්ථවත් ප්‍රතිචාරයක් නොලැබුණු බව සංගමය විස්තර කරන පසුබිමේ, BASL විසින් නැවත ප්‍රයත්නයක් ගනිමින් මෙම නවතම ලිපිය යොමු කර ඇත. මෙම පුරප්පාඩු දිගින් දිගටම පැවතීම, ඉහළම මට්ටමේ අධිකරණ පරිපාලනයේ ප්‍රමාදයේ කනස්සල්ල දනවන රටාවක් පිළිබිඹු කරන බව නීතිය නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.

  • ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ දැනට පුරප්පාඩු හතරක් පවතී
  • අභියාචනාධිකරණයේ දැනට පුරප්පාඩු හතරක් පවතී
  • ක්ෂණික ක්‍රියාමාර්ගය 촉구 කරමින් BASL ජනාධිපති දිසානායකට ලිපියක් ලියා ඇත
  • මෙම කාරණය සම්බන්ධයෙන් BASL කළ පෙර ඉල්ලීම් පත්වීම්වලට හේතු වී නොමැත
මෙම පුරප්පාඩු පිරවීම අසීමිත ලෙස කල් දැමිය නොහැකි හදිසි ව්‍යවස්ථාමය හා ආයතනික වගකීමක් බවට නීති ප්‍රජාව දරන අදහස, විධායකය කෙරෙහි BASL දිගු කරන මෙම ශක්තිමත් බලපෑම ඉස්මතු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ අධිකරණ විනිසුරුවන් තෝරා ගැනීම පිළිබඳ ව්‍යවස්ථාමය විධිවිධානවලට අනුකූලව, ජනාධිපතිවරයා මෙම නැවත කළ ඉල්ලීමට ප්‍රතිචාර දක්වා අවශ්‍ය පත්වීම් ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරනු ඇත්දැයි දැන් බලා සිටිය යුතුව ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ ශතවාර්ෂික අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ ශතවාර්ෂික අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි

ලෝකයේ වඩාත්ම සැලකිය යුතු තරඟකාරී බෝල්රූම් නර්තන වේදිකාවක් වන කීර්තිමත් බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් ළඟා කර ගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාව තරඟකාරී…

11 Jul 2026 Discuss
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ මාස හයකට අධික කාලයක් පවතින දීර්ඝතම පහත්වීමේ සිට නැවත ඉහළට Sinhala

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ මාස හයකට අධික කාලයක් පවතින දීර්ඝතම පහත්වීමේ සිට නැවත ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළඳපොළ මෙම සතියේ යළි ජවගත් අතර, 2024 සැප්තැම්බර් මාසයෙන් පසු සිදු වූ දිගූ කාලීනම අඛණ්ඩ පහත්වීමේ ගමනට සමුදෙමින්, කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ඇදගෙන…

11 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් සත්‍යය හා වගවීම ඉල්ලා සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් සත්‍යය හා වගවීම ඉල්ලා සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය

මාරාන්තික බන්ධනාගාර සිදුවීම් අනුගාමිව OHCHR සාධාරණත්වය ඉල්ලා සිටී එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය (OHCHR) ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ප්‍රචණ්ඩ…

11 Jul 2026 Discuss