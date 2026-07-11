Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අමීනා සියාඋද්දීන් 26වන වාර්ෂික සාමාන්‍ය සභාවේදී බ්‍රිතාන්‍යය සමඟ ව්‍යාපාර කවුන්සිලයේ සභාපතිනිය ලෙස පත් වෙයි

11 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අමීනා සියාඋද්දීන් 26වන වාර්ෂික සාමාන්‍ය සභාවේදී බ්‍රිතාන්‍යය සමඟ ව්‍යාපාර කවුන්සිලයේ සභාපතිනිය ලෙස පත් වෙයි

බ්‍රිතාන්‍යය සමඟ ව්‍යාපාර කවුන්සිලය (CBB) විසින් සංවිධානයේ 26වන වාර්ෂික සාමාන්‍ය සභාවේදී පැවැත්වූ විධිමත් මැතිවරණයකින් අනතුරුව අමීනා සියාඋද්දීන් නව සභාපතිනිය ලෙස පත් කර ගෙන ඇත.

මෙම පත්වීම ශ්‍රී ලංකා-එක්සත් රාජධානිය ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සංවිධානය සඳහා සැලකිය යුතු이정표යකි. දශක ගණනාවක් තිස්සේ රටවල් දෙකේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවන් අතර ප්‍රධාන සේතුවක් ලෙස කටයුතු කළ මෙම ආයතනයේ සභාපති ධුරයට සියාඋද්දීන් තේරී පත් වීම, ශ්‍රී ලංකාව හා එක්සත් රාජධානිය අතර වාණිජ සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ නව පරිච්ඡේදයක ආරම්භය සනිටුහන් කරයි.

ශ්‍රී ලංකා-එක්සත් රාජධානිය ව්‍යාපාරික සබඳතාවල නව පරිච්ඡේදයක්

කවුන්සිලයේ සාමාජිකයින් හා පාර්ශ්වකරුවන් එක් රැස් කළ වාර්ෂික සාමාන්‍ය සභාව, නායකත්ව සංක්‍රමණය සඳහා වේදිකාව සැකසීය. CBB සංවිධානය ශ්‍රී ලාංකික හා බ්‍රිතාන්‍ය ව්‍යාපාරික ආයතන අතර වෙළඳාම, ආයෝජන සහ වෘත්තීය හුවමාරු ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ ප්‍රධාන භූමිකාවක් ඉටු කරන අතර, එම සභාපති ධුරය දේශීය ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රය තුළ සැලකිය යුතු බලපෑමක් සහිත තනතුරකි.

සියාඋද්දීන්ගේ පත්වීම කවුන්සිලයේ කාර්යභාරයට අලුත් ශක්තියක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව තම පුළුල් ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ප්‍රයත්නයන්හි කොටසක් ලෙස ජාත්‍යන්තර වෙළඳ හවුල්කාරිත්වයන් ශක්තිමත් කිරීමටත්, විදේශ ආයෝජන誘致 කිරීමටත් ක්‍රියාශීලීව කටයුතු කරන මෙවැනි කාලයක මෙය වඩාත් වැදගත් වේ.

ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම

ඇඳුම් පැළඳුම්, තේ, සංචාරක ව්‍යාපාරය සහ මූල්‍ය සේවා ඇතුළු විවිධ අංශ 망라කරගත් ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා සහිත එක්සත් රාජධානිය, ශ්‍රී ලංකාවේ වැදගත් වෙළඳ හවුල්කරුවන්ගෙන් එකක් ලෙස නොඉවත්ව පවතී. CBB සංවිධානය මෙම සම්බන්ධතාව තුළ අවස්ථා හා අභියෝගයන්ට මුහුණ දීමේදී දෙපසේ ව්‍යාපාරවලට සහාය වන තීරණාත්මක ආයතනික සේතුවක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

ඉදිරි මාසවලදී ශ්‍රී ලාංකික හා බ්‍රිතාන්‍ය ව්‍යාපාරික නායකයින් අතර උපදේශන ප්‍රයත්නයන් ශක්තිමත් කිරීමට, ජාලකරණ අවස්ථාවන් පුළුල් කිරීමට සහ සහයෝගිතාව ගැඹුරු කිරීමට නව සභාපතිනිය නායකත්වය දෙනු ඇතැයි කවුන්සිල සාමාජිකයින් අපේක්ෂා කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ ශතවාර්ෂික අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ ශතවාර්ෂික අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි

ලෝකයේ වඩාත්ම සැලකිය යුතු තරඟකාරී බෝල්රූම් නර්තන වේදිකාවක් වන කීර්තිමත් බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් ළඟා කර ගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාව තරඟකාරී…

11 Jul 2026 Discuss
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ මාස හයකට අධික කාලයක් පවතින දීර්ඝතම පහත්වීමේ සිට නැවත ඉහළට Sinhala

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ මාස හයකට අධික කාලයක් පවතින දීර්ඝතම පහත්වීමේ සිට නැවත ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළඳපොළ මෙම සතියේ යළි ජවගත් අතර, 2024 සැප්තැම්බර් මාසයෙන් පසු සිදු වූ දිගූ කාලීනම අඛණ්ඩ පහත්වීමේ ගමනට සමුදෙමින්, කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ඇදගෙන…

11 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් සත්‍යය හා වගවීම ඉල්ලා සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් සත්‍යය හා වගවීම ඉල්ලා සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය

මාරාන්තික බන්ධනාගාර සිදුවීම් අනුගාමිව OHCHR සාධාරණත්වය ඉල්ලා සිටී එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය (OHCHR) ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ප්‍රචණ්ඩ…

11 Jul 2026 Discuss