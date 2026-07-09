වයිස් මෙන් ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්රී ලංකා කලාපය ස්වර්ණමය ජූබිලී සම්මේලනයෙන් සේවයේ අර්ධ සියවසක් සමරයි
වයිස් මෙන් ඉන්ටර්නැෂනල් හි ශ්රී ලංකා කලාපය මෙම සතියේ ඉතිහාසගත이 සන්ධිස්ථානයකට එළඹිණ — 2026 ජූනි 20 වැනිදා මොරටුව හෝටල් රමාදියාහිදී පැවති ස්වර්ණමය ජූබිලී වාර්ෂික සම්මේලනයෙන් සමාජ සේවයේ හා සහෝදරත්වයේ වසර 50ක් සනිටුහන් කරන ලදී.
ඓතිහාසික එකතුවීමක්
50 වැනි වාර්ෂික සම්මේලනය සඳහා දිවයිනේ සෑම දිශාවකින්ම සාමාජිකයන් එක්රැස් වූ අතර, ගෙවී ගිය අර්ධ සියවස තුළ ලබාගත් ජයගැනීම්, ප්රජා සවිබලගැන්වීම සහ අන්තර්ජාතික සහයෝගිතාව පිළිබඳව ඔවුහු එකට සිහිපත් කළහ. සේවය හා මානවවාදී වටිනාකම් කෙරෙහි ඒකාබද්ධ කැපවීමකින් එක්සත් ශ්රී ලංකාවේ නියෝජිතයන් සහභාගි වූ මෙම රැස්වීම, සංවිධානයේ ශ්රී ලංකා ඉතිහාසයේ වඩාත්ම වැදගත් මොහොතක් ලෙස සලකුණු විය.
ප්රජා සවිබලගැන්වීමේ දශක පහක්
ශ්රී ලංකාවේ ස්ථාපිත කළ දා සිට, වයිස් මෙන් ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානය YMCA ව්යාපාරය සමඟ සමීපව කටයුතු කරමින් දිවයිනේ ප්රජාවන් ඔසවා තැබීමේ නිරන්තර කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත. ස්වර්ණමය ජූබිලී සම්මේලනය ඒ උරුමය සැමරීමට මෙන්ම, ඉදිරියට යන සංවිධානයේ මෙහෙවර නැවත තහවුරු කිරීමට ද අවස්ථාවක් සැලසිණ.
අවස්ථාවේ වැදගත්කම
මෙවන් සුවිශේෂී සංවත්සර, ස්වේච්ඡා සේවා සංවිධාන සඳහා විශේෂ අර්ථයක් ගනී — ඒවා දිගුකාලීනත්වය පමණක් නොව, සාමාජිකත්වයේ පරම්පරා හරහා ඇති කරගත් අඛණ්ඩ අදාළත්වය හා බලපෑම ද නිරූපණය කරයි. ශ්රී ලංකා කලාපයේ 50 වැනි සම්මේලනය, දශක ගණනාවක් පුරා සංවිධානයේ වර්ධනයට දායක වූ අසංඛ්යාත සාමාජිකයන්ගේ කැපවීම ඉස්මතු කළේය.
මොරටුව හෝටල් රමාදියාහිදී පැවති මෙම අවස්ථාව, සාමාජිකයන්ට ඒකාබද්ධ වටිනාකම් සමරමින් ශ්රී ලංකාවේ ප්රජාවන් හරහා සේවයේ ඊළඟ අධ්යායයට ඉදිරි බැල්ම හෙළීමට හොඳ අවකාශයක් සැලසිණ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.