Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වයිස් මෙන් ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකා කලාපය ස්වර්ණමය ජූබිලී සම්මේලනයෙන් සේවයේ අර්ධ සියවසක් සමරයි

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වයිස් මෙන් ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකා කලාපය ස්වර්ණමය ජූබිලී සම්මේලනයෙන් සේවයේ අර්ධ සියවසක් සමරයි

වයිස් මෙන් ඉන්ටර්නැෂනල් හි ශ්‍රී ලංකා කලාපය මෙම සතියේ ඉතිහාසගත이 සන්ධිස්ථානයකට එළඹිණ — 2026 ජූනි 20 වැනිදා මොරටුව හෝටල් රමාදියාහිදී පැවති ස්වර්ණමය ජූබිලී වාර්ෂික සම්මේලනයෙන් සමාජ සේවයේ හා සහෝදරත්වයේ වසර 50ක් සනිටුහන් කරන ලදී.

ඓතිහාසික එකතුවීමක්

50 වැනි වාර්ෂික සම්මේලනය සඳහා දිවයිනේ සෑම දිශාවකින්ම සාමාජිකයන් එක්රැස් වූ අතර, ගෙවී ගිය අර්ධ සියවස තුළ ලබාගත් ජයගැනීම්, ප්‍රජා සවිබලගැන්වීම සහ අන්තර්ජාතික සහයෝගිතාව පිළිබඳව ඔවුහු එකට සිහිපත් කළහ. සේවය හා මානවවාදී වටිනාකම් කෙරෙහි ඒකාබද්ධ කැපවීමකින් එක්සත් ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජිතයන් සහභාගි වූ මෙම රැස්වීම, සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ වඩාත්ම වැදගත් මොහොතක් ලෙස සලකුණු විය.

ප්‍රජා සවිබලගැන්වීමේ දශක පහක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාපිත කළ දා සිට, වයිස් මෙන් ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානය YMCA ව්‍යාපාරය සමඟ සමීපව කටයුතු කරමින් දිවයිනේ ප්‍රජාවන් ඔසවා තැබීමේ නිරන්තර කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත. ස්වර්ණමය ජූබිලී සම්මේලනය ඒ උරුමය සැමරීමට මෙන්ම, ඉදිරියට යන සංවිධානයේ මෙහෙවර නැවත තහවුරු කිරීමට ද අවස්ථාවක් සැලසිණ.

අවස්ථාවේ වැදගත්කම

මෙවන් සුවිශේෂී සංවත්සර, ස්වේච්ඡා සේවා සංවිධාන සඳහා විශේෂ අර්ථයක් ගනී — ඒවා දිගුකාලීනත්වය පමණක් නොව, සාමාජිකත්වයේ පරම්පරා හරහා ඇති කරගත් අඛණ්ඩ අදාළත්වය හා බලපෑම ද නිරූපණය කරයි. ශ්‍රී ලංකා කලාපයේ 50 වැනි සම්මේලනය, දශක ගණනාවක් පුරා සංවිධානයේ වර්ධනයට දායක වූ අසංඛ්‍යාත සාමාජිකයන්ගේ කැපවීම ඉස්මතු කළේය.

මොරටුව හෝටල් රමාදියාහිදී පැවති මෙම අවස්ථාව, සාමාජිකයන්ට ඒකාබද්ධ වටිනාකම් සමරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාවන් හරහා සේවයේ ඊළඟ අධ්‍යායයට ඉදිරි බැල්ම හෙළීමට හොඳ අවකාශයක් සැලසිණ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජපානය ශ්‍රී ලාංකික ට්‍රක් රථ රියදුරන් 1,000 දෙනෙකු බඳවා ගැනීමට සූදානම් — අයදුම්කරුවන් ඉදිරිපත් වන ලෙස විදේශ අමාත්‍යවරයා 촉구කරයි Sinhala

ජපානය ශ්‍රී ලාංකික ට්‍රක් රථ රියදුරන් 1,000 දෙනෙකු බඳවා ගැනීමට සූදානම් — අයදුම්කරුවන් ඉදිරිපත් වන ලෙස විදේශ අමාත්‍යවරයා 촉구කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ කටයුතු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය විජිත හේරත් මහතා ප්‍රකාශ කළේ, ජපානය ශ්‍රී ලාංකික ට්‍රක් රථ රියදුරන් 1,000 දෙනෙකු වහාම බඳවා ගැනීමට සූදානම්…

09 Jul 2026 Discuss
වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම වසර 23ක් දිගු වූ පිපාසය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඓතිහාසික කඩිනම් ජයග්‍රහණයෙන් නිවා ගනී Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම වසර 23ක් දිගු වූ පිපාසය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඓතිහාසික කඩිනම් ජයග්‍රහණයෙන් නිවා ගනී

දිගු බලාපොරොත්තුවක් අවසානයේ සැබෑ වෙයි වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව කඩිනම් ජයග්‍රහණයක් හිමිකර ගනිමින් වසර 23ක් පුරා දිව ආ දිගු බලාපොරොත්තුවකට තිත…

09 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඉහළට: ලෝක බැංකුවේ ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටවල් ලැයිස්තුවට එකතු වීමෙන් සැබවින්ම අදහස් වන්නේ කුමක්ද? Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළට: ලෝක බැංකුවේ ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටවල් ලැයිස්තුවට එකතු වීමෙන් සැබවින්ම අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාව ලෝක බැංකුව විසින් ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කර ඇති අතර, මෙය දිවයිනේ ආර්ථික ගමනේ සැලකිය යුතු이정표යකි — විශේෂයෙන්ම වසර කිහිපයකට පෙර රට…

09 Jul 2026 Discuss