Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම වසර 23ක් දිගු වූ පිපාසය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඓතිහාසික කඩිනම් ජයග්‍රහණයෙන් නිවා ගනී

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම වසර 23ක් දිගු වූ පිපාසය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඓතිහාසික කඩිනම් ජයග්‍රහණයෙන් නිවා ගනී

දිගු බලාපොරොත්තුවක් අවසානයේ සැබෑ වෙයි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව කඩිනම් ජයග්‍රහණයක් හිමිකර ගනිමින් වසර 23ක් පුරා දිව ආ දිගු බලාපොරොත්තුවකට තිත තැබීය. මෙම ජයග්‍රහණය කැරිබියන් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සැලකිය යුතු이정표 සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සදාකාලිකව සටහන් වනු ඇත. 2002 වසරෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ද්විපාර්ශ්වික කඩිනම් ශ්‍රේණියක ජය ලබන පළමු අවස්ථාව ලෙස සටහන් වන මෙම ජයග්‍රහණය, ලොව පුරා කැරිබියන් ක්‍රිකට් රසිකයන් අතර අතිමහත් සතුටක් හා සැමරුමක් ජනිත කළේය.

නැවත නැගිටීමේ ප්‍රකාශනයක්

මෙම ජයග්‍රහණය, ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් වේදිකාවේ තම ස්ථානය නැවත ශක්තිමත් කර ගැනීමට වෙර දරමින් සිටින වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමේ ඉදිරි ගමනේ වැදගත් පිය වරක් බව ඔප්පු කරයි. ලෝක ක්‍රිකට් වේදිකාවේ දීර්ඝ ඉතිහාසයක් හිමි ගෞරවනීය ජාතියක් වන ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ශ්‍රේණිය ජය ගැනීම ඉමහත් වටිනාකමක් දරන අතර, කැරිබියන් කණ්ඩායමට ශ්‍රේෂ්ඨතම මට්ටමේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාව ඇති බවට ඔප්පු කිරීමකි.

දිවයිනේ ජාතිය සඳහා කලකිරීමක්

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, මෙම ප්‍රතිඵලය ඉමහත් කම්පනයක් ගෙන දෙනු ඇත. කඩිනම් ශ්‍රේණිවලදී ඓතිහාසිකව වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කෙරෙහි ප්‍රමුඛත්වයක් දරා සිටි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට, ශ්‍රේණිය අහිමිවීමට හේතු වූ දුර්වලතා සමාලෝචනය කර නැවත කණ්ඩායම ශක්තිමත් කර ගත යුතු වෙයි. ඉදිරි තරඟාවලි සඳහා ජාතික කණ්ඩායම මෙම පරාජයෙන් පාඩම් ඉගෙන ඉදිරියට යනු ඇතැයි රටේ ක්‍රිකට් රසිකයෝ බලාපොරොත්තු දරති.

ඉදිරිය දෙසට බලමින්

දෙකණ්ඩායමම මෙම ප්‍රතිඵලය ජීර්ණය කරගනු ඇති අතර, ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ගමන් මගේ එක් එක් කණ්ඩායමට මෙමඟින් කුමන අර්ථයක් ඇති වේද යන්න කෙරෙහි දැන් අවධානය යොමු වනු ඇත. වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමට, මෙතරම් දිගු බලාපොරොත්තුවකට ඉඩකඩ සලසා ගනිමින් ලත් ජයග්‍රහණයෙන් ලැබෙන ආත්මවිශ්වාසය අතිශය වටිනා ශක්තියක් ලෙස ඔප්පු විය හැකිය. ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ඉදිරි තරඟ ශ්‍රේණිවලදී අලුත් වූ අධිෂ්ඨානයකින් හා කැපවීමකින් ප්‍රතිචාර දැක්වීම ඔවුන් ඉදිරිපිට ඇති අභියෝගය වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජපානය ශ්‍රී ලාංකික ට්‍රක් රථ රියදුරන් 1,000 දෙනෙකු බඳවා ගැනීමට සූදානම් — අයදුම්කරුවන් ඉදිරිපත් වන ලෙස විදේශ අමාත්‍යවරයා 촉구කරයි Sinhala

ජපානය ශ්‍රී ලාංකික ට්‍රක් රථ රියදුරන් 1,000 දෙනෙකු බඳවා ගැනීමට සූදානම් — අයදුම්කරුවන් ඉදිරිපත් වන ලෙස විදේශ අමාත්‍යවරයා 촉구කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ කටයුතු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය විජිත හේරත් මහතා ප්‍රකාශ කළේ, ජපානය ශ්‍රී ලාංකික ට්‍රක් රථ රියදුරන් 1,000 දෙනෙකු වහාම බඳවා ගැනීමට සූදානම්…

09 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඉහළට: ලෝක බැංකුවේ ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටවල් ලැයිස්තුවට එකතු වීමෙන් සැබවින්ම අදහස් වන්නේ කුමක්ද? Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළට: ලෝක බැංකුවේ ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටවල් ලැයිස්තුවට එකතු වීමෙන් සැබවින්ම අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාව ලෝක බැංකුව විසින් ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කර ඇති අතර, මෙය දිවයිනේ ආර්ථික ගමනේ සැලකිය යුතු이정표යකි — විශේෂයෙන්ම වසර කිහිපයකට පෙර රට…

09 Jul 2026 Discuss
හිටපු ජනාධිපති පෞද්ගලික ලේකම් සුගීශ්වර බණ්ඩාර ජූලි 11 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට Sinhala

හිටපු ජනාධිපති පෞද්ගලික ලේකම් සුගීශ්වර බණ්ඩාර ජූලි 11 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ හිටපු පෞද්ගලික ලේකම්වරයා, ජනාධිපති අරමුදල් අපරාධකාරී ලෙස අවභාවිත කළ බවට එල්ල වී ඇති චෝදනා සම්බන්ධ පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර…

09 Jul 2026 Discuss