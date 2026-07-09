ජපානය ශ්රී ලාංකික ට්රක් රථ රියදුරන් 1,000 දෙනෙකු බඳවා ගැනීමට සූදානම් — අයදුම්කරුවන් ඉදිරිපත් වන ලෙස විදේශ අමාත්යවරයා 촉구කරයි
ශ්රී ලංකාවේ විදේශ කටයුතු හා විදේශ රැකියා අමාත්ය විජිත හේරත් මහතා ප්රකාශ කළේ, ජපානය ශ්රී ලාංකික ට්රක් රථ රියදුරන් 1,000 දෙනෙකු වහාම බඳවා ගැනීමට සූදානම් බවත්, සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයින් කිසිදු ප්රමාදයකින් තොරව තම අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන ලෙසත්ය.
විදේශ රැකියා ක්ෂේත්රයේ වැදගත් අවස්ථාවක්
ජපාන පාර්ශ්වය මෙම තනතුරු ඉක්මනින් පිරවීමට සූදානම් බව අමාත්යවරයා තහවුරු කළ අතර, මෑත කාලයේ ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන්ට ලැබුණු සැලකිය යුතු විදේශ රැකියා අවස්ථාවන්ගෙන් එකක් ලෙස මෙය හඳුනාගනු ලැබේ. ජපානයේ රැකියා සඳහා අවශ්ය නිර්ණායක සපුරාලන සුදුසුකම් ලත් ට්රක් රථ රියදුරන් ඉලක්ක කරගනිමින් මෙම බඳවා ගැනීමේ වැඩසටහන ක්රියාත්මක වේ.
ශ්රී ලංකාවට මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
විදේශ රැකියා ශ්රී ලාංකික පවුල් දහස් ගණනකට විදේශ විනිමය ප්රේෂණ හා ආර්ථික සහනය සලසන තීරණාත්මක මාර්ගයක් ව පැවතීම හේතුවෙන්, මෙවැනි පරිමාණයේ රැකියා අවස්ථාවල් ඉමහත් වැදගත්කමක් දරයි. සැපයුම් දාම හා ප්රවාහන ඇතුළු ප්රධාන අංශවල කම්කරු හිඟය සමනය කිරීම සඳහා ජපානය ක්රමයෙන් විදේශ කම්කරු වෙළඳපොළ කෙරෙහි යොමු වෙමින් සිටී.
- ශ්රී ලාංකික ට්රක් රථ රියදුරන් සඳහා තනතුරු 1,000ක් පවතී
- අමාත්යවරයාට අනුව, බඳවා ගැනීම් විවෘතව හා ක්ෂණිකව සිදු කෙරේ
- නිල මාර්ග හරහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ
අමාත්යවරයාගේ ඉල්ලීම
සුදුසුකම් ලත් ශ්රී ලාංකිකයින් මෙම අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්රයෝජන ගෙන හැකි ඉක්මනින් තම අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන ලෙස අමාත්ය විජිත හේරත් මහතා ඉල්ලා සිටී.
අයදුම් කිරීමේ ක්රියාවලිය, සුදුසුකම් අවශ්යතා සහා ජපානයේ මෙම තනතුරු සඳහා ඉදිරිපත් වීමට අවශ්ය ලේඛනාගාරික සාක්ෂි පිළිබඳ නිල මාර්ගෝපදේශ ලබා ගැනීම සඳහා අපේක්ෂිත අයදුම්කරුවන් විදේශ රැකියා අමාත්යාංශය හා සම්බන්ධ වන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.