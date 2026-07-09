හිටපු ජනාධිපති පෞද්ගලික ලේකම් සුගීශ්වර බණ්ඩාර ජූලි 11 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට
හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ හිටපු පෞද්ගලික ලේකම්වරයා, ජනාධිපති අරමුදල් අපරාධකාරී ලෙස අවභාවිත කළ බවට එල්ල වී ඇති චෝදනා සම්බන්ධ පරීක්ෂණ ක්රියාත්මක වන අතරතුර රිමාන්ඩ් භාරයේ තබා ගන්නා ලෙස නියෝග කර ඇත.
කොළඹ කොටුව මහේස්ත්රාත් පසාන් අමරසේන මහතා විසින් ඊයේ (අදාළ දිනය) නියෝගය නිකුත් කරමින්, සුගීශ්වර බණ්ඩාර මහතා ජූලි 11 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයේ තබා ගන්නා ලෙස නියම කළ අතර, ඔහුට එරෙහිව ඉදිරිපත් වී ඇති චෝදනා සම්බන්ධ පරීක්ෂණ බලධාරීන් විසින් ඉදිරියට ගෙන යනු ලබයි.
අරමුදල් අවභාවිතය පිළිබඳ චෝදනා
හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ධුර කාලය තුළ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය යටතේ වෙන් කරන ලද අරමුදල් අපරාධකාරී ලෙස අවභාවිත කළ බවට බණ්ඩාර මහතාට චෝදනා එල්ල වී ඇත. 2022 වර්ෂයේ හිටපු ජනාධිපතිවරයා තම ධුරයෙන් ආන්දෝලනාත්මක ලෙස හා හදිසියේ ඉවත් වීමෙන් අනතුරු ව මතු වූ නෛතික නඩු පරම්පරාවක කොටසක් ලෙස මෙම නඩුව සළකනු ලැබේ.
රාජ්ය මූල්ය අවභාවිතයට සම්බන්ධ කරුණු සනාථ කිරීමේ සාක්ෂි එකතු කිරීමේ කටයුතු පරීක්ෂණ නිලධාරීන් විසින් අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යනු ලබන අතර, එම ප්රයත්නවල ප්රතිඵල ලැබෙන තෙක් බණ්ඩාර මහතා රක්ෂණාගාර භාරයේ සිටිය යුතු බව අධිකරණය විසින් තීරණය කර ඇත.
නඩු විභාගය ඉදිරියට
ජූලි 11 වැනි දින කොළඹ කොටුව මහේස්ත්රාත් අධිකරණය හමුදේ මෙම නඩු කාරණය නැවත කැඳවීමට නියමිත අතර, එහිදී පරීක්ෂණයේ ප්රගතිය සමාලෝචනය කර තවදුරටත් රිමාන්ඩ් කළ යුතු ද යන්න අධිකරණය විසින් තීරණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ නූතන ඉතිහාසයේ භයංකරතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් සලකුණු වූ රාජපක්ෂ පරිපාලන සමයේ මූල්ය හැසිරීම් කෙරෙහි පුළුල් ජනතා අවධානය යොමු වී ඇති පසුබිමක, මෙම නඩුව රට තුළ සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් දිනාගෙන ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.