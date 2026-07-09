Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු ජනාධිපති පෞද්ගලික ලේකම් සුගීශ්වර බණ්ඩාර ජූලි 11 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට

09 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු ජනාධිපති පෞද්ගලික ලේකම් සුගීශ්වර බණ්ඩාර ජූලි 11 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයට

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ හිටපු පෞද්ගලික ලේකම්වරයා, ජනාධිපති අරමුදල් අපරාධකාරී ලෙස අවභාවිත කළ බවට එල්ල වී ඇති චෝදනා සම්බන්ධ පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර රිමාන්ඩ් භාරයේ තබා ගන්නා ලෙස නියෝග කර ඇත.

කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් පසාන් අමරසේන මහතා විසින් ඊයේ (අදාළ දිනය) නියෝගය නිකුත් කරමින්, සුගීශ්වර බණ්ඩාර මහතා ජූලි 11 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයේ තබා ගන්නා ලෙස නියම කළ අතර, ඔහුට එරෙහිව ඉදිරිපත් වී ඇති චෝදනා සම්බන්ධ පරීක්ෂණ බලධාරීන් විසින් ඉදිරියට ගෙන යනු ලබයි.

අරමුදල් අවභාවිතය පිළිබඳ චෝදනා

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ධුර කාලය තුළ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය යටතේ වෙන් කරන ලද අරමුදල් අපරාධකාරී ලෙස අවභාවිත කළ බවට බණ්ඩාර මහතාට චෝදනා එල්ල වී ඇත. 2022 වර්ෂයේ හිටපු ජනාධිපතිවරයා තම ධුරයෙන් ආන්දෝලනාත්මක ලෙස හා හදිසියේ ඉවත් වීමෙන් අනතුරු ව මතු වූ නෛතික නඩු පරම්පරාවක කොටසක් ලෙස මෙම නඩුව සළකනු ලැබේ.

රාජ්‍ය මූල්‍ය අවභාවිතයට සම්බන්ධ කරුණු සනාථ කිරීමේ සාක්ෂි එකතු කිරීමේ කටයුතු පරීක්ෂණ නිලධාරීන් විසින් අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යනු ලබන අතර, එම ප්‍රයත්නවල ප්‍රතිඵල ලැබෙන තෙක් බණ්ඩාර මහතා රක්ෂණාගාර භාරයේ සිටිය යුතු බව අධිකරණය විසින් තීරණය කර ඇත.

නඩු විභාගය ඉදිරියට

ජූලි 11 වැනි දින කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුදේ මෙම නඩු කාරණය නැවත කැඳවීමට නියමිත අතර, එහිදී පරීක්ෂණයේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කර තවදුරටත් රිමාන්ඩ් කළ යුතු ද යන්න අධිකරණය විසින් තීරණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ නූතන ඉතිහාසයේ භයංකරතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් සලකුණු වූ රාජපක්ෂ පරිපාලන සමයේ මූල්‍ය හැසිරීම් කෙරෙහි පුළුල් ජනතා අවධානය යොමු වී ඇති පසුබිමක, මෙම නඩුව රට තුළ සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් දිනාගෙන ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජපානය ශ්‍රී ලාංකික ට්‍රක් රථ රියදුරන් 1,000 දෙනෙකු බඳවා ගැනීමට සූදානම් — අයදුම්කරුවන් ඉදිරිපත් වන ලෙස විදේශ අමාත්‍යවරයා 촉구කරයි Sinhala

ජපානය ශ්‍රී ලාංකික ට්‍රක් රථ රියදුරන් 1,000 දෙනෙකු බඳවා ගැනීමට සූදානම් — අයදුම්කරුවන් ඉදිරිපත් වන ලෙස විදේශ අමාත්‍යවරයා 촉구කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ කටයුතු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය විජිත හේරත් මහතා ප්‍රකාශ කළේ, ජපානය ශ්‍රී ලාංකික ට්‍රක් රථ රියදුරන් 1,000 දෙනෙකු වහාම බඳවා ගැනීමට සූදානම්…

09 Jul 2026 Discuss
වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම වසර 23ක් දිගු වූ පිපාසය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඓතිහාසික කඩිනම් ජයග්‍රහණයෙන් නිවා ගනී Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම වසර 23ක් දිගු වූ පිපාසය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඓතිහාසික කඩිනම් ජයග්‍රහණයෙන් නිවා ගනී

දිගු බලාපොරොත්තුවක් අවසානයේ සැබෑ වෙයි වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව කඩිනම් ජයග්‍රහණයක් හිමිකර ගනිමින් වසර 23ක් පුරා දිව ආ දිගු බලාපොරොත්තුවකට තිත…

09 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඉහළට: ලෝක බැංකුවේ ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටවල් ලැයිස්තුවට එකතු වීමෙන් සැබවින්ම අදහස් වන්නේ කුමක්ද? Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළට: ලෝක බැංකුවේ ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටවල් ලැයිස්තුවට එකතු වීමෙන් සැබවින්ම අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාව ලෝක බැංකුව විසින් ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කර ඇති අතර, මෙය දිවයිනේ ආර්ථික ගමනේ සැලකිය යුතු이정표යකි — විශේෂයෙන්ම වසර කිහිපයකට පෙර රට…

09 Jul 2026 Discuss