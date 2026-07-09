පානීය ජල අර්බුදය විසඳීමට ඉතිහාසයේ විශාලතම අයවැය වෙන්කිරීමක් කරන බව ජනාධිපතිවරයා පොරොන්දු වෙයි
පිරිසිදු ජලය පිළිබඳ ඓතිහාසික ප්රතිඥාවක්
ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා විසින් 2027 ජාතික අයවැයට ශ්රී ලංකාවේ දශක ගණනාවක් පැරණි පානීය ජල අර්බුදය ස්ථිරසාරව විසඳීම අරමුණු කරගත් අසාමාන්ය වෙන්කිරීමක් ඇතුළත් කිරීමට නියමිත බව නිවේදනය කර ඇත. මෙය රටේ වඩාත් දිගුකාලීන රජයීය සෞඛ්ය ප්රශ්නයකට මුහුණ දීමේ ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ප්රධාන ප්රතිපත්ති වෙනසක් සංඥා කරයි.
කෙටි කාලීන විසඳුම් ඉක්මවා දිගු කාලීන විසඳුම් කරා
බදාදා දිනයේ අදහස් දක්වමින් ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කළේ, තාවකාලික පියවරයන් ඉක්මවා ගොස් දිවයිනේ ප්රජාවන්ට ආරක්ෂිත පානීය ජලය ලබා ගැනීම සහතික කරන ස්ථාවර හා කල් පවත්නා යටිතල පහසුකම් සඳහා ආයෝජනය කිරීමට රජය කැපවී සිටින බවයි. මෑත ඉතිහාසයේ ජල සුරක්ෂිතතාවය සඳහා රජය විසින් ගනු ලැබූ වඩාත් සැලකිය යුතු කැපවීම් අතරට මෙම නිවේදනය එකතු වේ.
ශ්රී ලංකාව දශක ගණනාවක් තිස්සේ ප්රමාණවත් නොවන ජල සැපයුම් ජාල හා අභියෝගවලට මුහුණ දී ඇත. විශේෂයෙන් ග්රාමීය හා අර්ධ නාගරික ප්රදේශවල ප්රජාවන් බොහෝ විට දූෂිත හෝ විශ්වාස කළ නොහැකි ජල මූලාශ්ර මත රඳා පැවතී ඇත. මෙම ගැටලුව වළක්වා ගත හැකි රෝගාබාධවලට දායක වී ඇති අතර, විකල්ප ජල සැපයුම් සෙවීමට සැලකිය යුතු පෞද්ගලික වියදමක් දරන්නට සිදු වන ගෘහස්ථ ජනතාව මත දැඩි බරක් ද පැටවී ඇත.
මෙම කැපවීමෙන් ශ්රී ලාංකිකයන්ට අදහස් වන්නේ කුමක්ද
2027 අයවැය රාමුව තුළ සෘජුවම මෙම ප්රමුඛතාවය ඇතුළත් කිරීමෙන් ජනාධිපතිවරයාගේ ප්රතිඥාව පෙන්නුම් කරන්නේ, රජය ස්වකීය ප්රකාශ සැලකිය යුතු රාජ්ය අරමුදල් මගින් හෙයින් ජය ගැනීමට සූදානම් බවයි. නිවේදනය වටා ඇති ප්රධාන අපේක්ෂාවන් අතරට ඇතුළත් වන්නේ:
- සේවා ප්රමාණවත් නොවන ප්රජාවන් වෙත ළඟා වන පුළුල් හා නවීකරණය කළ ජල සැපයුම් යටිතල පහසුකම්
- අනාගත ඉල්ලුම් පීඩනවලට ඔරොත්තු දීමට සැලසුම් කරන ලද දිගු කාලීන ඉංජිනේරු විසඳුම්
- හදිසි හෝ තාවකාලික ජල බෙදාහැරීමේ වැඩසටහන් මත යැපීම අඩු කිරීම
- පිරිසිදු, ආරක්ෂිත පානීය ජලයට ප්රවේශය හා සම්බන්ධ රජයීය සෞඛ්ය ප්රතිඵල වැඩිදියුණු කිරීම
2027 අයවැය ශ්රී ලංකාවේ නිදන්ගත පානීය ජල ගැටලුවට ස්ථාවර, දිගු කාලීන විසඳුම් ප්රමුඛතාවය ලෙස සලකනු ඇතැයි ජනාධිපති දිසානායක මහතා නිවේදනය අතරතුර තහවුරු කළේය.
දේශපාලන අධිෂ්ඨානයේ කඩ ඉමක්
මෙම නිවේදනය සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ විපක්ෂ නියෝජිතයන්ගේ ද අවධානය ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත; ඔවුහු, පොරොන්දු වූ වෙන්කිරීම් අවසාන අයවැය ලේඛනයේ ඇතුළත් වේදැයි දැඩි අවධානයෙන් බලා සිටිති. ශ්රී ලාංකිකයන් බොහෝ දෙනෙකුට, විශේෂයෙන් නියඟ-ප්රවණ කලාප හා සේවා ප්රමාණවත් නොවන ගම්මානවල ජනතාවට, ඓතිහාසිකව රජයන් විසින් ප්රමාණවත් අරමුදල් ලබා නොදුන් ගැටලුවකට දිගු කලක් ඉල්ලා සිටි පිළිගැනීමක් ලෙස මෙම ප්රතිඥාව නිරූපණය වේ.
2027 අයවැය තවමත් සකස් කිරීමේ අදියරේ පවතින බැවින්, අයවැය සංවිධානිතව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන විට ඉදිරිපත් කෙරෙන නිශ්චිත ඉලක්කම් තුළ මෙම කැපවීමේ සැබෑ මිනුම දක්නට ලැබෙනු ඇතැයි නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති. දැනට, ජනාධිපතිවරයාගේ ප්රකාශය, පිරිසිදු ජලය තවමත් දෛනික අභියෝගයක්ව පවතින මිලියන සංඛ්යාත ශ්රී ලාංකිකයන් අතර බලාපොරොත්තු සහ අපේක්ෂා දෙකම ඉහළ නංවා ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.