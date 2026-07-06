නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ ප්රචණ්ඩත්වය පුපුරා යාමත් සමඟ පොලිසිය වෙඩි තබයි — පුද්ගලයන් 25 දෙනෙකු පමණ තුවාල ලබයි
නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ නැවත වරක් අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් උද්ගත වී ඇති අතර, රැඳවියන් සහ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් අතර ඇති වූ ප්රචණ්ඩ ගැටුමක් හේතුවෙන් පුද්ගලයන් 25 දෙනෙකු පමණ තුවාල ලැබ ඇත. තත්ත්වය පාලනය කර ගැනීම සඳහා පොලිසිය වෙඩි තැබීමට ද කටයුතු කර ඇත.
තත්ත්වය ප්රචණ්ඩකාරී අතට හැරේ
අද දින සිදු වූ මෙම සිදුවීමේ දී රැඳවියන් සහ බන්ධනාගාර කාර්ය මණ්ඩලය අතර පැවති 緊張 තතු ඉතා ඉක්මනින් විවෘත ගැටුමක් බවට පරිවර්තනය විය. සාමාන්ය බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ පාලනයෙන් ඔබ්බට තත්ත්වය ගිලිහී යාමත් සමඟ, පොලිස් නිලධාරීන් එම පරිශ්රයට යෙදවීමට බලධාරීන් කටයුතු කළහ.
අවුල් සහගත තත්ත්වය මැඩ පැවැත්වීමේ උත්සාහයක් ලෙස පොලිසිය වෙඩි තැබීමට ද පෙළඹුණු නමුත්, එය සජීව උණ්ඩ භාවිත කිරීමක් ද නැතහොත් අනතුරු අඟවන වෙඩි පහරක් ද යන්න පිළිබඳව කිසිදු ක්ෂණික තොරතුරක් සනාථ කර නොතිබුණි.
හානි වාර්තා වේ
ගැටුම හේතුවෙන් පුද්ගලයන් 25 දෙනෙකු පමණ තුවාල ලැබූ බව වාර්තා වේ. තුවාල ලැබූ පුද්ගලයන්ගේ අනන්යතාවය සහ ඔවුන්ගේ තත්ත්වය පිළිබඳව බලධාරීන් විසින් තවමත් සම්පූර්ණ තොරතුරු හෙළිදරව් කර නොමැත.
බන්ධනාගාර තත්ත්වය පිළිබඳ කනස්සල්ල
මෙම සිදුවීම නැවත වරක් ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත. ඉක්මන් ජනාකීර්ණ තත්ත්වය සහ පහසුකම් ක්රමයෙන් පිරිහී යාම සම්බන්ධයෙන් දිගු කලක් තිස්සේ විවේචනයට ලක් ව ඇති ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමයේ දුරවස්ථාව මෙයින් නැවත ඉස්මතු වී ඇත. දිවයිනේ අනෙකුත් රැඳවුම් මධ්යස්ථාන මෙන්ම නේගොඹ බන්ධනාගාරය ද, මෙවැනි යටින් පවතින පීඩනයන් හා සම්බන්ධ අසහනය මීට ප්රථම ද ඇති වූ ස්ථානයකි.
ගැටුමට හේතු සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට අදාළ බලධාරීන් කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් නිලධාරීන් තවමත් නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.