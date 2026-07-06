Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ ප්‍රචණ්ඩත්වය පුපුරා යාමත් සමඟ පොලිසිය වෙඩි තබයි — පුද්ගලයන් 25 දෙනෙකු පමණ තුවාල ලබයි

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ ප්‍රචණ්ඩත්වය පුපුරා යාමත් සමඟ පොලිසිය වෙඩි තබයි — පුද්ගලයන් 25 දෙනෙකු පමණ තුවාල ලබයි

නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ නැවත වරක් අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් උද්ගත වී ඇති අතර, රැඳවියන් සහ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් අතර ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමක් හේතුවෙන් පුද්ගලයන් 25 දෙනෙකු පමණ තුවාල ලැබ ඇත. තත්ත්වය පාලනය කර ගැනීම සඳහා පොලිසිය වෙඩි තැබීමට ද කටයුතු කර ඇත.

තත්ත්වය ප්‍රචණ්ඩකාරී අතට හැරේ

අද දින සිදු වූ මෙම සිදුවීමේ දී රැඳවියන් සහ බන්ධනාගාර කාර්ය මණ්ඩලය අතර පැවති 緊張 තතු ඉතා ඉක්මනින් විවෘත ගැටුමක් බවට පරිවර්තනය විය. සාමාන්‍ය බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ පාලනයෙන් ඔබ්බට තත්ත්වය ගිලිහී යාමත් සමඟ, පොලිස් නිලධාරීන් එම පරිශ්‍රයට යෙදවීමට බලධාරීන් කටයුතු කළහ.

අවුල් සහගත තත්ත්වය මැඩ පැවැත්වීමේ උත්සාහයක් ලෙස පොලිසිය වෙඩි තැබීමට ද පෙළඹුණු නමුත්, එය සජීව උණ්ඩ භාවිත කිරීමක් ද නැතහොත් අනතුරු අඟවන වෙඩි පහරක් ද යන්න පිළිබඳව කිසිදු ක්ෂණික තොරතුරක් සනාථ කර නොතිබුණි.

හානි වාර්තා වේ

ගැටුම හේතුවෙන් පුද්ගලයන් 25 දෙනෙකු පමණ තුවාල ලැබූ බව වාර්තා වේ. තුවාල ලැබූ පුද්ගලයන්ගේ අනන්‍යතාවය සහ ඔවුන්ගේ තත්ත්වය පිළිබඳව බලධාරීන් විසින් තවමත් සම්පූර්ණ තොරතුරු හෙළිදරව් කර නොමැත.

බන්ධනාගාර තත්ත්වය පිළිබඳ කනස්සල්ල

මෙම සිදුවීම නැවත වරක් ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත. ඉක්මන් ජනාකීර්ණ තත්ත්වය සහ පහසුකම් ක්‍රමයෙන් පිරිහී යාම සම්බන්ධයෙන් දිගු කලක් තිස්සේ විවේචනයට ලක් ව ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමයේ දුරවස්ථාව මෙයින් නැවත ඉස්මතු වී ඇත. දිවයිනේ අනෙකුත් රැඳවුම් මධ්‍යස්ථාන මෙන්ම නේගොඹ බන්ධනාගාරය ද, මෙවැනි යටින් පවතින පීඩනයන් හා සම්බන්ධ අසහනය මීට ප්‍රථම ද ඇති වූ ස්ථානයකි.

ගැටුමට හේතු සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට අදාළ බලධාරීන් කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් නිලධාරීන් තවමත් නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට හමුදා යෙදවීමේ සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් ඇම්නස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට හමුදා යෙදවීමේ සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් ඇම්නස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට ජාත්‍යන්තර කල්ලි මර්දන බලකායක් (GSF) හරහා හමුදා හා පොලිස් නිලධාරීන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් යෙදවීමට සැලසුම් කරන බවට වාර්තා වීම සම්බන්ධයෙන්…

06 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වය තවමත් අස්ථිර බිමක් මත පිහිටා ඇති බව ලෝක බැංකුව අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වය තවමත් අස්ථිර බිමක් මත පිහිටා ඇති බව ලෝක බැංකුව අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව මෑතකදී ලබා ගත් ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ලෝක බැංකුව අනතුරු හඟවා ඇති අතර, එම තත්ත්ව උසස්වීමට පදනම් වූ ආර්ථික ලාභ තවමත් අස්ථිර බවත්,…

06 Jul 2026 Discuss
මහ බැංකුව පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ්හි තහනම දීර්ඝ කරයි Sinhala

මහ බැංකුව පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ්හි තහනම දීර්ඝ කරයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ් (PTL) සමාගමට එරෙහිව පනවා ඇති තහනම තවදුරටත් දීර්ඝ කරන බව නිවේදනය කර ඇති අතර, එමගින් එම සමාගමට…

06 Jul 2026 Discuss