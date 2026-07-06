ශ්රී ලංකාවේ මධ්යම ආදායම් තත්ත්වය තවමත් අස්ථිර බිමක් මත පිහිටා ඇති බව ලෝක බැංකුව අනතුරු අඟවයි
ශ්රී ලංකාව මෑතකදී ලබා ගත් ඉහළ-මධ්යම ආදායම් රටේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ලෝක බැංකුව අනතුරු හඟවා ඇති අතර, එම තත්ත්ව උසස්වීමට පදනම් වූ ආර්ථික ලාභ තවමත් අස්ථිර බවත්, දූපත් රාජ්යය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ි
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.