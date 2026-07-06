Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වය තවමත් අස්ථිර බිමක් මත පිහිටා ඇති බව ලෝක බැංකුව අනතුරු අඟවයි

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වය තවමත් අස්ථිර බිමක් මත පිහිටා ඇති බව ලෝක බැංකුව අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව මෑතකදී ලබා ගත් ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ලෝක බැංකුව අනතුරු හඟවා ඇති අතර, එම තත්ත්ව උසස්වීමට පදනම් වූ ආර්ථික ලාභ තවමත් අස්ථිර බවත්, දූපත් රාජ්‍යය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ිය ි

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට හමුදා යෙදවීමේ සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් ඇම්නස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට හමුදා යෙදවීමේ සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් ඇම්නස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට ජාත්‍යන්තර කල්ලි මර්දන බලකායක් (GSF) හරහා හමුදා හා පොලිස් නිලධාරීන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් යෙදවීමට සැලසුම් කරන බවට වාර්තා වීම සම්බන්ධයෙන්…

06 Jul 2026 Discuss
මහ බැංකුව පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ්හි තහනම දීර්ඝ කරයි Sinhala

මහ බැංකුව පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ්හි තහනම දීර්ඝ කරයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ් (PTL) සමාගමට එරෙහිව පනවා ඇති තහනම තවදුරටත් දීර්ඝ කරන බව නිවේදනය කර ඇති අතර, එමගින් එම සමාගමට…

06 Jul 2026 Discuss
වරදකාරී හැසිරීම් හේතුවෙන් පොලිස් නිලධාරීන් 1,000කට වැඩි පිරිසක් සේවයෙන් පහ කළ බව ඇමතිවරයා හෙළිකරයි Sinhala

වරදකාරී හැසිරීම් හේතුවෙන් පොලිස් නිලධාරීන් 1,000කට වැඩි පිරිසක් සේවයෙන් පහ කළ බව ඇමතිවරයා හෙළිකරයි

විවිධ වරදකාරී ක්‍රියාවන් හේතුවෙන් පොලිස් නිලධාරීන් එක් දහසකට අධික පිරිසක් සේවයෙන් නෙරපා ඇති බව රජයේ ඇමතිවරයෙකු හෙළිකර ඇති අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය…

06 Jul 2026 Discuss