මහ බැංකුව පර්පෙචුවල් ට්රෙෂරීස් ලිමිටඩ්හි තහනම දීර්ඝ කරයි
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් පර්පෙචුවල් ට්රෙෂරීස් ලිමිටඩ් (PTL) සමාගමට එරෙහිව පනවා ඇති තහනම තවදුරටත් දීර්ඝ කරන බව නිවේදනය කර ඇති අතර, එමගින් එම සමාගමට රටේ මූල්ය වෙළෙඳපොළවල් තුළ කටයුතු කිරීම තහනම් වේ.
තහනම ක්රියාත්මකව පවතී
මහ බැංකුවේ මෙම තීරණය, පර්පෙචුවල් ට්රෙෂරීස් ලිමිටඩ් සමාගම සම්බන්ධ නියාමන ගැටලූ තවමත් විසඳී නොමැති බව පෙන්නුම් කරන අතර, එම හේතුව නිසා ප්රාථමික අලෙවිකරු සමාගමට පැනවූ සීමා පවත්වා ගැනීමට බලධාරීන් පෙලඹී ඇත. මෙම දීර්ඝ කිරීම, ශ්රී ලංකාවේ රජයේ සුරැකුම්පත් වෙළෙඳපොළ තුළ එම සමාගමේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුවේ අඛණ්ඩ දෙස් බැලීම පිළිබිඹු කරයි.
මතභේදයේ පසුබිම
පර්පෙචුවල් ට්රෙෂරීස් ලිමිටඩ් සමාගම මෑත වසරවල ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම සුප්රකට මූල්ය කේලාම්වලින් එකක් හා බැඳුණු කේන්ද්රීය ආයතනය බවට පත් විය. CBSL විසින් පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිවල අක්රමිකතා සම්බන්ධයෙන් එම සමාගම සම්බන්ධ කර ගැනුම් ලද අතර, එම කරුණ බහුල ජනතා අවධානයට ලක්ව විමර්ශන හා නෛතික කටයුතු මාලාවක් ඇති කළේය.
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර මතභේදය විමර්ශනය කළ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂමේ සභාව, වෙන්දේසිවල හසුරුවීම් පිළිබඳ සැලකිය යුතු සාක්ෂි සොයාගත් අතර, ඒ හේතුවෙන් රාජ්යයට විශාල අලාභ සිදු විය. එම සොයාගැනීම් තුළ PTL සමාගම ප්රධාන ආයතනයක් ලෙස හඳුනා ගැනිණි.
නියාමන පියවර අඛණ්ඩව ගනු ලැබේ
තහනම දීර්ඝ කිරීමෙන් මහ බැංකුව, ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය පද්ධතියේ අඛණ්ඩතාව රැකගැනීමේ සිය කැපවීම තහවුරු කරයි. මෙම පියවර හේතුවෙන් අදාළ නෛතික හා නියාමන ක්රියාවලීන් නිගමනයකට පත් වන තෙක් පර්පෙචුවල් ට්රෙෂරීස් ලිමිටඩ් සමාගම ප්රාථමික අලෙවිකරු කටයුතුවලට සහභාගී වීමෙන් තහනම් කොට තබා ගැනේ.
මූල්ය විශ්ලේෂකයන් හා වෙළෙඳපොළ නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, රට තම රාජ්ය මූල්ය ආයතන කෙරෙහි විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමට ක්රියා කරන මෙම අවස්ථාවේ, දීර්ඝ වූ තහනම බලධාරීන් මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් ගන්නා බරපතල ආකල්පය විදහා දක්වන බවයි.
තහනම ඉවත් කිරීම සඳහා නිශ්චිත කාල රාමුවක් මහ බැංකුව තවම ප්රකාශ කර නොමැති අතර, ක්රියාත්මක නෛතික කටයුතුවල ඉදිරි ගමන් මග අනුව ඊළඟ පියවර තීරණය විය හැකි බව ඉඟි කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.