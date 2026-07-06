Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මහ බැංකුව පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ්හි තහනම දීර්ඝ කරයි

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මහ බැංකුව පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ්හි තහනම දීර්ඝ කරයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ් (PTL) සමාගමට එරෙහිව පනවා ඇති තහනම තවදුරටත් දීර්ඝ කරන බව නිවේදනය කර ඇති අතර, එමගින් එම සමාගමට රටේ මූල්‍ය වෙළෙඳපොළවල් තුළ කටයුතු කිරීම තහනම් වේ.

තහනම ක්‍රියාත්මකව පවතී

මහ බැංකුවේ මෙම තීරණය, පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ් සමාගම සම්බන්ධ නියාමන ගැටලූ තවමත් විසඳී නොමැති බව පෙන්නුම් කරන අතර, එම හේතුව නිසා ප්‍රාථමික අලෙවිකරු සමාගමට පැනවූ සීමා පවත්වා ගැනීමට බලධාරීන් පෙලඹී ඇත. මෙම දීර්ඝ කිරීම, ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ සුරැකුම්පත් වෙළෙඳපොළ තුළ එම සමාගමේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුවේ අඛණ්ඩ දෙස් බැලීම පිළිබිඹු කරයි.

මතභේදයේ පසුබිම

පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ් සමාගම මෑත වසරවල ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම සුප්‍රකට මූල්‍ය කේලාම්වලින් එකක් හා බැඳුණු කේන්ද්‍රීය ආයතනය බවට පත් විය. CBSL විසින් පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර වෙන්දේසිවල අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් එම සමාගම සම්බන්ධ කර ගැනුම් ලද අතර, එම කරුණ බහුල ජනතා අවධානයට ලක්ව විමර්ශන හා නෛතික කටයුතු මාලාවක් ඇති කළේය.

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර මතභේදය විමර්ශනය කළ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂමේ සභාව, වෙන්දේසිවල හසුරුවීම් පිළිබඳ සැලකිය යුතු සාක්ෂි සොයාගත් අතර, ඒ හේතුවෙන් රාජ්‍යයට විශාල අලාභ සිදු විය. එම සොයාගැනීම් තුළ PTL සමාගම ප්‍රධාන ආයතනයක් ලෙස හඳුනා ගැනිණි.

නියාමන පියවර අඛණ්ඩව ගනු ලැබේ

තහනම දීර්ඝ කිරීමෙන් මහ බැංකුව, ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය පද්ධතියේ අඛණ්ඩතාව රැකගැනීමේ සිය කැපවීම තහවුරු කරයි. මෙම පියවර හේතුවෙන් අදාළ නෛතික හා නියාමන ක්‍රියාවලීන් නිගමනයකට පත් වන තෙක් පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ් සමාගම ප්‍රාථමික අලෙවිකරු කටයුතුවලට සහභාගී වීමෙන් තහනම් කොට තබා ගැනේ.

මූල්‍ය විශ්ලේෂකයන් හා වෙළෙඳපොළ නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, රට තම රාජ්‍ය මූල්‍ය ආයතන කෙරෙහි විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමට ක්‍රියා කරන මෙම අවස්ථාවේ, දීර්ඝ වූ තහනම බලධාරීන් මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් ගන්නා බරපතල ආකල්පය විදහා දක්වන බවයි.

තහනම ඉවත් කිරීම සඳහා නිශ්චිත කාල රාමුවක් මහ බැංකුව තවම ප්‍රකාශ කර නොමැති අතර, ක්‍රියාත්මක නෛතික කටයුතුවල ඉදිරි ගමන් මග අනුව ඊළඟ පියවර තීරණය විය හැකි බව ඉඟි කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට හමුදා යෙදවීමේ සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් ඇම්නස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට හමුදා යෙදවීමේ සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් ඇම්නස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට ජාත්‍යන්තර කල්ලි මර්දන බලකායක් (GSF) හරහා හමුදා හා පොලිස් නිලධාරීන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් යෙදවීමට සැලසුම් කරන බවට වාර්තා වීම සම්බන්ධයෙන්…

06 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වය තවමත් අස්ථිර බිමක් මත පිහිටා ඇති බව ලෝක බැංකුව අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වය තවමත් අස්ථිර බිමක් මත පිහිටා ඇති බව ලෝක බැංකුව අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව මෑතකදී ලබා ගත් ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ලෝක බැංකුව අනතුරු හඟවා ඇති අතර, එම තත්ත්ව උසස්වීමට පදනම් වූ ආර්ථික ලාභ තවමත් අස්ථිර බවත්,…

06 Jul 2026 Discuss
වරදකාරී හැසිරීම් හේතුවෙන් පොලිස් නිලධාරීන් 1,000කට වැඩි පිරිසක් සේවයෙන් පහ කළ බව ඇමතිවරයා හෙළිකරයි Sinhala

වරදකාරී හැසිරීම් හේතුවෙන් පොලිස් නිලධාරීන් 1,000කට වැඩි පිරිසක් සේවයෙන් පහ කළ බව ඇමතිවරයා හෙළිකරයි

විවිධ වරදකාරී ක්‍රියාවන් හේතුවෙන් පොලිස් නිලධාරීන් එක් දහසකට අධික පිරිසක් සේවයෙන් නෙරපා ඇති බව රජයේ ඇමතිවරයෙකු හෙළිකර ඇති අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය…

06 Jul 2026 Discuss