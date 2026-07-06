Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වරදකාරී හැසිරීම් හේතුවෙන් පොලිස් නිලධාරීන් 1,000කට වැඩි පිරිසක් සේවයෙන් පහ කළ බව ඇමතිවරයා හෙළිකරයි

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වරදකාරී හැසිරීම් හේතුවෙන් පොලිස් නිලධාරීන් 1,000කට වැඩි පිරිසක් සේවයෙන් පහ කළ බව ඇමතිවරයා හෙළිකරයි

විවිධ වරදකාරී ක්‍රියාවන් හේතුවෙන් පොලිස් නිලධාරීන් එක් දහසකට අධික පිරිසක් සේවයෙන් නෙරපා ඇති බව රජයේ ඇමතිවරයෙකු හෙළිකර ඇති අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අංශය තුළ ගනු ලබන විනය ක්‍රියාමාර්ගවල පරිමාණය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙයි.

පොලිස් බලකාය තුළ සිදු වූ විශාල පිරිසිදු කිරීමක්

ඇමතිවරයාගේ මෙම හෙළිදරව්ව, වරදකාරී හැසිරීම් වලට එරෙහිව පියවර ගනිමින් පොලිස් සේවාව කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය යළි තහවුරු කිරීමට බලධාරීන් දරන සැලකිය යුතු උත්සාහය ඉස්මතු කරයි. නිලධාරීන් 1,000කට අධික පිරිසක් ඉවත් කිරීම, මෑත කාලීනව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය තුළ වාර්තා වූ වඩාත් සැලකිය යුතු විනය ක්‍රියාමාර්ගවලින් එකක් ලෙස සැලකේ.

තනි තනි නඩුවල දක්වා ඇති වරදකාරී හැසිරීම්වල ස්වභාවය පිළිබඳ නිශ්චිත විස්තර ඉදිරිපත් නොකළ ද, මෙම නිවේදනය නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන තුළ වගවීම සම්බන්ධයෙන් රජය දරන තීරණාත්මක ස්ථාවරය පිළිබිඹු කරයි.

වගවීම අවධානයට ලක් වෙයි

රාජ්‍ය ආයතන කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය ශ්‍රී ලංකාව පුරා සංවේදී ප්‍රශ්නයක්ව පවතින මෙම කාලයේ දී මෙම හෙළිදරව්ව සිදු වී ඇත. පොලිස් නිලධාරීන් වරදකාරී හැසිරීම් සහ බලය අනිසි ලෙස භාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු කිරීමේ ශක්තිමත් අභ්‍යන්තර යාන්ත්‍රණ සහ වැඩි විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා සිටීමට පුරවැසියන් සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන දිගු කලක් තිස්සේ හඬ නඟා ඇත.

සේවයෙන් පහ කිරීම් අභ්‍යන්තර ප්‍රතිසංස්කරණ දෙසට තබන පියවරක් නිරූපණය කළ ද, පොලිස් හැසිරීම් සහ වෘත්තීයභාවය දිගු කාලීනව ඉහළ නැංවීම සහතික කිරීමට අඛණ්ඩ අධීක්ෂණය සහ ස්වාධීන නිරීක්ෂණය අත්‍යාවශ්‍ය වනු ඇතැයි විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති.

සේවයෙන් ඉවත් කරන ලද නිලධාරීන්ට එරෙහිව ගෙනෙන ලද චෝදනාවල සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණයක් රජය තවමත් නිකුත් කර නොමැත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට හමුදා යෙදවීමේ සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් ඇම්නස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට හමුදා යෙදවීමේ සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් ඇම්නස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට ජාත්‍යන්තර කල්ලි මර්දන බලකායක් (GSF) හරහා හමුදා හා පොලිස් නිලධාරීන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් යෙදවීමට සැලසුම් කරන බවට වාර්තා වීම සම්බන්ධයෙන්…

06 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වය තවමත් අස්ථිර බිමක් මත පිහිටා ඇති බව ලෝක බැංකුව අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වය තවමත් අස්ථිර බිමක් මත පිහිටා ඇති බව ලෝක බැංකුව අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව මෑතකදී ලබා ගත් ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ලෝක බැංකුව අනතුරු හඟවා ඇති අතර, එම තත්ත්ව උසස්වීමට පදනම් වූ ආර්ථික ලාභ තවමත් අස්ථිර බවත්,…

06 Jul 2026 Discuss
මහ බැංකුව පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ්හි තහනම දීර්ඝ කරයි Sinhala

මහ බැංකුව පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ්හි තහනම දීර්ඝ කරයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ් (PTL) සමාගමට එරෙහිව පනවා ඇති තහනම තවදුරටත් දීර්ඝ කරන බව නිවේදනය කර ඇති අතර, එමගින් එම සමාගමට…

06 Jul 2026 Discuss