වරදකාරී හැසිරීම් හේතුවෙන් පොලිස් නිලධාරීන් 1,000කට වැඩි පිරිසක් සේවයෙන් පහ කළ බව ඇමතිවරයා හෙළිකරයි
විවිධ වරදකාරී ක්රියාවන් හේතුවෙන් පොලිස් නිලධාරීන් එක් දහසකට අධික පිරිසක් සේවයෙන් නෙරපා ඇති බව රජයේ ඇමතිවරයෙකු හෙළිකර ඇති අතර, එය ශ්රී ලංකාවේ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ අංශය තුළ ගනු ලබන විනය ක්රියාමාර්ගවල පරිමාණය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙයි.
පොලිස් බලකාය තුළ සිදු වූ විශාල පිරිසිදු කිරීමක්
ඇමතිවරයාගේ මෙම හෙළිදරව්ව, වරදකාරී හැසිරීම් වලට එරෙහිව පියවර ගනිමින් පොලිස් සේවාව කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය යළි තහවුරු කිරීමට බලධාරීන් දරන සැලකිය යුතු උත්සාහය ඉස්මතු කරයි. නිලධාරීන් 1,000කට අධික පිරිසක් ඉවත් කිරීම, මෑත කාලීනව ශ්රී ලංකා පොලිසිය තුළ වාර්තා වූ වඩාත් සැලකිය යුතු විනය ක්රියාමාර්ගවලින් එකක් ලෙස සැලකේ.
තනි තනි නඩුවල දක්වා ඇති වරදකාරී හැසිරීම්වල ස්වභාවය පිළිබඳ නිශ්චිත විස්තර ඉදිරිපත් නොකළ ද, මෙම නිවේදනය නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන තුළ වගවීම සම්බන්ධයෙන් රජය දරන තීරණාත්මක ස්ථාවරය පිළිබිඹු කරයි.
වගවීම අවධානයට ලක් වෙයි
රාජ්ය ආයතන කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය ශ්රී ලංකාව පුරා සංවේදී ප්රශ්නයක්ව පවතින මෙම කාලයේ දී මෙම හෙළිදරව්ව සිදු වී ඇත. පොලිස් නිලධාරීන් වරදකාරී හැසිරීම් සහ බලය අනිසි ලෙස භාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු කිරීමේ ශක්තිමත් අභ්යන්තර යාන්ත්රණ සහ වැඩි විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා සිටීමට පුරවැසියන් සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන දිගු කලක් තිස්සේ හඬ නඟා ඇත.
සේවයෙන් පහ කිරීම් අභ්යන්තර ප්රතිසංස්කරණ දෙසට තබන පියවරක් නිරූපණය කළ ද, පොලිස් හැසිරීම් සහ වෘත්තීයභාවය දිගු කාලීනව ඉහළ නැංවීම සහතික කිරීමට අඛණ්ඩ අධීක්ෂණය සහ ස්වාධීන නිරීක්ෂණය අත්යාවශ්ය වනු ඇතැයි විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති.
සේවයෙන් ඉවත් කරන ලද නිලධාරීන්ට එරෙහිව ගෙනෙන ලද චෝදනාවල සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණයක් රජය තවමත් නිකුත් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.