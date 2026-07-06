Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට හමුදා යෙදවීමේ සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් ඇම්නස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් අනතුරු අඟවයි

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට හමුදා යෙදවීමේ සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් ඇම්නස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට ජාත්‍යන්තර කල්ලි මර්දන බලකායක් (GSF) හරහා හමුදා හා පොලිස් නිලධාරීන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් යෙදවීමට සැලසුම් කරන බවට වාර්තා වීම සම්බන්ධයෙන් ඇම්නස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානය දැඩි කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර සිටී.

යෙදවීම සම්බන්ධයෙන් මානව හිමිකම් සංවිධානයේ ප්‍රශ්නකිරීම්

නිව් යෝර්ක් හි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ඇම්නස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් නියෝජිතයා වන රෙන්සෝ පෝමි, යෝජිත යෙදවීම සම්බන්ධයෙන් සංවිධානයේ ගැටලු ඉදිරිපත් කරමින්, මෙහෙයුමේ රාමුව සහ මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ යාන්ත්‍රණ පිළිබඳ තවමත් සැලකිය යුතු ප්‍රශ්න ඉතිරිව ඇති බව පෙන්වා දුන්නේය.

ගැඹුරු දේශපාලන අස්ථාවරත්වයකට හා දරුණු මානවීය අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින හයිටියේ ත්‍රාසජනක කල්ලි හිංසාකාරී රළ පිළිබඳ ප්‍රතිචාරයක් ලෙස ජාත්‍යන්තර කල්ලි මර්දන බලකාය ස්ථාපිත කරනු ලැබ ඇත. කැරිබියන් රටේ සාමය යළි පිහිටුවීමට දායක වීම සඳහා ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව සම්බන්ධීකෘත ආරක්ෂක මැදිහත්වීම් සොයා බලමින් සිටී.

ශ්‍රී ලංකාවේ සැලකිය යුතු දායකත්වය

තහවුරු වුවහොත්, ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදා හා පොලිස් සේවාවන් දෙකෙන්ම නිලධාරීන් 1,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් යෙදවීම, බහුජාතික මෙහෙයුමට ශ්‍රී ලංකාව දරන ප්‍රමුඛ කැපකිරීමක් ලෙස සැලකිය හැකිය. ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසිකව ලොව පුරා එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම්වලට සහභාගී වෙමින්, දශක ගණනාවක් පුරා විවිධ ජාත්‍යන්තර මෙහෙයුම් සඳහා තම ආරක්ෂක හමුදා ලබා දී ඇත.

ඉදිරියට ඇති මානව හිමිකම් ගැටලු

ඇම්නස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානයේ මැදිහත්වීම, සන්නද්ධ කල්ලිවල හස්තයන් යටතේ සිවිල් ජනතාව දැඩි ලෙස පීඩාවට පත් වී ඇති හයිටියට සිදු කරනු ලබන ඕනෑම සන්නද්ධ යෙදවීමක් කෙරෙහි ගෝලීය මානව හිමිකම් ප්‍රජාව දක්වන දැඩි සූක්ෂ්මාවලෝකනය උද්දීපනය කරයි. සාමාන්‍ය හයිටි වැසියන් වැඩිදුර හානිවලින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශක්තිමත් වගවීමේ යාන්ත්‍රණ සහ පැහැදිලි සටන් නිරත නීති ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව මානව හිමිකම් සංවිධාන නිරන්තරයෙන් ඉල්ලා සිටී.

මෑත වසරවලදී හයිටියේ තත්ත්වය තීව්‍ර ලෙස පිරිහී ඇති අතර, කල්ලි රාජධානිය වන පෝට්-ඕ-පේ‍්‍රන්ස් සහ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල විශාල කොටස් පාලනය කරමින්, සිවිල් ජනතාව ලක්ෂ ගණනාවක් අවතැන් කරමින් සහ අත්‍යවශ්‍ය මානවීය ආධාර ලබාදීම බාධා කරමින් සිටී.

ඇම්නස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානයේ නිශ්චිත කනස්සල්ල සහ ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිල ප්‍රතිචාරය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, යෙදවීම සම්බන්ධ සාකච්ඡා ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් ඉදිරියට යාමත් සමඟ ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වය තවමත් අස්ථිර බිමක් මත පිහිටා ඇති බව ලෝක බැංකුව අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වය තවමත් අස්ථිර බිමක් මත පිහිටා ඇති බව ලෝක බැංකුව අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව මෑතකදී ලබා ගත් ඉහළ-මධ්‍යම ආදායම් රටේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ලෝක බැංකුව අනතුරු හඟවා ඇති අතර, එම තත්ත්ව උසස්වීමට පදනම් වූ ආර්ථික ලාභ තවමත් අස්ථිර බවත්,…

06 Jul 2026 Discuss
මහ බැංකුව පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ්හි තහනම දීර්ඝ කරයි Sinhala

මහ බැංකුව පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ්හි තහනම දීර්ඝ කරයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් ලිමිටඩ් (PTL) සමාගමට එරෙහිව පනවා ඇති තහනම තවදුරටත් දීර්ඝ කරන බව නිවේදනය කර ඇති අතර, එමගින් එම සමාගමට…

06 Jul 2026 Discuss
වරදකාරී හැසිරීම් හේතුවෙන් පොලිස් නිලධාරීන් 1,000කට වැඩි පිරිසක් සේවයෙන් පහ කළ බව ඇමතිවරයා හෙළිකරයි Sinhala

වරදකාරී හැසිරීම් හේතුවෙන් පොලිස් නිලධාරීන් 1,000කට වැඩි පිරිසක් සේවයෙන් පහ කළ බව ඇමතිවරයා හෙළිකරයි

විවිධ වරදකාරී ක්‍රියාවන් හේතුවෙන් පොලිස් නිලධාරීන් එක් දහසකට අධික පිරිසක් සේවයෙන් නෙරපා ඇති බව රජයේ ඇමතිවරයෙකු හෙළිකර ඇති අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය…

06 Jul 2026 Discuss