ESOL ප්රිමියර් කැම්පස් මගින් එක්සත් රාජධානියේ OCN ලන්ඩන් සුදුසුකම් ශ්රී ලංකාවට හඳුන්වා දේ
එක්සත් රාජධානියේ ප්රමුඛ පෙළේ සම්මාන ප්රදාන සංවිධානයක් වන OCN ලන්ඩන් සහ ESOL ප්රිමියර් කැම්පස් අතර ඓතිහාසික හවුල්කාරිත්වයක් ඇති කරගැනීමත් සමඟ ශ්රී ලාංකික සිසුන්ට සහ වෘත්තිකයන්ට ජාත්යන්තරව පිළිගත් එක්සත් රාජධානි සුදුසුකම් සඳහා දැන් සෘජු ප්රවේශය ලැබේ.
ගෝලීය සහතිකපත් සඳහා නව මාර්ගයක්
ESOL ප්රිමියර් කැම්පස් ආයතනය විසින් ශ්රී ලංකාවේ OCN ලන්ඩන් සුදුසුකම් නිල වශයෙන් දියත් කර ඇති අතර, දේශීය අධ්යාපනය සහ වෘත්තීය සංවර්ධනය ජාත්යන්තරව පිළිගත් ප්රමිතීන් සමඟ සමඟිව ගෙන යාමේ රටේ උත්සාහයන්හිදී මෙය සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ. මෙම හවුල්කාරිත්වය ශිෂ්යයන්ට රටින් පිටව නොගොස්ම එක්සත් රාජධානි පිළිගත් සහතිකපත් සඳහා විශ්වාසදායක හා පහසු මාර්ගයක් ලබාදීම සඳහා සැලසුම් කර ඇත.
OCN ලන්ඩන් සංවිධානය පුළුල් ක්ෂේත්ර පරාසයක් හරහා නියාමිත සුදුසුකම් ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් එක්සත් රාජධානිය තුළ මෙන්ම ජාත්යන්තරව ද ඉහළ ගෞරවයක් භුක්ති විඳියි. මෙම සහයෝගිතාවය හරහා ශ්රී ලාංකික සිසුන්ට සහ වෘත්තිකයන්ට ESOL ප්රිමියර් කැම්පස්හි මග පෙන්වීම යටතේ දේශීයව මෙම සුදුසුකම් හැදෑරීමේ අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත.
සිසුන්ට සහ වෘත්තිකයන්ට එකසේ දොරවල් විවෘත කිරීම
මෙම මුලපිරීම ශ්රී ලාංකික සමාජයේ පුළුල් පිරිසකට ප්රයෝජනවත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ජාත්යන්තරව තරඟකාරී සුදුසුකම් සොයන පාසල් අධ්යාපනය නිමකළ සිසුන් සිට තම ක්ෂේත්ර දැනුම තව දුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට හෝ නිල පිළිගැනීමක් ලබා ගැනීමට කැමති සේවක වෘත්තිකයන් දක්වා සියල්ලන්ටම මෙයින් ප්රයෝජන ලැබේ. දේශීයව එක්සත් රාජධානි පිළිගත් වැඩසටහන් ලබාගත හැකිවීම, ගමනාගමන වියදම්, වීසා අවශ්යතා සහ විදෙස් රටවල ඉගෙනීමේ මූල්ය බරෙන් මිදීමේ හැකියාව ලබා දෙයි.
- ශ්රී ලංකාව තුළ ලබාදෙන ජාත්යන්තරව පිළිගත් සුදුසුකම්
- සිසුන් සහ සේවක වෘත්තිකයන් දෙඅංශය ම ඉලක්ක කරගත් වැඩසටහන්
- විශ්වාසදායක එක්සත් රාජධානි සම්මාන ආයතනයක් වන OCN ලන්ඩන් විසින් පිළිගත් සහතිකපත්
- දේශීය මට්ටමින් ගෝලීය වශයෙන් තරඟකාරී අධ්යාපනයට වැඩිදියුණු කළ ප්රවේශය
ශ්රී ලංකාවේ අධ්යාපන පරිසරය ශක්තිමත් කිරීම
ESOL ප්රිමියර් කැම්පස් හරහා OCN ලන්ඩන් සුදුසුකම් දියත් කිරීම, ගෝලීය රැකියා වෙළෙඳපොළේ ඉහළ පිළිගැනීමක් ඇති අධ්යාපන මාර්ග සඳහා ශ්රී ලාංකිකයන් අතර ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතින බව පිළිබිඹු කරයි. දේශීය හා ජාත්යන්තර රැකියා ක්ෂේත්ර දෙකෙහිම තරඟකාරිත්වය තීව්ර වෙමින් පවතින මෙකල, පිළිගත් විදේශ සුදුසුකම් ලබාගැනීමේ ඉඩකඩ ඉතාමත් වටිනා වත්කමක් ලෙස ක්රමයෙන් සැලකෙමින් පැමිණෙයි.
ESOL ප්රිමියර් කැම්පස් ආයතනය, OCN ලන්ඩන් සමඟ ඇති කරගත් මෙම නව හවුල්කාරිත්වය හරහා ශ්රී ලාංකික ශිෂ්ය-ශිෂ්යාවන් සහ ලෝකය තුළ ඉහළ ස්ථානයක් ගත් එක්සත් රාජධානි අධ්යාපන ප්රමිතීන් අතර පවතින පරතරය පියවා ගැනීමේ ප්රධාන සහකාරකයෙකු ලෙස තමන් ස්ථාන ගත කරගෙන ඇත.
මෙම වර්ධනය, පවතින දේශීය සුදුසුකම් සහ වෘත්තීය පුහුණු වැඩසටහන් සමඟ ඉසිල්ල ගන්නා ජාත්යන්තරව මිනුම් කළ ඉගෙනුම් රාමු හඳුන්වාදීමෙන් ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් අධ්යාපන පරිසර පද්ධතිය ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ලබාගත හැකි වැඩසටහන්, බඳවා ගැනීමේ දිනයන් සහ ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්රියාවලිය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි සතිවලදී ESOL ප්රිමියර් කැම්පස් ආයතනය විසින් නිවේදනය කිරීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.