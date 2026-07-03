Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කල්පිටිය වෙරළ තීරයේදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව මිලියනයකට ආසන්න තහනම් කැප්සියුල රාශියක් අත්අඩංගුවට

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කල්පිටිය වෙරළ තීරයේදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව මිලියනයකට ආසන්න තහනම් කැප්සියුල රාශියක් අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව කල්පිටිය වෙරළ තීරයට ඔබ්බෙන් වූ මුහුදේදී අතිවිශාල අහිතකර ඖෂධ කැප්සියුල තොගයක් අත්පත් කරගනිමින්, සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙම මෙහෙයුම රටේ වයඹ මුහුදු ජලයේ ගෙවෙමින් පවතින සමුද්‍රීය මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමේ වර්ධනය වන අභියෝගය ඉස්මතු කරයි.

මුහුදේදී විශාල තොගයක් අත්පත් කරගැනේ

වයඹ නාවික විධානය යටතේ ක්‍රියාත්මක SLNS විජය නෞකාවේ නාවික පිරිස, ජූනි 30 වැනිදා කල්පිටිය ඉප්පන්තිවු ප්‍රදේශයට ඔබ්බෙන් වූ මුහුදේදී ඩිංගිවල් යාත්‍රාවක් නතර කළේය. එම යාත්‍රාවේ ඖෂධ කැප්සියුල 935,000ක් රැගෙන යන බව අනාවරණය වූ අතර, මෑත කාලයේ වාර්තා වූ සැලකිය යුතු තහනම් ඖෂධ අත්අඩංගු කිරීම් අතර මෙය ඉතා ප්‍රමුඛ එකක් ලෙස සැලකේ.

සැකකරුවෙකු මෙම මෙහෙයුමේදී අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ අතර, නීතිවිරෝධී භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා භාවිත කළ ඩිංගිවල යාත්‍රාව ද අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.

වයඹ මුහුදු ජලය විශේෂ අවධානයට

කල්පිටිය අර්ධද්වීපය සහ එය වටා පවතින මුහුදු මාර්ග, ජාත්‍යන්තර නාවික මාර්ගවලට ඇති සමීපත්වය සහ කුඩා යාත්‍රා හඳුනාගැනීමකින් තොරව ගමන් කළ හැකි සාපේක්ෂ පහසුව හේතුවෙන්, නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන විසින් බොහෝ කලකට පෙර සිටම සැලකිලිමත් වීමේ කොරිඩෝවක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

එකම මෙහෙයුමකදී මිලියනයකට ආසන්න කැප්සියුල ප්‍රමාණයක් අත්පත් කරගැනීම, ශ්‍රී ලංකා මුහුදු ජලය ඔස්සේ තහනම් ඖෂධ ප්‍රවාහනය සිදු කරනු ලබන පරිමාණය ඉස්මතු කරමින්, ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක සංවිධිත ජාවාරම් ජාල පිළිබඳ බරපතළ ප්‍රශ්න මතු කරයි.

නාවික හමුදාවේ දැඩි මුර සංචාරය

නාවික හමුදා මූලස්ථානය මෙම මෙහෙයුමේ විස්තර තහවුරු කරමින්, භාණ්ඩ තොගය අපේක්ෂිත ගමනාන්තයට ළඟාවීමට පෙර සැකකරු සාර්ථකව හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගැනීම SLNS විජය නෞකාවේ කාර්යමණ්ඩලයේ ගෞරවයට නිර්දේශ කළේය.

අත්අඩංගුවට ගත් ඖෂධ කැප්සියුලවල නිශ්චිත වර්ගය හෝ ඒවායේ ඇස්තමේන්තුගත වෙළඳ වටිනාකම බලධාරීන් තවමත් හෙළිදරව් කර නොමැත. සැකකරු, වැඩිදුර විමර්ශන සහ නෛතික කටයුතු සඳහා අදාළ සිවිල් බලධාරීන්ට භාර දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මත්ද්‍රව්‍ය, ඖෂධ සහ අනෙකුත් තහනම් භාණ්ඩ ජාවාරම් මර්දනය කිරීමේ පුළුල් උත්සාහයන්හි කොටසක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව මෑත වසරවලදී රටේ වෙරළ තීරය දිගේ සමුද්‍රීය මුර සංචාර තීව්‍ර කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

BYD සමාගම මෝටර් රථ විකිණීමෙන් ඔබ්බට ගොස් ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පූර්ණ විදුලි වාහන පරිසර පද්ධතියක් ගොඩනඟයි Sinhala

BYD සමාගම මෝටර් රථ විකිණීමෙන් ඔබ්බට ගොස් ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පූර්ණ විදුලි වාහන පරිසර පද්ධතියක් ගොඩනඟයි

චීන විදුලි වාහන ප්‍රභූ සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග විද්යුතකරණය සඳහා පුළුල් ප්‍රවේශයක් අනුගමනය කරයි ලොව ප්‍රමුඛතම විදුලි වාහන නිෂ්පාදකයා වන BYD සමාගම, සරලව වාහන…

03 Jul 2026 Discuss
රුපියල් මිලියන 200ක් අල්ලස් චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් 'හරක් කට' ප්‍රශ්න කිරීමට CIABOC සූදානම් Sinhala

රුපියල් මිලියන 200ක් අල්ලස් චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් 'හරක් කට' ප්‍රශ්න කිරීමට CIABOC සූදානම්

රුපියල් මිලියන 200ක් සම්බන්ධ වැදගත් අල්ලස් විමර්ශනයක් සඳහා 'හරක් කට' ලෙස හඳුනාගන්නා පුද්ගලයා ප්‍රශ්න කිරීමට අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC)…

03 Jul 2026 Discuss
ඉහළ අධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ රජයේ යෝජනාවට නිදහස් නීතිඥ සිවිල් සංවිධානය දැඩි ලෙස විරෝධය දක්වයි Sinhala

ඉහළ අධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ රජයේ යෝජනාවට නිදහස් නීතිඥ සිවිල් සංවිධානය දැඩි ලෙස විරෝධය දක්වයි

නිදහස් නීතිඥයින් සිවිල් සමාජ සංවිධානය, ඉහළ අධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ රජයේ යෝජනාවට දැඩි ලෙස විරෝධය පළ කරමින්, අධිකරණ පුරප්පාඩු පිළිබඳ…

03 Jul 2026 Discuss