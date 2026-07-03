කල්පිටිය වෙරළ තීරයේදී ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව මිලියනයකට ආසන්න තහනම් කැප්සියුල රාශියක් අත්අඩංගුවට
ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව කල්පිටිය වෙරළ තීරයට ඔබ්බෙන් වූ මුහුදේදී අතිවිශාල අහිතකර ඖෂධ කැප්සියුල තොගයක් අත්පත් කරගනිමින්, සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙම මෙහෙයුම රටේ වයඹ මුහුදු ජලයේ ගෙවෙමින් පවතින සමුද්රීය මත්ද්රව්ය ජාවාරමේ වර්ධනය වන අභියෝගය ඉස්මතු කරයි.
මුහුදේදී විශාල තොගයක් අත්පත් කරගැනේ
වයඹ නාවික විධානය යටතේ ක්රියාත්මක SLNS විජය නෞකාවේ නාවික පිරිස, ජූනි 30 වැනිදා කල්පිටිය ඉප්පන්තිවු ප්රදේශයට ඔබ්බෙන් වූ මුහුදේදී ඩිංගිවල් යාත්රාවක් නතර කළේය. එම යාත්රාවේ ඖෂධ කැප්සියුල 935,000ක් රැගෙන යන බව අනාවරණය වූ අතර, මෑත කාලයේ වාර්තා වූ සැලකිය යුතු තහනම් ඖෂධ අත්අඩංගු කිරීම් අතර මෙය ඉතා ප්රමුඛ එකක් ලෙස සැලකේ.
සැකකරුවෙකු මෙම මෙහෙයුමේදී අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ අතර, නීතිවිරෝධී භාණ්ඩ ප්රවාහනය සඳහා භාවිත කළ ඩිංගිවල යාත්රාව ද අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.
වයඹ මුහුදු ජලය විශේෂ අවධානයට
කල්පිටිය අර්ධද්වීපය සහ එය වටා පවතින මුහුදු මාර්ග, ජාත්යන්තර නාවික මාර්ගවලට ඇති සමීපත්වය සහ කුඩා යාත්රා හඳුනාගැනීමකින් තොරව ගමන් කළ හැකි සාපේක්ෂ පහසුව හේතුවෙන්, නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන විසින් බොහෝ කලකට පෙර සිටම සැලකිලිමත් වීමේ කොරිඩෝවක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
එකම මෙහෙයුමකදී මිලියනයකට ආසන්න කැප්සියුල ප්රමාණයක් අත්පත් කරගැනීම, ශ්රී ලංකා මුහුදු ජලය ඔස්සේ තහනම් ඖෂධ ප්රවාහනය සිදු කරනු ලබන පරිමාණය ඉස්මතු කරමින්, ප්රදේශයේ ක්රියාත්මක සංවිධිත ජාවාරම් ජාල පිළිබඳ බරපතළ ප්රශ්න මතු කරයි.
නාවික හමුදාවේ දැඩි මුර සංචාරය
නාවික හමුදා මූලස්ථානය මෙම මෙහෙයුමේ විස්තර තහවුරු කරමින්, භාණ්ඩ තොගය අපේක්ෂිත ගමනාන්තයට ළඟාවීමට පෙර සැකකරු සාර්ථකව හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගැනීම SLNS විජය නෞකාවේ කාර්යමණ්ඩලයේ ගෞරවයට නිර්දේශ කළේය.
අත්අඩංගුවට ගත් ඖෂධ කැප්සියුලවල නිශ්චිත වර්ගය හෝ ඒවායේ ඇස්තමේන්තුගත වෙළඳ වටිනාකම බලධාරීන් තවමත් හෙළිදරව් කර නොමැත. සැකකරු, වැඩිදුර විමර්ශන සහ නෛතික කටයුතු සඳහා අදාළ සිවිල් බලධාරීන්ට භාර දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මත්ද්රව්ය, ඖෂධ සහ අනෙකුත් තහනම් භාණ්ඩ ජාවාරම් මර්දනය කිරීමේ පුළුල් උත්සාහයන්හි කොටසක් ලෙස ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව මෑත වසරවලදී රටේ වෙරළ තීරය දිගේ සමුද්රීය මුර සංචාර තීව්ර කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.