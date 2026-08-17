දකුණු ආසියානු ආර්ථිකයන් නව තෙල් මිල කම්පනයකට එරෙහිව වඩා හොඳින් සන්නද්ධ බව විශ්ලේෂණයකින් හෙළිවේ
පාකිස්තානය, බංග්ලාදේශය සහ ශ්රී ලංකාව නැවුම් බලශක්ති පිරිවැය පීඩනයකට මුහුණ දේ
පාකිස්තානය, බංග්ලාදේශය සහ ශ්රී ලංකාව ගෝලීය තෙල් මිල ඉහළ යාමේ තර්ජනයට නැවතත් මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෑත වසරවලදී කලාපය පීඩාවට පත් කළ කැළඹිලිසහගත ආර්ථික අර්බුදවලට සාපේක්ෂව, මෙම බලපෑම් අවශෝෂණය කර ගැනීමට තිදෙනාම දැන් සාරවත් ශක්තිමත් තත්ත්වයක සිටින බව විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙයි.
ශක්තිමත් ආරක්ෂිත සංචිත යම් ආරක්ෂාවක් ලබා දේ
මෙට්ටිස් ග්ලෝබල් මූල්ය බුද්ධි ආයතනයේ නව විශ්ලේෂණයකට අනුව, නව තෙල් මිල කම්පනයක් මෙම දකුණු ආසියානු ආර්ථිකයන්ට සැබෑ අවදානම් ඇති කළ ද, වැඩිදියුණු වූ විදේශ විනිමය සංචිත, වඩා හොඳ මූල්ය විනයක් සහ ශක්තිමත් බාහිර ගිණුම් තත්ත්වයන් එකතු වී කලාපය පුරා වඩාත් ඔරොත්තු දෙන පදනමක් ගොඩනගා ඇත.
ශ්රී ලංකාව, වසර කිහිපයකට පෙර සිය නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික කඩාවැටීමකට ලක්වූ රටක් ලෙස, ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ සහාය ලත් ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහනක් හරහා සාර්ව ආර්ථික සංචිත නැවත ගොඩනැගීම සඳහා නොකඩවා කටයුතු කරමින් සිටී. 2022 අර්බුදය අතරතුර රට පුරා ඉන්ධන හිඟය දෛනික ජීවිතය හා කර්මාන්ත අඩාල කළ කාලයට සාපේක්ෂව, මෙම ප්රයත්නයන් හරහා දූපත් රාජ්යය සාපේක්ෂව ස්ථාවර තත්ත්වයකට පත්ව ඇති බව පෙනේ.
ගෝලීය තෙල් වෙළෙඳපොළ අනිශ්චිත ලෙස පවතී
ජාත්යන්තර ශුද්ධ තෙල් වෙළෙඳපොළවල අස්ථිරතාවය, තෙල් ආනයනය කරන රටවලට නිරන්තර අභියෝගයක් ලෙස පවතී. ශ්රී ලංකාව, සිය බලශක්ති අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා ආනයනික ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන මත සම්පූර්ණයෙන් පාහේ රඳා පවතින රටක් ලෙස, ගෝලීය තෙල් මිල ඉහළ යාමේ ඕනෑම ස්ථාවර ව්යාපාරයකට විශේෂයෙන් අවදානමට ලක්ව සිටී.
- තෙල් මිල ඉහළ යාම රට පුරා ඉන්ධන පිරිවැය, විදුලි ජනනය සහ ප්රවාහනයට සෘජුවම බලපායි.
- ඉහළ ආනයන බිල්පත් වෙළෙඳ හිඟය පුළුල් කළ හැකි අතර රුපියල් මත නැවත පීඩනය ඇති කළ හැකිය.
- අත්යවශ්ය භාණ්ඩ හා සේවාවල උද්ධමනය, ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමෙන් ටික කලකින් අනිවාර්යයෙන් අනුගමනය කරයි.
ප්රතිසංස්කරණ ප්රගතිය ප්රවේශමෙන් සශ්රීකත්වය ලබා දේ
පවතින අවදානම් තිබියදීත්, ශ්රී ලංකාව ජා.මූ.අ. වැඩසටහනට අඛණ්ඩව අනුගත වීම, ආදායම් එකතු කිරීමේ ක්රමානුකූල දියුණුව සහ ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ ප්රගතිය, 2022 විදේශ විනිමය අර්බුදයේ උච්චතම අවස්ථාවේ පැවතිනාට වඩා විශ්වාසදායී ආරක්ෂිත කොට්ඨාශයක් ලබා දෙන බව ආර්ථික නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති.
මෙවර ප්රධාන වෙනස නම්, මෙම ආර්ථිකයන්ට සංචිත නැවත ගොඩනගා ගැනීමට සහ ව්යුහාත්මක ගැලපීම් සිදු කිරීමට අවස්ථාව ලැබී ඇති බවයි. මෙය ඔවුන් මෙවැනි බාහිර කම්පනවලට — කිසිසේත් ප්රතිශක්තීකරණය නොවූව ද — වඩා හොඳින් සූදානම් කර ඇත.
බංග්ලාදේශය දේශපාලන මාරුවීමේ පීඩනයන් සහ විදේශ සංචිත ගැටලු ඇතුළු ස්වකීය අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, පාකිස්තානය තවමත් අස්ථිර ආර්ථික සුවය ලබා ගැනීමේ ගමනේ සිටී. ගෝලීය රංගනයේ තවත් බලශක්ති මිල ඉහළ යාමේ පීඩනය සාර්ථකව කළමනාකරණය කිරීමට නම්, රටවල් තිනම සීරුවෙන් සිට මූල්ය ප්රඥාව පවත්වා ගත යුතු වේ.
ශ්රී ලාංකික පවුල් හා ව්යාපාර සඳහා, ආර්ථික අර්බුදයේ බරපතලම අවස්ථාව ඉකුත් වී ඇති වුවද, ආනයනික තෙල් මත රටේ රඳා පැවැත්ම, ගෝලීය බලශක්ති වෙළෙඳපොළවල සිදුවීම් දෛනික ජීවිතයට සෘජු හා ක්ෂණික බලපෑමක් ඇති කිරීම අඛණ්ඩව සිදුවනු ඇති බව මෙම තත්ත්වය මතක් කර දෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.