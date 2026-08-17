Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කල්මුණේ රෝහලට කාන්තා නිලධාරිනියන්ට ඇතුළු වීම ප්‍රතික්ෂේප කළ බවට කියැවෙන සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ජාතික ෂූරා කවුන්සිලය හදිසිyeldi පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කල්මුණේ රෝහලට කාන්තා නිලධාරිනියන්ට ඇතුළු වීම ප්‍රතික්ෂේප කළ බවට කියැවෙන සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ජාතික ෂූරා කවුන්සිලය හදිසිyeldi පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි

කල්මුණේ උතුරු මූලික රෝහලේ දී අලුතින් පත් කරන ලද කාන්තා රාජ්‍ය නිලධාරිනියන් පිරිසකට තම නිල රාජකාරි ආරම්භ කිරීම සඳහා එම ආයතනයට ඇතුළු වීම වළක්වා ලූ බවට කියැවෙන කලකිරීම් ජනක සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ජාතික ෂූරා කවුන්සිලය (NSC) රජය වෙත ක්ෂණික පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන ලෙස 촉구කර ඇත.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත විධිමත් පැමිණිල්ලක්

NSC කවුන්සිලය අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත යොමු කරන ලද විධිමත් ලිපියක් මගින් තම උත්සුකයන් දන්වා සිටින අතර, කියැවෙන බාධා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ක්ෂණික පියවර ගන්නා ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය. බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයින් රාජ්‍ය ආයතනයක රාජකාරි ආරම්භ කිරීමට ගිය නිසි ලෙස පත් කරන ලද රාජ්‍ය සේවකයන් බැවින්, මෙය හදිසි අවධානයක් අවශ්‍ය බරපතල කාරණාවක් ලෙස කවුන්සිලය විස්තර කළේය.

අයිතිවාසිකම් හා නිසි ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ කනස්සල්ල

කාන්තා නිලධාරිනියන්ට තම තනතුරු භාරගැනීම වළක්වා ලූ බවට කියැවෙන සිදුවීම, නැගෙනහිර පළාතේ රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ රාජ්‍ය ආයතනවල නිසි ක්‍රියාකාරිත්වය සම්බන්ධයෙන් සැලකිය යුතු කනස්සල්ලක් මතු කර ඇත. නීත්‍යානුකූලව පත් කරන ලද නිලධාරිනියන්ට හිතාමතාම බාධා කිරීමක් සිදු කිරීම, පිහිටවූ පරිපාලන ක්‍රියා පටිපාටිය උල්ලංඝනය කිරීමක් වන බවත්, එය නොසලකා හළ නොහැකි බවත් විවේචකයන් තර්ක කරති.

කල්මුණේ උතුරු මූලික රෝහල එම කලාපයේ වැසියන්ට ඉතා වැදගත් සෞඛ්‍ය සේවා ආයතනයක් ලෙස සේවය කරන බැවින්, එහි කාර්ය මණ්ඩලයේ සුමට හා වෘත්තීයමය ක්‍රියාකාරිත්වය සාමාජික වශයෙන් ඉතා වැදගත් කාරණාවකි.

වගවීම සඳහා ඇමතුම

කියැවෙන බාධා කිරීම සඳහා වගකිව යුත්තන් හඳුනා ගෙන විනිවිද භාවයෙන් යුත් පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලියක් හරහා වගකීමට ලක් කළ යුතු බව NSC කවුන්සිලය අවධාරණය කර ඇත. කවුන්සිලයේ මෙම මැදිහත් වීම, රට පුරා ආයතනික සැකසුම් තුළ, විශේෂයෙන් කාන්තාවන් ඇතුළු, අලුතින් බඳවා ගත් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට සලකන ආකාරය සම්බන්ධ පුළුල් කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරයි.

NSC ලිපියට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට බලධාරීන් තවමත් මහජනයා ඉදිරියේ ප්‍රකාශයක් කර නොමැති අතර, ඉදිරි දින කිහිපය තුළ විධිමත් පරීක්ෂණයක් නියෝග කරනු ඇත්දැයි තවමත් අවිනිශ්චිතය. කල්මුණේ රෝහලේ වර්ධනයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින සිවිල් කණ්ඩායම් හා දේශපාලන නිරීක්ෂකයන්ගේ අවධානය ද මෙම සිදුවීම කෙරෙහි යොමු වී ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාවේ ස්පින් ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ දණ ගස්සයි — කුඩු කඩ 99ට පන්දු 5ක් දී අවදානම් තත්ත්වයේ ගෙදර කණ්ඩායම Sinhala

ඉන්දියාවේ ස්පින් ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ දණ ගස්සයි — කුඩු කඩ 99ට පන්දු 5ක් දී අවදානම් තත්ත්වයේ ගෙදර කණ්ඩායම

ඉන්දියාවේ ස්පින් ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ පෙළ පිතිකරුවන්ට එරෙහිව දරුණු ලෙස ඵලදායී වූ අතර, ගෙදර කණ්ඩායම දිවෙළ 99ට පන්දු 5ක් දී අසරණ ස්ථානයකට ඇද දමමින් ශ්‍රී…

17 Aug 2026 Discuss
බිලියන ඩොලර් මුදල් හුවමාරු පරීක්ෂණයක් මධ්‍යයේ පෞද්ගලික බැංකු කළමනාකරුවන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

බිලියන ඩොලර් මුදල් හුවමාරු පරීක්ෂණයක් මධ්‍යයේ පෞද්ගලික බැංකු කළමනාකරුවන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

FCID විසින් ජ්‍යෙෂ්ඨ බැංකු නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට ගනී එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියනයක් සැකකටයුතු ලෙස හුවමාරු කළ බවට සෑදී ඇති පරීක්ෂණයක් සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මූල්‍ය…

17 Aug 2026 Discuss
රු. 500,000ක් අල්ලස් ගත් මොණරාගල පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

රු. 500,000ක් අල්ලස් ගත් මොණරාගල පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

රු. 500,000ක් අල්ලස් ලෙස පිළිගත් බවට චෝදනා එල්ල වීමත් සමඟ මොණරාගල බෙදීම් අපරාධ පරීක්ෂණ ඒකකයට පැවරී සිටි පොලිස් නිලධාරීන් හතර දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව…

17 Aug 2026 Discuss