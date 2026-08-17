කල්මුණේ රෝහලට කාන්තා නිලධාරිනියන්ට ඇතුළු වීම ප්රතික්ෂේප කළ බවට කියැවෙන සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ජාතික ෂූරා කවුන්සිලය හදිසිyeldi පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි
කල්මුණේ උතුරු මූලික රෝහලේ දී අලුතින් පත් කරන ලද කාන්තා රාජ්ය නිලධාරිනියන් පිරිසකට තම නිල රාජකාරි ආරම්භ කිරීම සඳහා එම ආයතනයට ඇතුළු වීම වළක්වා ලූ බවට කියැවෙන කලකිරීම් ජනක සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ජාතික ෂූරා කවුන්සිලය (NSC) රජය වෙත ක්ෂණික පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන ලෙස 촉구කර ඇත.
අග්රාමාත්යවරයා වෙත විධිමත් පැමිණිල්ලක්
NSC කවුන්සිලය අග්රාමාත්යවරයා වෙත යොමු කරන ලද විධිමත් ලිපියක් මගින් තම උත්සුකයන් දන්වා සිටින අතර, කියැවෙන බාධා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ක්ෂණික පියවර ගන්නා ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය. බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයින් රාජ්ය ආයතනයක රාජකාරි ආරම්භ කිරීමට ගිය නිසි ලෙස පත් කරන ලද රාජ්ය සේවකයන් බැවින්, මෙය හදිසි අවධානයක් අවශ්ය බරපතල කාරණාවක් ලෙස කවුන්සිලය විස්තර කළේය.
අයිතිවාසිකම් හා නිසි ක්රියාවලිය පිළිබඳ කනස්සල්ල
කාන්තා නිලධාරිනියන්ට තම තනතුරු භාරගැනීම වළක්වා ලූ බවට කියැවෙන සිදුවීම, නැගෙනහිර පළාතේ රාජ්ය සේවකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහ රාජ්ය ආයතනවල නිසි ක්රියාකාරිත්වය සම්බන්ධයෙන් සැලකිය යුතු කනස්සල්ලක් මතු කර ඇත. නීත්යානුකූලව පත් කරන ලද නිලධාරිනියන්ට හිතාමතාම බාධා කිරීමක් සිදු කිරීම, පිහිටවූ පරිපාලන ක්රියා පටිපාටිය උල්ලංඝනය කිරීමක් වන බවත්, එය නොසලකා හළ නොහැකි බවත් විවේචකයන් තර්ක කරති.
කල්මුණේ උතුරු මූලික රෝහල එම කලාපයේ වැසියන්ට ඉතා වැදගත් සෞඛ්ය සේවා ආයතනයක් ලෙස සේවය කරන බැවින්, එහි කාර්ය මණ්ඩලයේ සුමට හා වෘත්තීයමය ක්රියාකාරිත්වය සාමාජික වශයෙන් ඉතා වැදගත් කාරණාවකි.
වගවීම සඳහා ඇමතුම
කියැවෙන බාධා කිරීම සඳහා වගකිව යුත්තන් හඳුනා ගෙන විනිවිද භාවයෙන් යුත් පරීක්ෂණ ක්රියාවලියක් හරහා වගකීමට ලක් කළ යුතු බව NSC කවුන්සිලය අවධාරණය කර ඇත. කවුන්සිලයේ මෙම මැදිහත් වීම, රට පුරා ආයතනික සැකසුම් තුළ, විශේෂයෙන් කාන්තාවන් ඇතුළු, අලුතින් බඳවා ගත් රාජ්ය නිලධාරීන්ට සලකන ආකාරය සම්බන්ධ පුළුල් කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරයි.
NSC ලිපියට ප්රතිචාර දැක්වීමට බලධාරීන් තවමත් මහජනයා ඉදිරියේ ප්රකාශයක් කර නොමැති අතර, ඉදිරි දින කිහිපය තුළ විධිමත් පරීක්ෂණයක් නියෝග කරනු ඇත්දැයි තවමත් අවිනිශ්චිතය. කල්මුණේ රෝහලේ වර්ධනයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින සිවිල් කණ්ඩායම් හා දේශපාලන නිරීක්ෂකයන්ගේ අවධානය ද මෙම සිදුවීම කෙරෙහි යොමු වී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.