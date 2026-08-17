ජාෆ්නාවේ උසම ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට ටිල්කෝ බ්ලූ ඕෂන් හෝල්ඩින්ස් සමාගම BOI සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කරයි
ටිල්කෝ බ්ලූ ඕෂන් හෝල්ඩින්ස් (පුද්.) සමාගම ශ්රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය (BOI) සමඟ විධිමත් ගිවිසුමක්締結කර ගෙන ඇති අතර, එය ජාෆ්නාවේ උසම ගොඩනැගිල්ල බවට පත්වීමට නියමිත ව්යාපෘතියේ සංවර්ධනයේ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි.
උතුරට ඓතිහාසික ආයෝජනයක්
BOI ගිවිසුමට අත්සන් තැබීම උතුරු පළාත සඳහා වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, මෙම ආකර්ෂණීය ව්යාපෘතිය ජාෆ්නාවේ නාගරික සිල්හුවේට නව රූපයක් ලබා දී, යුද්ධෝත්තර යුගයේ ක්රමයෙන් නැවත ගොඩනැගෙමින් සිටින මෙම කලාපය වෙත නැවුම් ආර්ථික ප්රවේගයක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ටිල්කෝ බ්ලූ ඕෂන් හෝල්ඩින්ස් සමාගම මූලිකත්වයෙන් ක්රියාත්මක වන මෙම සංවර්ධන ව්යාපෘතිය, මෑත වසරවලදී අර්ධද්වීපයේ ක්රියාවට නැංවූ වඩාත් කැපී පෙනෙන පෞද්ගලික අංශ ආයෝජනවලින් එකක් ලෙස හඳුනාගත හැකි අතර, උතුරේ දිගුකාලීන විභවය කෙරෙහි ආයෝජකයින්ගේ ක්රමයෙන් වැඩෙන විශ්වාසය එයින් පිළිබිඹු වේ.
ජාෆ්නාවට මෙම ව්යාපෘතියෙන් ලැබෙන ප්රතිලාභ
යෝජිත ගොඩනැගිල්ල නිම වූ පසු ජාෆ්නාවේ උසම ගොඩනැගිල්ල ලෙස අභිමානයෙන් නැගී සිටිනු ඇති අතර, එම ගෞරවය මෙම ව්යාපෘතියේ විශාලත්වයත් අභිලාෂයත් කෙතරම් ඉහළද යන්න පැහැදිලි කරයි. ව්යාපෘතිය ස්ථානීය පදිංචිකරුවන්ට රැකියා අවස්ථා සහ කලාපයේ අනුබද්ධ කර්මාන්ත ශක්තිමත් කිරීම ඇතුළු ආර්ථික ප්රතිලාභ රැසක් රැගෙන ඒ ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- ටිල්කෝ බ්ලූ ඕෂන් හෝල්ඩින්ස් සමාගම හා ශ්රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය අතර විධිමත් BOI ගිවිසුමට අත්සන් තැබිණි
- නිම වූ පසු මෙම ව්යාපෘතිය ජාෆ්නාවේ උසම ගොඩනැගිල්ල බවට පත්වනු ඇත
- ව්යාපෘතිය උතුරු පළාත පුරා ආර්ථික ක්රියාකාරිත්වය උත්තේජනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ
උතුරේ සංවර්ධනය ගෙනයාමේ BOI භූමිකාව
ශ්රී ලංකාව පුරා විශාල පරිමාණ පෞද්ගලික ආයෝජන පහසු කිරීමේදී ආයෝජන මණ්ඩලය ප්රධාන භූමිකාවක් ඉටු කර ඇති අතර, මෙම නවතම ගිවිසුම බස්නාහිර පළාතෙන් ඔබ්බට සංවර්ධනය දිරිමත් කිරීමට ආයතනය දක්වන කැපවීම ශක්තිමත් කරයි. ටිල්කෝ බ්ලූ ඕෂන් හෝල්ඩින්ස් සමඟ හවුල්කාරිත්වය විධිමත් කිරීමෙන්, BOI ව්යාපෘතිය ඉදිරියට ගෙනයාමට අවශ්ය නියාමන හා පරිපාලන රාමුව සලසා දී ඇත.
මෙම ගිවිසුම, බරපතල වාණිජ හා යටිතල පහසුකම් ආයෝජනයක් සඳහා ගමනාන්තයක් ලෙස ජාෆ්නාවේ වර්ධනය වන තත්ත්වය කෙරෙහි විශ්වාසය ප්රකාශ කිරීමක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.
ශ්රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම හා කලාපීය සංවර්ධනය ඉලක්ක කරගෙන ඉදිරියට යමින් සිටින මෙවකදී, උතුරු පළාත වැනි ඓතිහාසිකව අවධානය අඩු ලද ප්රදේශවල මෙවැනි ව්යාපෘති, සමබර ජාතික ප්රගතියේ තීරණාත්මක ඒකාබද්ධ කරන සාධක ලෙස සැලකෙයි. ටිල්කෝ බ්ලූ ඕෂන් හෝල්ඩින්ස් සමාගම ඉදිරි මාසවලදී සැලසුම් මේසයෙන් ඉදිකිරීමේ භූමිය දෙසට ගමන් ගන්නා විට, සියලු දෙනාගේ දෑස් ඔවුන් කෙරෙහි යොමු වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.