ලෝක බැංකුව විසින් ශ්රී ලංකාව ඉහළ මධ්යම ආදායම් රටක් ලෙස වර්ගීකරණය කිරීම ප්රධාන ආර්ථික이정표යකි
ශ්රී ලංකාව ඉහළ මධ්යම ආදායම් රටක් ලෙස ලෝක බැංකුව විසින් උසස් කර ඇති අතර, මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත්ම කැළඹිලිසහගත මූල්ය අර්බුදවලින් එකක් අත්විඳි මෙම දිවයිනේ ආර්ථික ය立直ක්රමයේ සැලකිය යුතු이정표යක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.
ලෝක බැංකුවේ නවතම වර්ගීකරණය ශ්රී ලංකාව, එකම උසස්වීම ලැබූ වියට්නාමය සමඟ එකම පෙළට තබා ඇති අතර, දෙරටෙහිම දළ ජාතික ආදායමේ (GNI) ඒක පුද්ගල ප්රගතිය ඉස්මතු කෙරේ. මෙම නැවත වර්ගීකරණය ලෝක බැංකුවේ රටවල ආදායම් කාණ්ඩ පිළිබඳ වාර්ෂික සමාලෝචනය මත පදනම් වන අතර, රටවල් ස්ථානගත කිරීම සඳහා ඒක පුද්ගල GNI සීමා භාවිත කෙරේ.
උසස්වීමේ අර්ථය
ලෝක බැංකුව ආර්ථිකයන් ආදායම් කාණ්ඩ හතරකට වර්ගීකරණය කරයි: අඩු ආදායම්, පහළ මධ්යම ආදායම්, ඉහළ මධ්යම ආදායම් සහ ඉහළ ආදායම් ලෙසිනි. ඉහළ මධ්යම ආදායම් කාණ්ඩයට ඇතුළත් වීම යනු රටක සාමාන්ය ජාතික ආදායම නියමිත සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති බවත්, ආර්ථික ඵලදායිතාව හා ජීවන තත්ත්වය පිළිබඳ පුළුල් දියුණුවක් පිළිබිඹු කරන බවත්ය.
ශ්රී ලංකාවට මෙම උසස්වීම විශේෂයෙන් සැලකිය යුතු වන්නේ, වසර කිහිපයකට පෙර රටට බිහිසුණු ආර්ථික කඩාවැටීමකට මුහුණ දීමට සිදු වූ හෙයිනි. විදේශ විනිමය සංචිත හිඳී යාම, ඉන්ධන හා ඖෂධ හිඟය රට පුරා පැතිරීම සහ ජනතා නොසන්සුන්කම ආණ්ඩු මාරුවකට තුඩු දීම ඒ අතර ඇත.
අසාමාන්ය ප්රතිසාධනයක්
මෙම නැවත වර්ගීකරණය ශ්රී ලංකා රජය සහ ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල (IMF) විසින් ගනු ලැබූ ස්ථාවරීකරණ ප්රයත්නවල සාර්ථකත්වයට සාක්ෂියකි. IMF ණය ආධාර වැඩසටහන රටේ ආර්ථික පසුබෑම නවත්වා ගැනීමට සහාය විය. රාජ්ය මූල්ය තහවුරු කිරීමේ පියවර, ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ සාකච්ඡා සහ විදේශ සංචිත නැවත ගොඩනගා ගැනීමේ ප්රයත්න සාර්ව ආර්ථික දර්ශක දියුණු කිරීමට සාමූහිකව දායක වී ඇත.
කෙසේ වෙතත්, ආර්ථික විශේෂඥයින් අවවාද කර ඇත්තේ ලෝක බැංකුවේ උසස්වීම ධනාත්මක සංඥාවක් වුවද, ආර්ථික ය立直ක්රමයේ ප්රතිලාභ සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් දක්වා තවමත් සම්පූර්ණයෙන් ලඟා වී නොමැති බවයි. ඔවුන් අතර බොහෝ දෙනෙකු තවමත් ඉහළ ජීවන වියදම් හා අඩු මිල දී ගැනීමේ හැකියාව සමඟ ගනුදෙනු කරති.
ඉන්දියාව ගැන කුමක් කිව හැකිද?
ලෝක බැංකුවේ වර්ගීකරණ රාමුව යටතේ ඉන්දියාව දැනට පහළ මධ්යම ආදායම් කාණ්ඩයේ පවතී. ලොව වේගයෙන් වර්ධනය වන ප්රධාන ආර්ථිකයන්ගෙන් එකක් වන අතර ගෝලීය වශයෙන් සැලකිය යුතු රටක් වුවද, ඉන්දියාවේ විශාල ජනගහනය නිසා ඒක පුද්ගල GNI — මෙම වර්ගීකරණවලදී භාවිත කරන ප්රධාන මිනුම — ඉහළ මධ්යම ආදායම් සීමාවට වඩා පහළ මට්ටමක පවතී.
වියට්නාමයද පිළිගැනේ
වියට්නාමයේ එකවරම සිදු වූ උසස්වීම ගෘෂ්ම ආසියානු රාජ්යයේ ස්ථාවර ආර්ථික වර්ධන ගමනාන්තය ඉස්මතු කරයි. මෙය ප්රධාන වශයෙන් ගෙවී ගිය දශක කිහිපය තුළ එහි නිෂ්පාදන අංශය හා ශක්තිමත් අපනයන කාර්ය සාධනය මගින් හැඩගස්වා ගෙන ඇත.
ශ්රී ලංකාව හා වියට්නාමය සඳහා සිදු වූ මෙම දිගු උසස්වීම් ඉදිරි කාලයේ දෙරටටම ලබාදෙන ජාත්යන්තර සංවර්ධන ආධාර හා ණය ලබා ගැනීමේ කොන්දේසි ගෙනහැරදැක්වෙන ආකාරය කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඉහළ මධ්යම ආදායම් රටවල් සාමාන්යයෙන් පහළ ආදායම් වර්ගීකරණවලට සාපේක්ෂව වෙනස් කොන්දේසි යටතේ මූල්ය පහසුකම් ලබා ගනී.
ශ්රී ලංකාවට ලෝක බැංකුවේ පිළිගැනීම ලැබෙන්නේ රට දිගුකාලීන ආර්ථික ස්ථාවරීකරණය හා තිරසාර වර්ධනය දෙසට ගමන් කරන තීරණාත්මක මොහොතකය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.