Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සංශෝධිත බස් ගාස්තු නිවේදනය කරයි: නව ගාස්තු පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරය

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව සංශෝධිත බස් ගාස්තු නිවේදනය කරයි: නව ගාස්තු පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරය

නව බස් ගාස්තු ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රියාත්මක වෙයි

අලුතින් නිවේදනය කරන ලද බස් ගාස්තු සංශෝධනයක බලපෑම දැනීමට ශ්‍රී ලාංකික මගීන් සූදානම් විය යුතු අතර, රට පුරා පොදු හා පෞද්ගලික බස් සේවා සඳහා අදාළ වන යාවත්කාලීන ගාස්තු සම්පූර්ණ කාලසටහන අධිකාරීන් විසින් නිකුත් කර ඇත.

මගීන් දත යුතු කරුණු

සංශෝධිත ගාස්තු ව්‍යුහය, අදාළ ප්‍රවාහන අධිකාරීන් විසින් සිදු කරන ලද ගැලපීම් පිළිබිඹු කරන අතර, නව අනුපාත දැන් සාධාරණ යොමුව සඳහා නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. කෙටි හා දිගු දුර මාර්ග දෙකෙහිම ගමන් කරන මගීන්ට යාවත්කාලීන ගාස්තු අදාළ වන අතර, ඒවා කපා ගත් දුර අනුව වෙනස් වේ.

ඉන්ධන හා නඩත්තු වියදම් ඇතුළු පොදු ප්‍රවාහනය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පිරිවැයට බලපා ඇති ආර්ථික පීඩනයන් හමුවේ ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියට ගමන් කරන අතරතුර මෙම පියවර ගෙන ඇති බව ක්‍රියාකරුවන් පවසන අතර, කලින් පැවති ගාස්තු ව්‍යුහය තිරසාර නොවන බව ද ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

දෛනික මගීන්ට වන බලපෑම

බස් රථය ප්‍රධාන ප්‍රවාහන මාධ්‍යය ලෙස භාවිත කරන මිලියන සංඛ්‍යාත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට, රටේ දීර්ඝකාලීන ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු දැනටමත් තද බරක් දරන ගෘහස්ථ අයවැය මත ගාස්තු වැඩිවීම අමතර බරක් ලෙස දැනෙනු ඇත. නගර හා නගර අතර දිනපතා ගමන් කරන මගීන්ගේ මාසික ප්‍රවාහන වියදමෙහි ඉතා පැහැදිලි වැඩිවීමක් දැකිය හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

උපදේශන කණ්ඩායම් හා මගී සුභසාධන සංවිධාන, ගාස්තු වැඩිවීමක් සිදු වන්නේ නම් ඊට සමගාමීව සේවා ගුණාත්මකභාවය, කාලානුරූපිතාව හා මගී ආරක්ෂිතත්ව ප්‍රමිතීන් ඉහළ නැංවීම සහතික කරන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටීමට ඉඩ ඇත.

නිල ගාස්තු කාලසටහන නිකුත් කෙරේ

නව ගාස්තු සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව නිල නාලිකා හරහා ලබා ගත හැකි වී ඇති අතර, මගීන්ට නැඟීමට පෙර සංශෝධිත ගාස්තු පිළිබඳව හුරු කරගැනීමේ හැකියාව ලැබේ. ගමන් කරන අතරතුර ඇතිවිය හැකි ආරවුල් වළකා ගැනීම සඳහා, තමන්ගේ නිශ්චිත මාර්ගයට අදාළ ගාස්තුව පරීක්ෂා කර බලන ලෙස මගීන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

ප්‍රකාශිත ගාස්තු කාලසටහනට දැඩිව අනුගත වන ලෙස ප්‍රවාහන නිලධාරීන් බස් රථ ක්‍රියාකරුවන්ට උපදෙස් දී ඇති අතර, මගීන්ගෙන් අතිරේක ගාස්තු අයකිරීම නියාමන ක්‍රියාමාර්ගවලට ගොදුරු වනු ඇතැයිද අවවාද කර ඇත.

නව ගාස්තු ව්‍යුහය ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධ තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු සහ ප්‍රවාහන සංගම් හෝ මගී කණ්ඩායම්වල ප්‍රතිචාර ඉදිරි දිනවල දී බලාපොරොත්තු විය හැකිය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චිකන් රසැති ඉන්ස්ටන්ට් නූඩ්ල්ස් නිසා යුරෝපය පුරා සැල්මොනෙලා රෝගය පැතිරේ - රෝගීන් 100 කට අධිකයි Sinhala

චිකන් රසැති ඉන්ස්ටන්ට් නූඩ්ල්ස් නිසා යුරෝපය පුරා සැල්මොනෙලා රෝගය පැතිරේ - රෝගීන් 100 කට අධිකයි

චිකන් රසැති ඉන්ස්ටන්ට් නූඩ්ල්ස් නිෂ්පාදන හා සම්බන්ධ සැල්මොනෙලා රෝග වසංගතයක් හේතුවෙන් යුරෝපය පුරා පුද්ගලයින් 100 කට අධික සංඛ්‍යාවක් රෝගාතුර වී ඇති අතර, ඒ අතරින්…

03 Jul 2026 Discuss
ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ මාර්ගයේ සිටීමට ශ්‍රී ලංකාවට IMF අනතුරු අඟවයි — වැඩසටහන අවසන් අදියරට ළඟා වෙමින් Sinhala

ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ මාර්ගයේ සිටීමට ශ්‍රී ලංකාවට IMF අනතුරු අඟවයි — වැඩසටහන අවසන් අදියරට ළඟා වෙමින්

ශ්‍රී ලංකාවේ IMF සහාය ඇති ප්‍රතිසාධන වැඩසටහන එහි අවසානයට ළඟා වෙමින් පවතින අතර, ගිවිසගත් මාර්ගයෙන් ඕනෑම අපගමනයක් රටේ ව්‍යසනකාරී මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු ලබාගත්…

03 Jul 2026 Discuss
මහ බැංකුව නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් බලපත්‍රය අහෝසි කරයි — වසා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වෙයි Sinhala

මහ බැංකුව නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් බලපත්‍රය අහෝසි කරයි — වසා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වෙයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී (NLFP) සමාගමට එරෙහිව තීරණාත්මක නියාමන පියවරක් ගනිමින්, 2026 ජූලි 3 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එම…

03 Jul 2026 Discuss