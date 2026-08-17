Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දමා ඉන්දියාව රන් 178ක විශාල පළමු ඉනිංස් ලාභයක් අත්කරගනී

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දමා ඉන්දියාව රන් 178ක විශාල පළමු ඉනිංස් ලාභයක් අත්කරගනී

ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දැමීමත් සමඟ ඉන්දියාව ටෙස්ට් තරඟයේ රිය පදවන අසුනේ තම ස්ථාවරය ශක්තිමත් කරගෙන ඇති අතර, අලුත් ආගන්තුකයන් වන ඉන්දියාවට රන් 178ක සැලකිය යුතු පළමු ඉනිංස් ලාභයක් හිමි වී ඇත. ක්‍රමයෙන් එක් පාර්ශවයකට බර වෙමින් පවතින මෙම තරඟය ඒකීය ස්වරූපයක් ගනිමින් තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාව පළමු ඉනිංසියේ අඩුපාඩු සහිතව ඉදිරිපත් වෙයි

ශ්‍රී ලාංකික පිතිකරණ පෙළ, ඉන්දීය පිතිකරුවන් ගෙනා ආධිපත්‍ය සහිත එකතුවට ප්‍රතිරෝධයක් දැක්වීමට අවශ්‍ය දිගුකාලීන ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීමට අසමත් වූ අතර, අවසානයේ 284 රනට ඔලවා දැමිණ. තනි පිතිකරුවන් සිදු කළ ප්‍රයත්නයන් ඉතා හොඳ වූවත්, ඉන්දියාවේ ආධිපත්‍ය සහිත එකතුවට අභියෝග කිරීමට හිමිවරාන ගොඩ නැඟීමට ගෙදර කණ්ඩායමට නොහැකි විය.

ශ්‍රී ලංකාවේ පහළ පිතිකරණ පෙළ ඉවත් වූ අදියර, ක්‍රීඩාවේ ඉතා හානිකර අදියරක් බවට පත් විය. ඉනිංසිය අවසන් කර ගෙමේ ඊළඟ අදියර කරා ශක්තිමත් වාසියක් රැගෙන යෑමට ඉන්දීය පන්දු යවන්නන් නොනවත්වා පීඩනය යෙදූ බැව් ද ප්‍රකාශ විය.

ඉන්දියාවේ පන්දු යැවීමේ ප්‍රහාරය ආකර්ශනීය දස්කම් පෙන්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉනිංසිය පුරාවට ඉන්දීය පන්දු යැවීමේ ඒකකය විනයගරුක හා විවිධාංගී ලෙස කාර්යසාධනය කළ අතර, ජයග්‍රාහී හිමිවරා කඩා දමමින් ලකුණු සෑදීමේ වේගය පාලනය කිරීමට නිරතුරුවම ක්‍රම සොයා ගත්හ. වේගවත් හා දෙකේ කරකැවිල්ලේ සංයෝජනය, දිගු ක්‍රීඩා කාලපරිච්ඡේද තුළ ශ්‍රී ලාංකික පිතිකරුවන්ට ජය ගැනීමට ඉතා දුෂ්කර විය.

තරඟයේ මෙම අදියරේ රන් 178ක ලාභයක් ඉන්දියාව ශක්තිශාලී තත්ත්වයක තබන අතර, හතරවන ඉනිංසියේ ශ්‍රී ලංකාවට ලුහු කෑමට ඉතා අපහසු ඉලක්කයක් නියම කිරීමේ අවස්ථාව ඔවුනට ලැබේ. ක්‍රීඩාව ඉදිරියට ගෙවීම සමඟ තවදුරටත් පිතිකරුවන්ට අපහසු වාතාවරණයක් ගොඩනඟා ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන පිච් එකේ, එසේ සකස් වූ ඉලක්කයක් අතිශයින් දුෂ්කර වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව මත පීඩනය වැඩිවෙයි

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, මෙම විශාල ඇඟිල්ල හිඟය, පරාජය මඟහරවා ගැනීම සඳහා දෙවන ඉනිංසියේ ආශ්චර්යමත් ලෙස පිතිකරණ ශ්‍රේෂ්ඨ ප්‍රදර්ශනයක් ඔවුනට ඉල්ලා සිටී. ක්‍රීඩාංගණයට නැවත සිය ශ්‍රමය දරනු ලැබීමේ දී, ඔවුන් ස්ථාවර ලෙස කෙළිදාම් වැඩිදියුණු කරන ලෙස කණ්ඩායම් කළමනාකාරිත්වය ප්‍රශ්නය ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇත.

ඉන්දියාව සියලු ගමනිල්ල රඳවාගෙන සිටිමින්, පිච් ඒකය තවදුරටත් පිරිහෙමින් යාමේ ඉඩ ඇති බැවින්, ගෙදර කණ්ඩායමට එරෙහිව අවාසිදායක හැකියාවන් ශක්තිමත් ලෙස රැස් වෙමින් පවතින අතර, මෙම ටෙස්ට් තරඟය තීරණාත්මක අදියරට ඇතුළු වෙමින් පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

SLT සමූහය 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේ ශක්තිමත් ප්‍රතිඵල පළ කරයි — බදු අනතුරු ලාභය 54.4%කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් බිලියන 6.6 දක්වා ළඟා වෙයි Sinhala

SLT සමූහය 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේ ශක්තිමත් ප්‍රතිඵල පළ කරයි — බදු අනතුරු ලාභය 54.4%කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් බිලියන 6.6 දක්වා ළඟා වෙයි

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් 2026 වර්ෂයේ පළමු භාගයේ ශක්තිමත් මූල්‍ය කාර්යසාධනයක් වාර්තා කරයි ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් (SLT) සමූහය 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හය තුළ ඉතා හොඳ මූල්‍ය…

17 Aug 2026 Discuss
ජඩේජා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ දුර්ලභ සර්වකාලීන සංඛ්‍යාලේඛනයක් සමඟ තම නම සටහන් කරයි Sinhala

ජඩේජා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ දුර්ලභ සර්වකාලීන සංඛ්‍යාලේඛනයක් සමඟ තම නම සටහන් කරයි

රවීන්ද්‍ර ජඩේජා නැවත වරක් ක්‍රිකට් ලෝකයට සිහිගන්වා දී ඇත්තේ ඔහු සිය පරම්පරාවේ හොඳම සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයින් අතරට ගැනෙන්නේ ඇයිදැයි කියාය — ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට්…

17 Aug 2026 Discuss
ජඩේජා ටෙස්ට් කඩුල්ල 350 ට ළඟා වෙමින් ඉන්දීය පන්දු යැවීමේ ශාලාවේ කපිල් දේව් සමඟ කඳ ගැසෙයි Sinhala

ජඩේජා ටෙස්ට් කඩුල්ල 350 ට ළඟා වෙමින් ඉන්දීය පන්දු යැවීමේ ශාලාවේ කපිල් දේව් සමඟ කඳ ගැසෙයි

රවීන්ද්‍ර ජඩේජා ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි පළමු ටෙස්ට් තරඟය අතරතුර ඉන්දීය ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ තම නම තවදුරටත් කොටා ගනිමින්, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දිගුම ආකෘතියේ කඩුල්ල 350 ක්…

17 Aug 2026 Discuss