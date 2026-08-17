ජදේජා සහ සූතාර් ශ්රී ලංකාව දකුණු ඇතේ කරකවද්දී දිනූෂාගේ වීරෝදාර සතයට එරෙහිව ඉන්දියාව රන් 178ක ප්රබල පිටියක්
වම්හස්ත රෝද කන්දෝලි රවීන්ද්ර ජදේජා සහ අක්ෂර් පතේල්ගේ ආදේශකයා වන සර්ෆරාස් ඛාන් — වම්හස්ත රෝද කන්දෝලි නිෂාන්ත් කුමාර් සූතාර් සමඟ එක්ව — ශ්රී ලංකාවේ පළමු ඉනිම කඩා වැටීමට ඒකාබද්ධව දායක වෙමින් ඔවුන් අතර කඩුලු හතක් බෙදා ගනිමින් ඉන්දියාවට රන් 178ක ප්රබල ඉදිරි පිළිතුරු ලකුණු පිටියක් ලබා දී ක්රීඩාව තදින් ග්රහණයට ගත්තේය.
දිනූෂා තනිව සටන් කරයි
ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිරෝධය බොහෝ දුරට රඳා පැවතියේ එක් පුද්ගලයෙකු මත ය. දිනූෂා කුමාර කඩුලු වටේදී ඇද වැටෙද්දී නිර්භීතව ඉදිරියට සිට ධෛර්යමත් සතයක් ලබා ගත්තේය. ගෙදර දෙනිකාට ක්රීඩා කළ කණ්ඩායමේ පිතිකරණය සම්බන්ධයෙන් එය අපහසු ප්රයත්නයක් වූ නමුත් ඔහුගේ සතය ශ්රී ලංකාවට යම් ආඩම්බරයක් ලබා දුන්නේය. කෙසේ නමුත්, ඉන්දියාව ඉදිරිපත් කළ ස්ථාවරයට එරෙහිව ශ්රී ලංකාවට ආධිපත්ය ස්ථාපිත කිරීම වළක්වා ගැනීමට එය ප්රමාණවත් නොවීය.
දිනූෂාගේ ප්රශංසනීය ඉනිම තිබියදීත්, ශ්රී ලංකාවේ මැද සහ පහළ පිළිසර ඉන්දියාවේ පළමු ඉනිමේ එකතුවට සැබෑ අභියෝගයක් ගෙනෙන්නට අවශ්ය ස්ථාවර සහාය ලබා දීමට අපොහොසත් වූ අතර, ඒ හේතුවෙන් සංචාරක රෝද කන්දෝලිවරුන්ට සාපේක්ෂ සුවසේ පිතිකරණ පෙළ ඉවත් කර ගැනීමට ඉඩ ලැබිණ.
ජදේජා සහ සූතාර් කඩුලු බෙදා ගනිති
ඉන්දියාවේ පළපුරුදු වම්හස්ත රෝද කන්දෝලි සර්වකාලිකයා රවීන්ද්ර ජදේජා, කැරකෙන් ඇද දමා ඉහළට ගිනෙන පිච් එකක නැවතත් ඕනෑකමින් හා කෙළිදිලිසර ලෙස ක්රීඩා කළේය. ඔහු, මෙම මට්ටමේදී සිත් ඇදගැනීමක් දිගටම ඇති කරන තරුණ වම්හස්ත රෝද කන්දෝලි සූතාර් සමඟ ඵලදායී ලෙස ඒකාබද්ධ වෙමින්, ශ්රී ලංකාවේ ඉනිමේ ඇද වැටුණු කඩුලු හතෙන් බහුතරය දෙදෙනා අතර බෙදා ගත්හ.
රෝද කන්දෝලිවරුන්ට හිතකර කොන්දේසි කෙලින්ම ඉන්දියාවේ අතට ක්රීඩා කළ අතර, කන්දෝලිවරු දෙදෙනාම තද රේඛා පවත්වා ගෙන, ඉනිම පුරාම ශ්රී ලංකාවේ පිතිකරුවන්ට නිරන්තර පීඩනයක් ඇති කෙරෙමින් පෘෂ්ඨයෙන් ප්රමාණවත් ප්රතිචාරයක් ලබා ගත්හ.
ඉන්දියාව රිය ආසනයේ
ක්රීඩාවේ මෙම අදියරේදී රන් 178ක ඉදිරි පිළිතුරු ලකුණු පිටියක් තහවුරු කර ගත් ඉන්දියාව, ජයග්රහණය සඳහා තෙරපීමට ශක්තිමත් ස්ථාවරයක සිටී. ඒ ඉදිරි පිටිය ඔවුන්ගේ පන්දු යවන්නන්ට දෙවන ඉනිමේදී ක්රීඩා කිරීමට සැලකිය යුතු ඉඩකඩක් ලබා දෙන අතර, අපේක්ෂා කළ ආකාරයට පිච් එකේ ගුණාත්මකභාවය පිරිහීමට ලක් වුවහොත්, ශ්රී ලංකාව නැවත පිතිකරණයට පිවිසෙන විට තවත් දැඩි අභියෝගයකට මුහුණ දෙනු ඇත.
ශ්රී ලංකාවට, මෙම ක්රීඩාව බේරා ගැනීමේ හෝ ජය ගැනීමේ කාර්යය සඳහා, බොහෝ දුරට අමතකවන රිකිලාවක් ලෙස ඉතිරි වූ දිනූෂාගේ සතය සහ ක්රීඩාවේ ළා දිලිසෙන තනි ස්ථානය ද සහිතව, පළමු ඉනිමේදී ප්රදර්ශනය කළ ක්රීඩාවට වඩා ඉතා ඉහළ සමූහ ක්රීඩාවක් ලබා දෙන පිතිකරණ ඉදිරිපත් කිරීමක් අවශ්ය වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.