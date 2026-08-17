Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඉනිම් 284කට හමාර වීමත් සමඟ ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රථම ඉනිම් තත්ත්වාත්මක වාසියක් ගනී

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව ඉනිම් 284කට හමාර වීමත් සමඟ ඉන්දියාව රන් 178ක ප්‍රථම ඉනිම් තත්ත්වාත්මක වාසියක් ගනී

තෙවන දිනේ ක්‍රීඩාව අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රථම ඉනිමේ රන් 284කට ඔට් වීමත් සමඟ ඉන්දියාව තරඟය මත තම ආධිපත්‍යය තහවුරු කර ගත් අතර, තරඟයේ තීරණාත්මක අවසාන අදියර කරා ළඟා වන මෙම මොහොතේ ගොස් සිටින කණ්ඩායමට රන් 178ක සැලකිය යුතු ඉනිම් වාසියක් හිමි විය.

දෙගොල්ලන් හානිය සිදු කරති

වම් අත් ස්පින් ක්‍රීඩක අක්ෂර් පතෙල්ගේ ආදේශකයා වූ නමාන් ඕජා සූතාර් සහ සැමවිට විශ්වාසදායක රවීන්ද්‍ර ජාඩේජා, ශ්‍රී ලංකාවේ පිතිකරණ කඩා වැටීමේ ප්‍රධාන නිර්මාතෘවරුන් බවට පත් වූ අතර, ඔවුන් දෙදෙනා එක්ව ස්වාගතික කණ්ඩායම සීමා කර දිනේ අවසානයේ ඕනෑම සාර්ථක ප්‍රකෘතියක් වළක්වා ගත්හ. ස්පින් යුගලය ගෙවී යන ඉනිම පුරා ශ්‍රී ලංකාවේ පිතිකරුවන් නිරන්තර පීඩනයට ලක් කරමින් පිච් තත්ත්වයන් ඵලදායී ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගත්හ.

ශ්‍රී ලංකාව ඉලක්කයට බෙහෙවින් ඈත් වේ

ප්‍රතිරෝධය දැක්වූ අවස්ථා කිහිපයක් තිබුණද, ශ්‍රී ලංකාවේ පිතිකරණ පෙළට ඉන්දියාවේ බලගතු ප්‍රථම ඉනිම් එකතුවට සරිලන ලෙස ක්‍රීඩා කළ නොහැකි වූ අතර, අවසානයේ රන් 178ක හිඟයකින් ඉනිම නිමා විය. තරඟය තීරණාත්මක අදියරට ඇතුළු වන මෙම මොහොතේ ශ්‍රී ලංකා සිංහයින් ඉතා අනතුරුදායක තත්ත්වයක සිටින අතර, ඉන්දියාව ජයග්‍රහණය සඳහා තල්ලු කිරීමට හොඳ තත්ත්වයක සිටී.

ශ්‍රී ලංකාවට ඉදිරියේ දුෂ්කර මාවතක්

තරඟයේ තවත් දින තුනක් ඉතිරිව ඇති හෙයින්, ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රතිඵලයක් ගලවා ගැනීමට දැඩි අරගලයකට මුහුණ දීමට සිදු වේ. ඉන්දීය පිතිකරුවන් දැනටමත් සැලකිය යුතු ප්‍රාවීණ්‍යතාවකින් කොන්දේසි ප්‍රයෝජනයට ගැනීමේ හැකියාව ප්‍රදර්ශනය කර ඇති හෙයින්, පරාජය වළක්වා ගැනීමට කණ්ඩායමට ඉතිරි ක්‍රීඩාවේදී අසාධාරණ උත්සාහයක් අවශ්‍ය වනු ඇත.

ජාතික කණ්ඩායමේ සහාය දක්වන්නන් ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයට නැවත පැමිණෙන විට ධෛර්යමත් ප්‍රදර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වනු ඇත; නමුත් තෙවන දිනේ ක්‍රීඩාව අවසන් වන විට ඉන්දියාව දරන ආධිපත්‍යමය ස්ථාවරය සැලකිල්ලට ගත් කල, ඉදිරි කාර්යයේ විශාලත්වය කිසිසේත් අවතක්සේරු කළ නොහැකිය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දමා ඉන්දියාව රන් 178ක විශාල පළමු ඉනිංස් ලාභයක් අත්කරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දමා ඉන්දියාව රන් 178ක විශාල පළමු ඉනිංස් ලාභයක් අත්කරගනී

ශ්‍රී ලංකාව 284 රනට ඔලවා දැමීමත් සමඟ ඉන්දියාව ටෙස්ට් තරඟයේ රිය පදවන අසුනේ තම ස්ථාවරය ශක්තිමත් කරගෙන ඇති අතර, අලුත් ආගන්තුකයන් වන ඉන්දියාවට රන් 178ක සැලකිය යුතු…

17 Aug 2026 Discuss
SLT සමූහය 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේ ශක්තිමත් ප්‍රතිඵල පළ කරයි — බදු අනතුරු ලාභය 54.4%කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් බිලියන 6.6 දක්වා ළඟා වෙයි Sinhala

SLT සමූහය 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේ ශක්තිමත් ප්‍රතිඵල පළ කරයි — බදු අනතුරු ලාභය 54.4%කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් බිලියන 6.6 දක්වා ළඟා වෙයි

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් 2026 වර්ෂයේ පළමු භාගයේ ශක්තිමත් මූල්‍ය කාර්යසාධනයක් වාර්තා කරයි ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් (SLT) සමූහය 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හය තුළ ඉතා හොඳ මූල්‍ය…

17 Aug 2026 Discuss
ජඩේජා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ දුර්ලභ සර්වකාලීන සංඛ්‍යාලේඛනයක් සමඟ තම නම සටහන් කරයි Sinhala

ජඩේජා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ දුර්ලභ සර්වකාලීන සංඛ්‍යාලේඛනයක් සමඟ තම නම සටහන් කරයි

රවීන්ද්‍ර ජඩේජා නැවත වරක් ක්‍රිකට් ලෝකයට සිහිගන්වා දී ඇත්තේ ඔහු සිය පරම්පරාවේ හොඳම සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයින් අතරට ගැනෙන්නේ ඇයිදැයි කියාය — ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට්…

17 Aug 2026 Discuss