Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ස්පාඤ්ඤය ඔස්ට්‍රියාව 3-0 කින් පරාජය කර ලෝක කුසලාන අවසන් 16 වටයට සුදුසුකම් ලබයි

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ස්පාඤ්ඤය ඔස්ට්‍රියාව 3-0 කින් පරාජය කර ලෝක කුසලාන අවසන් 16 වටයට සුදුසුකම් ලබයි

යුරෝපීය චැම්පියන් ස්පාඤ්ඤය බ්‍රහස්පතින්දා ඔස්ට්‍රියාව 3-0 ක් ලෙස පරාජය කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨ පාපන්දු ක්‍රීඩාවක නිදර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරමින් ෆිෆා ලෝක කුසලාන අවසන් 16 වටයට ප්‍රවේශ විය.

ඔයාර්සාබාල් සුවිශේෂ දස්කමක් දක්වයි

මිකෙල් ඔයාර්සාබාල් ගෝල දෙකක් ගනිමින් ස්පාඤ්ඤයේ ආධිපත්‍ය දරන ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛ ක්‍රීඩකයා බවට පත් විය. ආරක්ෂක ක්‍රීඩක පෙඩ්‍රෝ පොරෝ ද නිවැරදි ශීර්ෂ පහරකින් ගෝලයක් එකතු කරමින් ජයග්‍රහණය තහවුරු කළ අතර, ස්පාඤ්ඤ කණ්ඩායම අගෞරවාන්විත ලෙස නොක්-අවුට් වටයට ප්‍රවේශ විය.

ස්පාඤ්ඤය සම්පූර්ණ පාලනයකින් ක්‍රීඩා කරයි

යුරෝපීය චැම්පියන්වරු ක්‍රීඩාව පුරාම සම්පූර්ණ පාලනයෙන් ක්‍රීඩා කරමින්, ඔවුන්ගේ සුවිශේෂී බෝල රඳවාගැනීමේ ශෛලිය හරහා ක්‍රීඩාවේ රිද්මය තමන් අතට ගත්හ. ස්පාඤ්ඤය තියුණු හා නිවැරදි පාස් ක්‍රීඩාවෙන් ඔස්ට්‍රියාවේ ආරක්ෂාව වරින් වර බිඳ හෙළමින්, ප්‍රතිවාදීන්ට ඵලදායී ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට ඉඩකඩ ඉතිරි නොකළේය.

ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව, ඔස්ට්‍රියාව ස්පාඤ්ඤ කණ්ඩායමේ නොනවතින පීඩනයට මුහුණ දීමට අපහසු වූ අතර, ක්‍රීඩාවේ කිසිදු අවස්ථාවක ප්‍රතිවාපසයකට එළඹීමට නොහැකි වූ ඔවුහු අවසානයේ ලෝක කුසලාන ගමනට දැඩි පරාජයකින් සමු දුන්හ.

ඉදිරි අපේක්ෂාවන්

මෙම ජයග්‍රහණය ස්පාඤ්ඤයේ තරඟාවලියේ ප්‍රධාන අභිලාෂකයෙකු ලෙස ඇති තත්ත්වය තවදුරටත් තහවුරු කරන අතර, ඔවුහු දැන් අවසන් 16 වටයේ ඊළඟ ප්‍රතිවාදියාට මුහුණ දීමට සූදානම් වෙති. ප්‍රහාරක සහජීවනය හා ආරක්ෂක ශක්තිය ප්‍රදර්ශනය කළ ස්පාඤ්ඤය, තරඟාවලියේ ඉතිරිව ඇති ඕනෑම කණ්ඩායමකට දරුණු අභියෝගයක් බවට පත්වනු ඇත.

රජයන් යුරෝපීය චැම්පියන්වරු ෆිෆා ලෝක කුසලාන ශූරතාව ද ජය ගැනීමේ ඉලක්කය කරා ඉදිරිපත් වන විට, ශ්‍රී ලංකාවේ හා ලොව පුරා පාපන්දු රසිකයෝ ශ්‍රද්ධාවෙන් නරඹා සිටිනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව හොඳම දූපත ලෙස නම් කෙරේ — ග්‍රීසිය, තායිලන්තය සහ සීෂෙල්ස් පසුකරමින් ගෝලීය සංචාරක ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉදිරියට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව හොඳම දූපත ලෙස නම් කෙරේ — ග්‍රීසිය, තායිලන්තය සහ සීෂෙල්ස් පසුකරමින් ගෝලීය සංචාරක ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉදිරියට

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ඉතාමත් පිළිගත් ලෙස සැලකෙන ශීර්ෂයක් දිනාගෙන ඇති අතර, ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර සංචාරක ශ්‍රේණිගත කිරීමකදී 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව…

03 Jul 2026 Discuss
වල් අලියෙකු ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරකයෙකුගේ ත්‍රිරෝද රථය අල්ලාගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ සෆාරි සංචාරයක් අඩාල කරයි Sinhala

වල් අලියෙකු ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරකයෙකුගේ ත්‍රිරෝද රථය අල්ලාගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ සෆාරි සංචාරයක් අඩාල කරයි

බොහෝ සංචාරකයන් සිහිනෙන් පමණක් දකින — නැතහොත් බියෙන් සිතන — වනජීවී හමුවීමක් මෑතකදී ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ගයක සිදු වූ අතර, වල් අලියෙකු ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරකයෙකුගේ…

03 Jul 2026 Discuss
BUILD BEYOND 2026 සමුළුව තුළින් ඊළඟ පරම්පරාවේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය නව මගකට යොමු කරන Tokyo Cement Sinhala

BUILD BEYOND 2026 සමුළුව තුළින් ඊළඟ පරම්පරාවේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය නව මගකට යොමු කරන Tokyo Cement

Tokyo Cement සමාගම මෑතකදී අතිශය අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටි Build Beyond 2026 සමුළුව සත්කාරකත්වය දැරීය. මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ කීර්තිමත් පුද්ගලයින් එකම…

03 Jul 2026 Discuss