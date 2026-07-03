Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ මාර්ගයේ සිටීමට ශ්‍රී ලංකාවට IMF අනතුරු අඟවයි — වැඩසටහන අවසන් අදියරට ළඟා වෙමින්

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ මාර්ගයේ සිටීමට ශ්‍රී ලංකාවට IMF අනතුරු අඟවයි — වැඩසටහන අවසන් අදියරට ළඟා වෙමින්

ශ්‍රී ලංකාවේ IMF සහාය ඇති ප්‍රතිසාධන වැඩසටහන එහි අවසානයට ළඟා වෙමින් පවතින අතර, ගිවිසගත් මාර්ගයෙන් ඕනෑම අපගමනයක් රටේ ව්‍යසනකාරී මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු ලබාගත් ජයග්‍රහණ අනතුරට පත් කළ හැකි බැවින්, ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ කෙරෙහි ශ්‍රී ලංකාවේ කැපවීම පවත්වා ගැනීමට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් නව පීඩනයක් එල්ල වෙමින් තිබේ.

මාර්ගයේ රැඳී සිටීම

රටේ ක්‍රමානුකූල ආර්ථික ස්ථාවරීකරණයට පදනම් වූ ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ගෙන යන ලෙස IMF ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ට 촉구කරමින්, වැඩසටහනේ ගෙවී ගිය කාලය පුරා ලබා ගත් ප්‍රගතිය සුළු කොට නොසැලකිය යුතු බව අනතුරු අඟවා ඇත. ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ණය දෙන ආයතනය සමඟ ඇති දීර්ඝ කාලීන ව්‍යවස්ථාවේ අවසන් අදියර වෙත ළඟා වෙමින් සිටින තීරණාත්මක මොහොතක මෙම ඉල්ලීම ඉදිරිපත් වෙයි.

විධිමත් වැඩසටහන් කාලය අවසන් වූ පසු ශ්‍රී ලංකාව ස්ථාවර ආර්ථික පදනමක් සුරක්ෂිත කරගත යුතු නම්, ස්ථාවර මූල්‍ය විනය, ආදායම් එකතු කිරීමේ අඛණ්ඩ දියුණුව සහ රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණයේ විනිවිදභාවය අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රමුඛතා ලෙස පවතින බව අරමුදල අවධාරණය කළේය.

අවදානමට ලක්ව ඇත්තේ කුමක්ද

2022 වර්ෂයේ අසාමාන්‍ය ආර්ථික කඩාවැටීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාව IMF වැඩසටහනට ඇතුළු විය. එහිදී රට විදේශ විනිමය සංචිත හිඟයකට මුහුණ දෙමින් ඉන්ධන, ඖෂධ හා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ව්‍යාප්ත හිඟකමකට තුඩු දෙමින් අවසානයේ බාහිර ණය ගෙවීම් පැහැර හැරිය. එතැන් සිට මෙම වැඩසටහන මූල්‍ය ජීවනාලියක් මෙන්ම පුළුල් ආර්ථික ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමක් සඳහා රාමුවක් ලෙසද ක්‍රියා කර ඇත.

මෙම කාලය තුළ ගනු ලැබූ ප්‍රධාන ප්‍රතිසංස්කරණවලට බදු පදනම පුළුල් කිරීමේ පියවර, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ස්වාධීනත්වය ශක්තිමත් කිරීම, රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සහ ද්විපාර්ශ්වික හා වාණිජ ණය හිමිකරුවන් සමඟ කොන්දේසි නැවත සාකච්ඡා කිරීම ඇතුළත් විය.

ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ කාලසීමාව සමඟ පමණක් බැඳුණු තාවකාලික පියවර ලෙස නොව, ආයතනගත ක්‍රියාවලීන් ලෙස ස්ථාපිත කළ යුතු බව IMF අඛණ්ඩව අවධාරණය කර ඇත.

ඉදිරියේ ඇති අවදානම්

ඉදිරි මාසවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ අධිෂ්ඨානය පරීක්ෂාවට ලක් කළ හැකි ගණනාවක් දුර්වලතා විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන අතර ඒවාට ඇතුළත් වන්නේ:

  • දැඩි ඇපකාරී ප්‍රතිපත්ති ලිහිල් කිරීමට තල්ලු කළ හැකි දේශපාලන පීඩන
  • ආනයන බිල් කෙරෙහි බලපෑ හැකි ගෝලීය වෙළඳ භාණ්ඩ මිල ඉහළ යාම
  • ඉතිරිව ඇති ණය හිමිකරු කණ්ඩායම් සමඟ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ වේගය
  • විදේශ සංචිත වඩාත් සුවිධාජනක මට්ටම් දක්වා නැවත ගොඩනැඟීමේ අවශ්‍යතාව

ප්‍රතිසාධනයේ තීරණාත්මක මොහොත

අර්බුදයේ උච්ඡතම අවධියේ දිගු දුෂ්කරතා විඳ දරා ගත් සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා, මෙම සංක්‍රාන්ති කාලයේ ඇතිරියේ ඇති අවදානම ඉතා ඉහළ මට්ටමකය. අඛණ්ඩ ප්‍රතිසංස්කරණ කෙරෙහි විශ්වාසනීය කැපවීමක් සමඟ IMF වැඩසටහනෙන් සාර්ථකව ඉවත් වීම, රටේ දිගු කාලීන ආර්ථික ගමන් මාර්ගය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ආයෝජකයන්ට හා සංවර්ධන හවුල්කරුවන්ට ශක්තිමත් සංඥාවක් දෙනු ඇතැයි ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ සඳහන් කරති.

දේශපාලනිකව සංවේදී පරිසරයක් තුළ ජනතා අපේක්ෂාවන් කළමනාකරණය කරමින් ප්‍රතිසංස්කරණ ත්වරණය පවත්වා ගැනීමේ ද්විත්ව අභියෝගයට රජය දැන් මුහුණ දෙන අතර, සම්පූර්ණ ප්‍රතිසාධනයට යන මාර්ගය තවමත් අසම්පූර්ණ බව කාලෝචිත ලෙස සිහිපත් කරවීමක් IMF හි නවතම ඉල්ලීම ලෙස ක්‍රියා කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චිකන් රසැති ඉන්ස්ටන්ට් නූඩ්ල්ස් නිසා යුරෝපය පුරා සැල්මොනෙලා රෝගය පැතිරේ - රෝගීන් 100 කට අධිකයි Sinhala

චිකන් රසැති ඉන්ස්ටන්ට් නූඩ්ල්ස් නිසා යුරෝපය පුරා සැල්මොනෙලා රෝගය පැතිරේ - රෝගීන් 100 කට අධිකයි

චිකන් රසැති ඉන්ස්ටන්ට් නූඩ්ල්ස් නිෂ්පාදන හා සම්බන්ධ සැල්මොනෙලා රෝග වසංගතයක් හේතුවෙන් යුරෝපය පුරා පුද්ගලයින් 100 කට අධික සංඛ්‍යාවක් රෝගාතුර වී ඇති අතර, ඒ අතරින්…

03 Jul 2026 Discuss
මහ බැංකුව නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් බලපත්‍රය අහෝසි කරයි — වසා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වෙයි Sinhala

මහ බැංකුව නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් බලපත්‍රය අහෝසි කරයි — වසා දැමීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වෙයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී (NLFP) සමාගමට එරෙහිව තීරණාත්මක නියාමන පියවරක් ගනිමින්, 2026 ජූලි 3 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එම…

03 Jul 2026 Discuss
ජනතා එක්සත් විපක්ෂ නායකයෝ ආර්ථික හා අධිකරණ ගැටලු පිළිබඳ අමරපුර මහානායක හිමිගෙන් ඉල්ලා වැඳ පිදෙති Sinhala

ජනතා එක්සත් විපක්ෂ නායකයෝ ආර්ථික හා අධිකරණ ගැටලු පිළිබඳ අමරපුර මහානායක හිමිගෙන් ඉල්ලා වැඳ පිදෙති

ජනතා එක්සත් විපක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයෝ අමරපුර නිකායේ මහානායක කරාගොඩ උයන්ගොඩ මෛත්‍රී මූර්ති හිමිපාණන් හමු වී රටේ ආර්ථික තත්ත්වය සහ අධිකරණ ක්ෂේත්‍රයේ වර්තමාන…

03 Jul 2026 Discuss