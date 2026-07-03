Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු ඛනිජ තෙල් අමාත්‍යවරයා පවසයි — ලීටරයකට රු. 100කට වැඩි ප්‍රමාණයකින් තෙල් මිල අඩු කළ හැකි බව

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු ඛනිජ තෙල් අමාත්‍යවරයා පවසයි — ලීටරයකට රු. 100කට වැඩි ප්‍රමාණයකින් තෙල් මිල අඩු කළ හැකි බව

පිවිතුරු හෙළ උරුමය (PHU) නායක හා හිටපු ඛනිජ තෙල් අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා, ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් වෙනුවෙන් තෙල් මිල සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කිරීමේ හැකියාව රජය සතුව ඇති බව තරයේ ප්‍රකාශ කරමින්, රටේ තෙල් මිල ගණන් කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් නව විවාදයක් ඇවිළවීමට හේතු වී ඇත.

බදාදා ප්‍රසිද්ධියේ අදහස් දක්වමින් ගම්මන්පිල මහතා ප්‍රකාශ කළේ, ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් සිල්ලර මිල ලීටරයකට රු. 141කින් අඩු කළ හැකි අතර, ඔටෝ ඩීසල් මිල ලීටරයකට රු. 126කින් අඩු කළ හැකි බවයි. එවැනි අඩුවීමක් ක්‍රියාත්මක වුවහොත්, රට පුරා මෝටර් රථ හිමියන්ට සහ ව්‍යාපාරිකයන්ට සැලකිය යුතු සහනයක් ලැබෙනු ඇත.

මිල සහනයක් ලබා දීමට කඩිනම් ඉල්ලීමක්

වර්තමාන තෙල් මිල ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය පිළිබඳ නිතරම විවේචනය කරන හිටපු බලශක්ති අමාත්‍යවරයා, ලීටරයකට රු. 20ක් ද ඇතුළු තෙල් මිල අඩු කිරීමේ පියවර ප්‍රමාදයකින් තොරව ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව ප්‍රකාශ කළේය. ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ තත්ත්වයන් වෙනස් වී ඇතත්, සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් තවමත් පොම්පයේදී අසාධාරණ බරක් දරන බව ඔහු තර්ක කළේය.

ගම්මන්පිල මහතාගේ ප්‍රකාශ එළිදකින්නේ, ප්‍රවාහන හා සැපයුම් ක්‍ෂේත්‍රයේ වියදම් රට පුරා ජීවන වියදම ඉහළ නංවමින් ගෘහස්ථ හා කර්මාන්ත අංශ සඳහාද තෙල් මිල දැඩි ගැටලුවක් ව පවතින අවස්ථාවකදීය.

බලධාරීන් කෙරෙහි පීඩනය තීව්‍ර වෙයි

PHU නායකයාගේ ප්‍රකාශ, රජය විසින් තෙල් මිල ගණනය කිරීමේ සූත්‍රය නැවත සමාලෝචනය කර, ලැබිය හැකි ඕනෑම ඉතිරිකිරීමක් පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දෙන ලෙස යොදන දේශපාලන පීඩනය තීව්‍ර කිරීමට ඉඩ ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ තෙල් මිල, ගෝලීය අමු තෙල් මිල හා දේශීය බදු ව්‍යුහය මත පදනම්ව කාලීනව සංශෝධනය කෙරේ. කෙසේ වෙතත්, මිල ඉහළ යාම ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ඉක්මන් ආකාරයෙන් මිල අඩු කිරීම් ජනතාවට ලබා නොදෙන බව විවේචකයෝ දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කරති.

මිල කෙතෙක් දුරට අඩු කළ හැකිද යන්න සම්බන්ධයෙන් ගම්මන්පිල මහතා ඉදිරිපත් කළ නිශ්චිත ප්‍රකාශ පිළිබඳව සම්බන්ධිත රජයේ අමාත්‍යාංශ වෙතින් කිසිදු ක්ෂණික ප්‍රතිචාරයක් ලැබී නොතිබිණි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

BYD සමාගම මෝටර් රථ විකිණීමෙන් ඔබ්බට ගොස් ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පූර්ණ විදුලි වාහන පරිසර පද්ධතියක් ගොඩනඟයි Sinhala

BYD සමාගම මෝටර් රථ විකිණීමෙන් ඔබ්බට ගොස් ශ්‍රී ලංකාවේ සම්පූර්ණ විදුලි වාහන පරිසර පද්ධතියක් ගොඩනඟයි

චීන විදුලි වාහන ප්‍රභූ සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග විද්යුතකරණය සඳහා පුළුල් ප්‍රවේශයක් අනුගමනය කරයි ලොව ප්‍රමුඛතම විදුලි වාහන නිෂ්පාදකයා වන BYD සමාගම, සරලව වාහන…

03 Jul 2026 Discuss
කල්පිටිය වෙරළ තීරයේදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව මිලියනයකට ආසන්න තහනම් කැප්සියුල රාශියක් අත්අඩංගුවට Sinhala

කල්පිටිය වෙරළ තීරයේදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව මිලියනයකට ආසන්න තහනම් කැප්සියුල රාශියක් අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව කල්පිටිය වෙරළ තීරයට ඔබ්බෙන් වූ මුහුදේදී අතිවිශාල අහිතකර ඖෂධ කැප්සියුල තොගයක් අත්පත් කරගනිමින්, සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙම…

03 Jul 2026 Discuss
රුපියල් මිලියන 200ක් අල්ලස් චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් 'හරක් කට' ප්‍රශ්න කිරීමට CIABOC සූදානම් Sinhala

රුපියල් මිලියන 200ක් අල්ලස් චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් 'හරක් කට' ප්‍රශ්න කිරීමට CIABOC සූදානම්

රුපියල් මිලියන 200ක් සම්බන්ධ වැදගත් අල්ලස් විමර්ශනයක් සඳහා 'හරක් කට' ලෙස හඳුනාගන්නා පුද්ගලයා ප්‍රශ්න කිරීමට අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC)…

03 Jul 2026 Discuss