හිටපු ඛනිජ තෙල් අමාත්යවරයා පවසයි — ලීටරයකට රු. 100කට වැඩි ප්රමාණයකින් තෙල් මිල අඩු කළ හැකි බව
පිවිතුරු හෙළ උරුමය (PHU) නායක හා හිටපු ඛනිජ තෙල් අමාත්ය උදය ගම්මන්පිල මහතා, ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් වෙනුවෙන් තෙල් මිල සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කිරීමේ හැකියාව රජය සතුව ඇති බව තරයේ ප්රකාශ කරමින්, රටේ තෙල් මිල ගණන් කිරීමේ ප්රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් නව විවාදයක් ඇවිළවීමට හේතු වී ඇත.
බදාදා ප්රසිද්ධියේ අදහස් දක්වමින් ගම්මන්පිල මහතා ප්රකාශ කළේ, ඔක්ටේන් 92 පෙට්රල් සිල්ලර මිල ලීටරයකට රු. 141කින් අඩු කළ හැකි අතර, ඔටෝ ඩීසල් මිල ලීටරයකට රු. 126කින් අඩු කළ හැකි බවයි. එවැනි අඩුවීමක් ක්රියාත්මක වුවහොත්, රට පුරා මෝටර් රථ හිමියන්ට සහ ව්යාපාරිකයන්ට සැලකිය යුතු සහනයක් ලැබෙනු ඇත.
මිල සහනයක් ලබා දීමට කඩිනම් ඉල්ලීමක්
වර්තමාන තෙල් මිල ගණනය කිරීමේ ක්රමවේදය පිළිබඳ නිතරම විවේචනය කරන හිටපු බලශක්ති අමාත්යවරයා, ලීටරයකට රු. 20ක් ද ඇතුළු තෙල් මිල අඩු කිරීමේ පියවර ප්රමාදයකින් තොරව ක්රියාත්මක කළ යුතු බව ප්රකාශ කළේය. ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ තත්ත්වයන් වෙනස් වී ඇතත්, සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් තවමත් පොම්පයේදී අසාධාරණ බරක් දරන බව ඔහු තර්ක කළේය.
ගම්මන්පිල මහතාගේ ප්රකාශ එළිදකින්නේ, ප්රවාහන හා සැපයුම් ක්ෂේත්රයේ වියදම් රට පුරා ජීවන වියදම ඉහළ නංවමින් ගෘහස්ථ හා කර්මාන්ත අංශ සඳහාද තෙල් මිල දැඩි ගැටලුවක් ව පවතින අවස්ථාවකදීය.
බලධාරීන් කෙරෙහි පීඩනය තීව්ර වෙයි
PHU නායකයාගේ ප්රකාශ, රජය විසින් තෙල් මිල ගණනය කිරීමේ සූත්රය නැවත සමාලෝචනය කර, ලැබිය හැකි ඕනෑම ඉතිරිකිරීමක් පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දෙන ලෙස යොදන දේශපාලන පීඩනය තීව්ර කිරීමට ඉඩ ඇත. ශ්රී ලංකාවේ තෙල් මිල, ගෝලීය අමු තෙල් මිල හා දේශීය බදු ව්යුහය මත පදනම්ව කාලීනව සංශෝධනය කෙරේ. කෙසේ වෙතත්, මිල ඉහළ යාම ක්රියාත්මක කෙරෙන ඉක්මන් ආකාරයෙන් මිල අඩු කිරීම් ජනතාවට ලබා නොදෙන බව විවේචකයෝ දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කරති.
මිල කෙතෙක් දුරට අඩු කළ හැකිද යන්න සම්බන්ධයෙන් ගම්මන්පිල මහතා ඉදිරිපත් කළ නිශ්චිත ප්රකාශ පිළිබඳව සම්බන්ධිත රජයේ අමාත්යාංශ වෙතින් කිසිදු ක්ෂණික ප්රතිචාරයක් ලැබී නොතිබිණි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.