රුපියල් මිලියන 200ක් අල්ලස් චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් 'හරක් කට' ප්රශ්න කිරීමට CIABOC සූදානම්
රුපියල් මිලියන 200ක් සම්බන්ධ වැදගත් අල්ලස් විමර්ශනයක් සඳහා 'හරක් කට' ලෙස හඳුනාගන්නා පුද්ගලයා ප්රශ්න කිරීමට අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) සූදානම් වන බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
ඉහළ මට්ටමේ අත්අඩංගුවට ගැනීම් විමර්ශනයට තුඩු දෙයි
නීතිඥ රකිත රාජපක්ෂ සහ හොරණ ප්රදේශයේ හිටපු සමගි ජන බලවේගය (SJB) සංවිධායක චරිත අබේසිංහ ඇතුළු තවත් අයෙකු හෝ කිහිප දෙනෙකු මෙම සැලකිය යුතු අල්ලස් නඩුව හා සම්බන්ධ චෝදනා මත මෑතකදී අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් මෙම විමර්ශනය ආරම්භ විය.
CIABOC විමර්ශකයින් දැන් කටයුතු කරන්නේ, සාවද්ය දූෂිත ගනුදෙනු සම්බන්ධ පුළුල් විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස 'හරක් කට' නිල වශයෙන් ප්රශ්න කිරීමටය.
පැරණි තංගල්ල බන්ධනාගාරයේ එකම රඳවාගත් පුද්ගලයා
විශේෂ අවධානයට ලක්වී ඇත්තේ දැනට ක්රියාත්මක රඳවා ගැනීමේ සැලැස්මයි. 'හරක් කට' රඳවා ගෙන ඇත්තේ පැරණි තංගල්ල බන්ධනාගාරයේ ඇති එකම රැඳවුම්කරු ලෙස බවට වාර්තා වන අතර, මෙම අසාමාන්ය තත්ත්වය සිදුවෙමින් පවතින විමර්ශනය මධ්යයේ විශේෂ අවධානයට ලක්ව ඇත.
අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධව කීර්තිමත් නීතිඥවරයෙකු සහ හිටපු දේශපාලන සංවිධායකයෙකු සම්බන්ධ වීම මෙම නඩුව සැලකිය යුතු මහජන උනන්දුවකට ලක් කර ඇති අතර, CIABOC ශ්රී ලාංකීය සමාජයේ සෑම මට්ටමකම දූෂණය තුරන් කිරීමේ තම වගකීම ඉටු කිරීම දිගටම සිදු කරයි.
රුපියල් මිලියන 200ක් අල්ලස් චෝදනාවේ ස්වභාවය සහ සම්බන්ධ පුද්ගලයින්ගේ නිශ්චිත කාර්යභාරය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු, කොමිෂන් සභාව ප්රශ්න කිරීමේ ක්රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යෑමත් සමඟ ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.