කරන්නාගොඩ හිටපු නාවික හමුදාධිපතිගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අල්ලස් කොමිෂන් සභාව පැහැදිලි කරයි
අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් හිටපු ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාධිපති නාවික හමුදාධිපතිවරයා වන වසන්ත කරන්නාගොඩ අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳව ආලෝකය සපයමින්, සැලකිය යුතු එම රඳවා ගැනීම සඳහා නීත්යානුකූල පදනම පැහැදිලි කර ඇත.
නීතිය ඉදිරියේ ජ්යෙෂ්ඨ හමුදා නිලධාරියෙකු
ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාධිපති ලෙස සේවය කළ සහ විශිෂ්ට නාවික හමුදාධිපති තනතුර දරන වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතා CIABOC විමර්ශකයින් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ අතර, මෑත ශ්රී ලංකා ඉතිහාසයේ ජ්යෙෂ්ඨ හමුදා නිලධාරියෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වඩාත් වැදගත් සිදුවීම් අතරින් එකක් ලෙස මෙය සැලකේ.
අල්ලස් කොමිෂන් සභාව තහවුරු කළේ, කොමිෂන් සභාවේ කාර්යය භාරය යටතේ ක්රියා කිරීමට අවශ්ය නීතිමය සීමාව සපුරාලූ චෝදනා සම්බන්ධ විධිමත් විමර්ශනයකින් අනතුරුව අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කරන ලද බවයි.
කොමිෂන් සභාව සාධාරණීකරණය විස්තර කරයි
CIABOC හි නිලධාරීන් විසින් විශ්රාමික නාවික නිලධාරියා අත්අඩංගුවට ගැනීමේ තීරණය පිටුපස ඇති තර්කනය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දෙමින්, එම පියවර ගනු ලැබුවේ තහවුරු කරන ලද නීතිමය절차 වලට සම්පූර්ණයෙන් අනුකූලව මිස අත්තනෝමතිකව නොවන බව අවධාරණය කළහ.
කොමිෂන් සභාව සිය ප්රකාශය නැවත තහවුරු කළේ, සම්බන්ධ පුද්ගලයින්ගේ ජ්යෙෂ්ඨත්වය හෝ මහජන තත්ත්වය නොතකා සෑම නඩුවක්ම අපක්ෂපාතීව හඹා යාමේ කැපවීම සම්බන්ධයෙන් වන අතර, රාජ්ය සේවයේ ඉහළම මට්ටම්වල책임දායිත්වය සම්බන්ධයෙන් දැඩි ස්ථාවරයක් ගනු ලබන බව ඇඟවීය.
නඩුවේ පසුබිම
කරන්නාගොඩ මහතා මීට පෙර රටේ සිවිල් ගැටුම් උච්චතම අවස්ථාවේ තරුණයින් පැහැරගෙන යෑම සහ බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම සම්බන්ධ චෝදනා පිළිබඳ විමර්ශනවලට සම්බන්ධ කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, අල්ලස් කොමිෂන් සභාව විසින් සිදු කරන ලද නවතම අත්අඩංගුවට ගැනීම, දූෂණ සහ අල්ලස් සම්බන්ධ වැරදි සම්බන්ධයෙන් CIABOC හි නිශ්චිත අධිකරණ බලය යටතේ අයත් වේ.
ශ්රී ලංකාවේ නාවික ඉතිහාසයේ අද්මිරාල්වරයාගේ කැපී පෙනෙන භූමිකාව සහ ජාතියේ අතීතයේ විශේෂ සංවේදී කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ ඔහුගේ සේවාව සැලකිල්ලට ගෙන, මෙම නඩුව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
නඩු පටිපාටිය නීතිමය ක්රියාවලිය ඔස්සේ ඉදිරියට යත්ම, නිශ්චිත චෝදනා සහ විමර්ශනයේ ප්රගතිය සම්බන්ධ තවදුරටත් තොරතුරු ලබා ගත හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.