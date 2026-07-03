Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කරන්නාගොඩ හිටපු නාවික හමුදාධිපතිගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අල්ලස් කොමිෂන් සභාව පැහැදිලි කරයි

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කරන්නාගොඩ හිටපු නාවික හමුදාධිපතිගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අල්ලස් කොමිෂන් සභාව පැහැදිලි කරයි

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් හිටපු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාධිපති නාවික හමුදාධිපතිවරයා වන වසන්ත කරන්නාගොඩ අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳව ආලෝකය සපයමින්, සැලකිය යුතු එම රඳවා ගැනීම සඳහා නීත්‍යානුකූල පදනම පැහැදිලි කර ඇත.

නීතිය ඉදිරියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ හමුදා නිලධාරියෙකු

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාධිපති ලෙස සේවය කළ සහ විශිෂ්ට නාවික හමුදාධිපති තනතුර දරන වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතා CIABOC විමර්ශකයින් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ අතර, මෑත ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ හමුදා නිලධාරියෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වඩාත් වැදගත් සිදුවීම් අතරින් එකක් ලෙස මෙය සැලකේ.

අල්ලස් කොමිෂන් සභාව තහවුරු කළේ, කොමිෂන් සභාවේ කාර්යය භාරය යටතේ ක්‍රියා කිරීමට අවශ්‍ය නීතිමය සීමාව සපුරාලූ චෝදනා සම්බන්ධ විධිමත් විමර්ශනයකින් අනතුරුව අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කරන ලද බවයි.

කොමිෂන් සභාව සාධාරණීකරණය විස්තර කරයි

CIABOC හි නිලධාරීන් විසින් විශ්‍රාමික නාවික නිලධාරියා අත්අඩංගුවට ගැනීමේ තීරණය පිටුපස ඇති තර්කනය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දෙමින්, එම පියවර ගනු ලැබුවේ තහවුරු කරන ලද නීතිමය절차 වලට සම්පූර්ණයෙන් අනුකූලව මිස අත්තනෝමතිකව නොවන බව අවධාරණය කළහ.

කොමිෂන් සභාව සිය ප්‍රකාශය නැවත තහවුරු කළේ, සම්බන්ධ පුද්ගලයින්ගේ ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය හෝ මහජන තත්ත්වය නොතකා සෑම නඩුවක්ම අපක්ෂපාතීව හඹා යාමේ කැපවීම සම්බන්ධයෙන් වන අතර, රාජ්‍ය සේවයේ ඉහළම මට්ටම්වල책임දායිත්වය සම්බන්ධයෙන් දැඩි ස්ථාවරයක් ගනු ලබන බව ඇඟවීය.

නඩුවේ පසුබිම

කරන්නාගොඩ මහතා මීට පෙර රටේ සිවිල් ගැටුම් උච්චතම අවස්ථාවේ තරුණයින් පැහැරගෙන යෑම සහ බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම සම්බන්ධ චෝදනා පිළිබඳ විමර්ශනවලට සම්බන්ධ කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, අල්ලස් කොමිෂන් සභාව විසින් සිදු කරන ලද නවතම අත්අඩංගුවට ගැනීම, දූෂණ සහ අල්ලස් සම්බන්ධ වැරදි සම්බන්ධයෙන් CIABOC හි නිශ්චිත අධිකරණ බලය යටතේ අයත් වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ නාවික ඉතිහාසයේ අද්මිරාල්වරයාගේ කැපී පෙනෙන භූමිකාව සහ ජාතියේ අතීතයේ විශේෂ සංවේදී කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ ඔහුගේ සේවාව සැලකිල්ලට ගෙන, මෙම නඩුව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

නඩු පටිපාටිය නීතිමය ක්‍රියාවලිය ඔස්සේ ඉදිරියට යත්ම, නිශ්චිත චෝදනා සහ විමර්ශනයේ ප්‍රගතිය සම්බන්ධ තවදුරටත් තොරතුරු ලබා ගත හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ජීවිත රක්ෂාකාරී පිළිකා රෝග නිර්ණය ඖෂධයක් දේශීයව නිෂ්පාදනය ආරම්භ කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ජීවිත රක්ෂාකාරී පිළිකා රෝග නිර්ණය ඖෂධයක් දේශීයව නිෂ්පාදනය ආරම්භ කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අංශයේ ඓතිහාසික පියවරක් පොසිට්‍රෝන් විමෝචන ටොමොග්‍රැෆි-පරිගණක ටොමොග්‍රැෆි (PET-CT) ස්කෑනිං ක්‍රියා පටිපාටිවලදී භාවිත කරනු ලබන ඉතාමත් වැදගත්…

03 Jul 2026 Discuss
කොළඹ වැසියන් හෙට පැය 12ක ජල කප්පාදුවකට මුහුණ දීමට සූදානම් වෙති Sinhala

කොළඹ වැසියන් හෙට පැය 12ක ජල කප්පාදුවකට මුහුණ දීමට සූදානම් වෙති

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය (NWSDB) විසින් නිවේදනය කර ඇති පරිදි, කොළඹ පුරා තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට, 4 වැනිදා, පැය 12ක ජල සැපයුම් බාධාවකට මුහුණ දීමට…

03 Jul 2026 Discuss
මහ බැංකුව මෙහෙයුම් බලපත්‍රය අවලංගු කිරීමත් සමඟ නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් සමාගම වසා දමයි Sinhala

මහ බැංකුව මෙහෙයුම් බලපත්‍රය අවලංගු කිරීමත් සමඟ නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් සමාගම වසා දමයි

අපහසුතාවට පත් මූල්‍ය සමාගම විසුරුවා හැරීමට නියාමකයා ක්‍රියාත්මක වෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය අංශයේ නියාමන ආයතනය වන මහ බැංකුව, නේෂන් ලංකා ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී සමාගමේ…

03 Jul 2026 Discuss