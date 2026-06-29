වීරකැටිය ගැටුමකදී එස්.ජේ.බී. යෞවන අංශයේ නිලධාරියෙකු ජීවිතක්ෂයට
හම්බන්තොට දිස්ත්රික්කයේ සමගි ජන බලවේගයේ (එස්.ජේ.බී.) යෞවන අංශයේ මාධ්ය ලේකම්වරයා ලෙස හඳුනාගත් 30 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු වීරකැටිය ප්රදේශයේ දී සිදු වූ හිංසාත්මක ගැටුමකින් අනතුරුව ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව පොලීසිය තහවුරු කළේය.
හකුරුවෙල නේවාසිකයෙකු වූ මෙම පුද්ගලයා එස්.ජේ.බී. පක්ෂයේ ක්රියාශීලී සාමාජිකයෙකු වන අතර, දිස්ත්රික් මට්ටමෙන් පක්ෂයේ යෞවන අංශය තුළ ප්රමුඛ සංවිධානාත්මක භූමිකාවක් දරා සිටියේය. ඔහුගේ මරණය උත්සන්න වූ ගැටුමක ප්රතිඵලයක් ලෙස සිදු වූ බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
සිද්ධියේ විස්තර
පොලීසිය සඳහන් කරන අනුව, පීඩිතයා සම්බන්ධ වූ තර්ක විතර්කයකින් අනතුරුව මෙම මාරාන්තික ගැටුම ඇති විය. ආරවුලට හේතු වූ තත්ත්වයන් මේ වන විටත් විමර්ශනය කෙරෙමින් පවතින අතර, ඔහුගේ මරණයට තුඩු දුන් සිද්ධීන්ගේ සම්පූර්ණ අනුක්රමය තහවුරු කිරීමට නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.
මෙම සිද්ධිය හම්බන්තොට දිස්ත්රික්කයේ දේශපාලන කවයන් කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, පීඩිතයා එස්.ජේ.බී. පක්ෂ සාමාජිකයන් හා සහාය දක්වන්නන් අතර ප්රසිද්ධ චරිතයක් ලෙස සැලකී ඇත.
විමර්ශනය ආරම්භ වේ
මෙම ඝාතනය සම්බන්ධ විමර්ශනය වීරකැටිය පොලීසිය විසින් මෙහෙයවනු ලබයි. සැකකරුවන් හෝ අත්අඩංගුවට ගැනීම් සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු මෙතෙක් නිල වශයෙන් නිකුත් කර නොමැත.
දිස්ත්රික් යෞවන නිලධාරියෙකුගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් එස්.ජේ.බී. පක්ෂය මෙතෙක් නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට තවදුරටත් දියුණුවීම් අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.