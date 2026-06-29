Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වීරකැටිය ගැටුමකදී එස්.ජේ.බී. යෞවන අංශයේ නිලධාරියෙකු ජීවිතක්ෂයට

29 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වීරකැටිය ගැටුමකදී එස්.ජේ.බී. යෞවන අංශයේ නිලධාරියෙකු ජීවිතක්ෂයට

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සමගි ජන බලවේගයේ (එස්.ජේ.බී.) යෞවන අංශයේ මාධ්‍ය ලේකම්වරයා ලෙස හඳුනාගත් 30 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු වීරකැටිය ප්‍රදේශයේ දී සිදු වූ හිංසාත්මක ගැටුමකින් අනතුරුව ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව පොලීසිය තහවුරු කළේය.

හකුරුවෙල නේවාසිකයෙකු වූ මෙම පුද්ගලයා එස්.ජේ.බී. පක්ෂයේ ක්‍රියාශීලී සාමාජිකයෙකු වන අතර, දිස්ත්‍රික් මට්ටමෙන් පක්ෂයේ යෞවන අංශය තුළ ප්‍රමුඛ සංවිධානාත්මක භූමිකාවක් දරා සිටියේය. ඔහුගේ මරණය උත්සන්න වූ ගැටුමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සිදු වූ බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

සිද්ධියේ විස්තර

පොලීසිය සඳහන් කරන අනුව, පීඩිතයා සම්බන්ධ වූ තර්ක විතර්කයකින් අනතුරුව මෙම මාරාන්තික ගැටුම ඇති විය. ආරවුලට හේතු වූ තත්ත්වයන් මේ වන විටත් විමර්ශනය කෙරෙමින් පවතින අතර, ඔහුගේ මරණයට තුඩු දුන් සිද්ධීන්ගේ සම්පූර්ණ අනුක්‍රමය තහවුරු කිරීමට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.

මෙම සිද්ධිය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ දේශපාලන කවයන් කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, පීඩිතයා එස්.ජේ.බී. පක්ෂ සාමාජිකයන් හා සහාය දක්වන්නන් අතර ප්‍රසිද්ධ චරිතයක් ලෙස සැලකී ඇත.

විමර්ශනය ආරම්භ වේ

මෙම ඝාතනය සම්බන්ධ විමර්ශනය වීරකැටිය පොලීසිය විසින් මෙහෙයවනු ලබයි. සැකකරුවන් හෝ අත්අඩංගුවට ගැනීම් සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු මෙතෙක් නිල වශයෙන් නිකුත් කර නොමැත.

දිස්ත්‍රික් යෞවන නිලධාරියෙකුගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් එස්.ජේ.බී. පක්ෂය මෙතෙක් නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට තවදුරටත් දියුණුවීම් අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කේමාර් රෝච් 300 වැනි ටෙස්ට් වික්කට් සංධිස්ථානයට පත්වෙද්දී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඉනිමක් සහ රනක් 217කින් ශ්‍රී ලංකාව ලුහුබඳී Sinhala

කේමාර් රෝච් 300 වැනි ටෙස්ට් වික්කට් සංධිස්ථානයට පත්වෙද්දී වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඉනිමක් සහ රනක් 217කින් ශ්‍රී ලංකාව ලුහුබඳී

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වේගවත් පන්දු යවන්නා කේමාර් රෝච් තම 300 වැනි ටෙස්ට් වික්කට් ලබාගනිමින් කැරිබියානු ක්‍රිකට් ඉතිහාසයට තම නම තවදුරටත් කැටයම් කරගත් අතර, ස්වාගතික…

29 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව හොඳම වෛද්‍ය සංචාරක ගමනාන්ත 50 අතරට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව හොඳම වෛද්‍ය සංචාරක ගමනාන්ත 50 අතරට

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලොව හොඳම වෛද්‍ය සංචාරක ගමනාන්ත 50 අතර තම ස්ථානය තහවුරු කර ගනිමින්, රටේ සෞඛ්‍ය සේවා හා සංචාරක අංශවල ඉතිහාසගත සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා…

29 Jun 2026 Discuss
ඉන්දියාවේ සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ සන්ෂයින් එක්ව හොරණ හි ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ කර්මාන්ත ශාලාවක් විවෘත කරයි Sinhala

ඉන්දියාවේ සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ සන්ෂයින් එක්ව හොරණ හි ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ කර්මාන්ත ශාලාවක් විවෘත කරයි

දේශීය ඖෂධ කර්මාන්තය ශක්තිමත් කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ අභිලාෂය සැලකිය යුතු ඉදිරි පියවරක් තබමින්, ඉන්දීය ඖෂධ දෙවැනියකු නොවන සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ දේශීය හවුල්කරු…

29 Jun 2026 Discuss