Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදය තීව්‍ර වෙමින් පවතී — සෑම පනස් දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකු ඇබ්බැහිකමට ගොදුරු බව අමාත්‍යවරයා හෙළිකරයි

27 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදය තීව්‍ර වෙමින් පවතී — සෑම පනස් දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකු ඇබ්බැහිකමට ගොදුරු බව අමාත්‍යවරයා හෙළිකරයි

ඇබ්බැහිකමේ භයානක පරිමාණය එළිදරව් වේ

ජ්‍යෙෂ්ඨ රජයේ අමාත්‍යවරයෙකුට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම පනස් දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකු දැනට මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහි වී සිටින අතර, රට දැඩි හා වර්ධනයන වන මත්ද්‍රව්‍ය ඇබ්බැහිකම් අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටී. මෙම හෙළිදරව්ව, දිවයිනේ ද්‍රව්‍ය අනිසි භාවිතයේ පරිමාණය පිළිබඳ දැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇති අතර, ජාතික මට්ටමින් හදිසි, සම්බන්ධීකෘත ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස කරන ඉල්ලීම් තීව්‍ර කර තිබේ.

අමාත්‍යවරයා අනතුරු අඟවයි

මෙම කලබලකාරී සංඛ්‍යාව කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකු විසින් හෙළිකරන ලද අතර, වයස් කාණ්ඩ, ආදායම් මට්ටම් සහ භූගෝලීය සීමාවන් ඉක්මවා මත්ද්‍රව්‍ය යැපීම ශ්‍රී ලාංකික සමාජය තුළ කෙතරම් ගැඹුරට මුල් බැස ඇත්දැයි එයින් පැහැදිලි වේ. ද්‍රව්‍ය ගැටලුවක් පවතින බව බලධාරීන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පිළිගෙන සිටි නමුත්, නවතම සංඛ්‍යාලේඛන, බොහෝ දෙනෙකු ඊට පෙර අවබෝධ කරගෙන සිටි ප්‍රමාණයට වඩා ඉතා පුළුල් තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කරයි.

ක්ෂණික අවධානය ඉල්ලා සිටින ජාතික අභියෝගයක්

මෑත වසරවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ මත්ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමේ හැකියාව හා භාවිතය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති අතර, හෙරොයින්, මෙතම්ෆෙටමින් සහ කෘත්‍රිම මත්ද්‍රව්‍ය ඇතුළු ද්‍රව්‍ය රාශියක් අත්අඩංගුවට ගැනීම් වැඩිවී ඇති බව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන වාර්තා කරයි. නාගරික හා ග්‍රාමීය යන දෙඅංශයේම ප්‍රජාවන් ඊට ගොදුරු වී ඇති අතර, පවුල්, සෞඛ්‍ය සේවා සහ පුළුල් සමාජ ව්‍යුහය මත දැඩි බරක් පැටවී තිබේ.

සංඛ්‍යාවලින් හෙළිවන සත්‍යය

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනය මිලියන 22 ක් පමණ වන බැවින්, පනස් දෙනෙකුට එක් අයෙකු යන අනුපාතය යෝජනා කරන්නේ දළ වශයෙන් පුද්ගලයන් 440,000 ක් දැනට මත්ද්‍රව්‍ය ඇබ්බැහිකම සමඟ ජීවත් වන බවයි. පවතින අවශ්‍යතාවයේ පරිමාණයට සාපේක්ෂව රටේ පුනරුත්ථාපන යටිතල පහසුකම් හා මානසික සෞඛ්‍ය සහාය පද්ධති ප්‍රමාණවත් නොවන බව විශේෂඥයන් හා සිවිල් සමාජ සංවිධාන දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත.

  • ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනය මිලියන 22 ක් පමණ වේ
  • සඳහන් කළ අනුපාතයට අනුව, පුද්ගලයන් 440,000 ක් පමණ ඇබ්බැහිකමෙන් පීඩා විඳිති
  • නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන මගින් මත්ද්‍රව්‍ය අත්අඩංගුවට ගැනීම් මෑත වසරවලදී ඉහළ ගොස් ඇත
  • නාගරික හා ග්‍රාමීය ප්‍රජා දෙඅංශයම ඊට ගොදුරු වී ඇත

ශක්තිමත් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිචාරයක් සඳහා ඉල්ලීම්

අමාත්‍යවරයාගේ හෙළිදරව්ව, ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය වැළැක්වීමේ හා පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන් ශක්තිමත් කිරීමට රජය මත පීඩනය අළුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. දඬුවම් පමුණුවන ක්‍රමවේදවලට වඩා ප්‍රතිකාර හා නැවත ඒකාබද්ධ කිරීමට ප්‍රමුඛතාව දෙන සෞඛ්‍ය කේන්ද්‍රීය ප්‍රවේශයක් — පුද්ගලයන්, පවුල් සහ රාජ්‍යය මත පවතින බර අඩු කිරීමට වඩාත් ඵලදායී ක්‍රමයක් ලෙස — අනුගමනය කළ යුතු බව පෙනී සිටින්නෝ නිරන්තරයෙන් ඉල්ලා සිටිති.

ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් ආර්ථික හා සමාජ අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් සිටින මෙම කාලයේ, මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදය අවශ්‍ය හදිසිභාවයෙන් ආමන්ත්‍රණය කිරීම, රට පුරා මහජන සෞඛ්‍යය හා ප්‍රජා සුවතාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඉතා ක්‍රිතික වනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා ගිනස් ලෝක වාර්තා උත්සාහයේ අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් එෆ්එස්පී පක්ෂය අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගිනස් ලෝක වාර්තා උත්සාහයේ අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් එෆ්එස්පී පක්ෂය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැති ගිනස් ලෝක වාර්තා උත්සවයක් සම්බන්ධයෙන් කියැවෙන අක්‍රමිකතා පිළිබඳව පෙරමුණු සමාජවාදී පක්ෂය (එෆ්එස්පී) විසින් නිල පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇති…

27 Jun 2026 Discuss
මලේසියාවෙන් නෙරපා හැරිය යැයි කියන සංවිධිත අපරාධ කල්ලියේ වෙඩිකාරයෙකු බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළදී අත්අඩංගුවට Sinhala

මලේසියාවෙන් නෙරපා හැරිය යැයි කියන සංවිධිත අපරාධ කල්ලියේ වෙඩිකාරයෙකු බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළදී අත්අඩංගුවට

මලේසියාවෙන් නෙරපා හැරීමෙන් පසු බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළට (BIA) පැමිණි සංවිධිත අපරාධ ජාලයක් සමඟ සම්බන්ධතා ඇතැයි සැකපිටින් සිටි පුද්ගලයෙකු පොලීසිය…

27 Jun 2026 Discuss
උබර් රත්නපුරයට පැමිණේ — ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් අගනුවරට රයිඩ්-හේලිං සේවා දිගු වෙයි Sinhala

උබර් රත්නපුරයට පැමිණේ — ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් අගනුවරට රයිඩ්-හේලිං සේවා දිගු වෙයි

ලෝක පතළ රයිඩ්-හේලිං දැවැන්තයා වන උබර් සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ සිය පියවර තවදුරටත් පුළුල් කරමින්, රටේ ප්‍රසිද්ධ මැණික් අගනුවර වන රත්නපුරය තුළ සිය මෙහෙයුම් ආරම්භ කර…

27 Jun 2026 Discuss