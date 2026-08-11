තොරතුරු තාක්ෂණ දෝෂයකින් පසු ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවා යථා තත්ත්වයට
ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණක පද්ධතියේ ඇතිවූ තාක්ෂණික බිඳවැටීමක් හේතුවෙන් මුළු කටයුතු අඩාල වූ අතර, ඊට පසු ගමන් බලපත්ර නිකුත් කිරීමේ සේවාවන් නැවත ආරම්භ කර ඇත.
අනතුරු ඇඟවීමකින් තොරව උදෑසන කාලයේ ඇතිවූ මෙම පද්ධති බිඳවැටීම හේතුවෙන් ගමන් බලපත්ර අයදුම්පත් සැකසීමේ කටයුතු බාධාවට පත් වූ අතර, කොන්සියුලර් සේවා ලබාගැනීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යාල වෙත පැමිණ සිටි ජනතාවට දැඩි අපහසුතාවයන්ට මුහුණ දීමට සිදු විය.
බාධාවෙන් පසු සේවාවන් යථා තත්ත්වයට
තාක්ෂණික දෝෂය නිරාකරණය කර සාමාන්ය කටයුතු නැවත ආරම්භ කර ඇති බව නිලධාරීන් තහවුරු කළහ. සේවා අඩාල වූ කාලය තුළ ගොඩ නැගුණු කාර්ය තදබදය නිරාකරණය කිරීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තුව ක්රියා කරන අතර, බාධාවෙන් පීඩාවට පත් අයදුම්කරුවන්ට සේවා සපයනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව ගමන් බලපත්ර අයදුම්පත්, අලුත් කිරීම් සහ ඊට සම්බන්ධ ගමන් ලේඛන සැකසීම් සිදු කරමින් දෛනිකව දහස් ගණනක් ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන්ට සේවා සපයයි. එහි මූලික පද්ධතිවල ඇතිවන ඕනෑම බාධාවක් ජනතාවට, විශේෂයෙන් හදිසි ගමන් අවශ්යතා ඇති අය සඳහා, පුළුල් බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය.
දැනුවත්ව සිටින ලෙස ජනතාවට දන්වයි
- උදෑසන ඇතිවූ බිඳවැටීමෙන් පසු ගමන් බලපත්ර සේවාවන් සම්පූර්ණයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් කර ඇත
- නියමිත හමුවීම් ඇති පුරවැසියන්ට සාමාන්ය පරිදි කටයුතු කරගෙන යාමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ
- සේවා අඩාල කාලය තුළ ප්රමාදයන්ට ලක් වූ අය වැඩිදුර මාර්ගෝපදේශ සඳහා දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධ කර ගැනීමට දිරිමත් කෙරේ
පද්ධති බිඳවැටීමේ නිශ්චිත හේතුව හෙළිදරව් කර නොමැති අතර, එවැනි සිදුවීම් නැවත සිදු නොවීම සඳහා පියවර ගනු ලැබේදැයි යන්නද බලධාරීන් තවමත් අනාවරණය කර නොමැත. බිඳවැටීම සම්බන්ධ විමර්ශන ඉදිරියට යත්ම, දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුර විස්තර නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.