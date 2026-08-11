Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තොරතුරු තාක්ෂණ දෝෂයකින් පසු ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවා යථා තත්ත්වයට

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තොරතුරු තාක්ෂණ දෝෂයකින් පසු ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවා යථා තත්ත්වයට

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණක පද්ධතියේ ඇතිවූ තාක්ෂණික බිඳවැටීමක් හේතුවෙන් මුළු කටයුතු අඩාල වූ අතර, ඊට පසු ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ සේවාවන් නැවත ආරම්භ කර ඇත.

අනතුරු ඇඟවීමකින් තොරව උදෑසන කාලයේ ඇතිවූ මෙම පද්ධති බිඳවැටීම හේතුවෙන් ගමන් බලපත්‍ර අයදුම්පත් සැකසීමේ කටයුතු බාධාවට පත් වූ අතර, කොන්සියුලර් සේවා ලබාගැනීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යාල වෙත පැමිණ සිටි ජනතාවට දැඩි අපහසුතාවයන්ට මුහුණ දීමට සිදු විය.

බාධාවෙන් පසු සේවාවන් යථා තත්ත්වයට

තාක්ෂණික දෝෂය නිරාකරණය කර සාමාන්‍ය කටයුතු නැවත ආරම්භ කර ඇති බව නිලධාරීන් තහවුරු කළහ. සේවා අඩාල වූ කාලය තුළ ගොඩ නැගුණු කාර්ය තදබදය නිරාකරණය කිරීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තුව ක්‍රියා කරන අතර, බාධාවෙන් පීඩාවට පත් අයදුම්කරුවන්ට සේවා සපයනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව ගමන් බලපත්‍ර අයදුම්පත්, අලුත් කිරීම් සහ ඊට සම්බන්ධ ගමන් ලේඛන සැකසීම් සිදු කරමින් දෛනිකව දහස් ගණනක් ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ට සේවා සපයයි. එහි මූලික පද්ධතිවල ඇතිවන ඕනෑම බාධාවක් ජනතාවට, විශේෂයෙන් හදිසි ගමන් අවශ්‍යතා ඇති අය සඳහා, පුළුල් බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය.

දැනුවත්ව සිටින ලෙස ජනතාවට දන්වයි

  • උදෑසන ඇතිවූ බිඳවැටීමෙන් පසු ගමන් බලපත්‍ර සේවාවන් සම්පූර්ණයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් කර ඇත
  • නියමිත හමුවීම් ඇති පුරවැසියන්ට සාමාන්‍ය පරිදි කටයුතු කරගෙන යාමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ
  • සේවා අඩාල කාලය තුළ ප්‍රමාදයන්ට ලක් වූ අය වැඩිදුර මාර්ගෝපදේශ සඳහා දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධ කර ගැනීමට දිරිමත් කෙරේ

පද්ධති බිඳවැටීමේ නිශ්චිත හේතුව හෙළිදරව් කර නොමැති අතර, එවැනි සිදුවීම් නැවත සිදු නොවීම සඳහා පියවර ගනු ලැබේදැයි යන්නද බලධාරීන් තවමත් අනාවරණය කර නොමැත. බිඳවැටීම සම්බන්ධ විමර්ශන ඉදිරියට යත්ම, දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුර විස්තර නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න Sinhala

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෘශ්‍යමාන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් හෙට රාත්‍රී අහසේ ග්‍රහලෝක හයක් එකම රේඛාවකට පෙළගැසෙන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් සිදුවීමට…

11 Aug 2026 Discuss
IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට…

11 Aug 2026 Discuss
විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි…

11 Aug 2026 Discuss