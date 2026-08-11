කොළඹ විශ්ව විද්යාලයේ ශිෂ්යයෙකු විභාග අක්රමිකතා සම්බන්ධයෙන් රුපියල් මිලියන 5ක් හිමිකම් ඉල්ලයි
කොළඹ විශ්ව විද්යාලයේ උසස් ඩිප්ලෝමා වැඩසටහනකට ඇතුළත් වී සිටින ශිෂ්යයෙකු, විභාග පැවැත්වීමේදී සිදු වූ බවට කියන අක්රමිකතා සම්බන්ධයෙන් රුපියල් මිලියන 5ක වන්දි හිමිකම් පෙත්සමක් නුගේගොඩ දිස්ත්රික් අධිකරණය ඉදිරියේ ගොනු කරමින් විශ්ව විද්යාල පරිපාලනයට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගෙන ඇත.
විශ්ව විද්යාල පරිපාලනයට එරෙහිව නීතිමය පියවර
ශිෂ්යයා හා විශ්ව විද්යාල අධිකාරීන් අතර උත්සන්න වෙමින් පවතින ආරවුලක පෙනෙන ප්රධාන ඉදිරිපියවරක් ලෙස මෙම නඩුව සලකනු ලබන අතර, පැමිණිලිකරු විභාග ක්රියාවලිය තුළ බරපතල절차ගත අක්රමිකතා ඇති වූ බව ප්රකාශ කරමින් මූල්ය වන්දියක් ඉල්ලා සිටී.
නුගේගොඩ දිස්ත්රික් අධිකරණයේ ගොනු කෙරුණු මෙම හිමිකම් පෙත්සමේ විත්තිකරු ලෙස කොළඹ විශ්ව විද්යාල පරිපාලනය නම් කර ඇති අතර, එම ආයතනය කෙලින්ම වගකිව යුතු බවට ශිෂ්යයා අදහස් දරන බව ඉන් පැහැදිළි වේ.
ආරවුලේ කේන්ද්රය බවට පත් වූ විභාග අක්රමිකතා
අධිකරණ කාර්යවලිය හරහා කියනු ලබන අක්රමිකතාවල සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් හෙළිදරව් වී නොමැති නමුත්, විභාග ක්රියාවලියේ අඩුපාඩු හේතුවෙන් තමාට බරපතල හානියක් සිදු වූ බව ශිෂ්යයා ප්රකාශ කරන අතර, ඒ හේතුවෙන් සිවිල් අධිකරණ හරහා නීතිමය පිළියමක් ලබා ගැනීමට තීරණය කළ බව ද සඳහන් කරයි.
රාජ්ය විශ්ව විද්යාල සම්බන්ධ මෙවැනි නඩු ශ්රී ලංකාවේ සාපේක්ෂව දුර්ලභ වන අතර, මෙම නඩුවේ තීන්දුව අධ්යාපනික ආයතන විභාග ක්රියාවලිය කළමනාකරණය කරන ආකාරය සහ ශිෂ්ය පැමිණිලිවලට ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය කෙරෙහි පුළුල් ප්රතිවිපාක ඇති කළ හැකිය.
විශ්ව විද්යාල වගවීම සම්බන්ධ පුළුල් ඇඟවීම්
රාජ්ය විශ්ව විද්යාලවල තීරණ අභියෝගයට ලක් කිරීම සඳහා ශිෂ්යයන් ක්රමයෙන් අධිකරණය වෙත යොමු වීම, ශ්රී ලංකාවේ තරුණ පරපුර අතර සිවිල් අයිතිවාසිකම් සහ ආයතනික වගවීම පිළිබඳ දැනුවත්භාවය වර්ධනය වෙමින් ඇති බව නීති විශේෂඥයෝ නිරීක්ෂණය කරති.
- ඉල්ලා සිටින වන්දිය රුපියල් මිලියන 5කි
- නඩුව ගොනු කර ඇත්තේ නුගේගොඩ දිස්ත්රික් අධිකරණයේය
- විත්තිකරු වන්නේ කොළඹ විශ්ව විද්යාල පරිපාලනයයි
- පැමිණිලිකරු එම විශ්ව විද්යාලයේ උසස් ඩිප්ලෝමා ශිෂ්යයෙකි
කොළඹ විශ්ව විද්යාලය මේ සම්බන්ධයෙන් තවමත් සාධාරණ ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නඩුව දිස්ත්රික් අධිකරණයේ ඉදිරියට යාමට නියමිත අතර, රට පුරා ශිෂ්යයන්, විද්වතුන් සහ නීති නිරීක්ෂකයන් විසින් මෙහි ගමන් මග සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.