Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මන්නාරම් සිර මැදිරිය ඉහළින් ඩ්‍රෝනයක් පියාසර කරවීම සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මන්නාරම් සිර මැදිරිය ඉහළින් ඩ්‍රෝනයක් පියාසර කරවීම සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට

මන්නාරම් සිර මැදිරිය සහ එහි අවට ප්‍රදේශය ภาp ගැනීම සඳහා ඩ්‍රෝනයක් භාවිත කරමින් සිටියදී සිකුරාදා සැකකරුවෙකු ආරක්ෂක අංශ විසින් අත්අඩංගුවට ගත් බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

9 වැනිදා සිදු වූ මෙම සිද්ධිය ක්ෂණික ආරක්ෂක ගැටලු මතු කළ අතර, ප්‍රදේශයේ සේවය කරන නිලධාරීන් ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක විය. සිරගෙදර පරිශ්‍රය සහ එහි අවට ප්‍රදේශ රූගත කිරීම සඳහා රියදුරු රහිත ගුවන් යානය භාවිත කරමින් සිටියදී එම පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

සැකකරු පොලිසිය භාරයට

අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව, ආරක්ෂක අංශ විසින් සැකකරු වැඩිදුර ප්‍රශ්න කිරීම් සහ විමර්ශන සඳහා පොලිස් භාරයට පවරන ලදී. අවසර නොලත් ලෙස සිරගෙදර නිරීක්ෂණය කිරීමේ අරමුණ තහවුරු කර ගැනීමට බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.

සිර පහසුකම් අවට ආරක්ෂක ගැටලු

සිර පහසුකම් අසල ඩ්‍රෝන භාවිතය, තහනම් භාණ්ඩ රහසිගතව ගෙන යාමේ හැකියාව, සුළු විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරීම හෝ පලා යාමේ උත්සාහයන්ට සහාය වීම ඇතුළු බරපතළ ආරක්ෂක අවදානම් ඇති කරයි. රටපුරා ඉහළ ආරක්ෂාවෙන් යුත් ස්ථාන අවට සිදු වන එවැනි ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් වැඩි අවධානයෙන් සිටිති.

සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශන දිගටම පවතින අතර, අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයා ප්‍රශ්න කිරීම් ඉදිරියට ගෙන යත්ම වැඩිදුර තොරතුරු හෙළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න Sinhala

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෘශ්‍යමාන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් හෙට රාත්‍රී අහසේ ග්‍රහලෝක හයක් එකම රේඛාවකට පෙළගැසෙන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් සිදුවීමට…

11 Aug 2026 Discuss
IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට…

11 Aug 2026 Discuss
විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි…

11 Aug 2026 Discuss