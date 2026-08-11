මන්නාරම් සිර මැදිරිය ඉහළින් ඩ්රෝනයක් පියාසර කරවීම සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට
මන්නාරම් සිර මැදිරිය සහ එහි අවට ප්රදේශය ภาp ගැනීම සඳහා ඩ්රෝනයක් භාවිත කරමින් සිටියදී සිකුරාදා සැකකරුවෙකු ආරක්ෂක අංශ විසින් අත්අඩංගුවට ගත් බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.
9 වැනිදා සිදු වූ මෙම සිද්ධිය ක්ෂණික ආරක්ෂක ගැටලු මතු කළ අතර, ප්රදේශයේ සේවය කරන නිලධාරීන් ඉක්මනින් ක්රියාත්මක විය. සිරගෙදර පරිශ්රය සහ එහි අවට ප්රදේශ රූගත කිරීම සඳහා රියදුරු රහිත ගුවන් යානය භාවිත කරමින් සිටියදී එම පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.
සැකකරු පොලිසිය භාරයට
අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව, ආරක්ෂක අංශ විසින් සැකකරු වැඩිදුර ප්රශ්න කිරීම් සහ විමර්ශන සඳහා පොලිස් භාරයට පවරන ලදී. අවසර නොලත් ලෙස සිරගෙදර නිරීක්ෂණය කිරීමේ අරමුණ තහවුරු කර ගැනීමට බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.
සිර පහසුකම් අවට ආරක්ෂක ගැටලු
සිර පහසුකම් අසල ඩ්රෝන භාවිතය, තහනම් භාණ්ඩ රහසිගතව ගෙන යාමේ හැකියාව, සුළු විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරීම හෝ පලා යාමේ උත්සාහයන්ට සහාය වීම ඇතුළු බරපතළ ආරක්ෂක අවදානම් ඇති කරයි. රටපුරා ඉහළ ආරක්ෂාවෙන් යුත් ස්ථාන අවට සිදු වන එවැනි ක්රියාකාරකම් පිළිබඳව ශ්රී ලංකා බලධාරීන් වැඩි අවධානයෙන් සිටිති.
සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශන දිගටම පවතින අතර, අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයා ප්රශ්න කිරීම් ඉදිරියට ගෙන යත්ම වැඩිදුර තොරතුරු හෙළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.