විවිධාංගීකෘත මූල්ය අංශය ඉදිරියෙන් — කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ අඟහරුවාදා ධනාත්මකව විවෘත වෙයි
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ (CSE) අඟහරුවාදා වෙළඳ සැසිය ශුභදායී පරිසරයක් මධ්යයේ ආරම්භ වූ අතර, හවස් කාලීන නවතම වෙළඳපොළ දත්තවලට අනුව, ප්රධාන වෙළඳපොළ දර්ශක දෙකම උදෑසන කාලය තුළ සුළු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත.
සමස්ත කොටස් මිල දර්ශකය (ASPI) ලකුණු 33.25කින්, එනම් සියයට 0.16කින් ඉහළ ගොස් 21,450.72 දක්වා පැමිණ ඇති අතර, මෙය වෙළඳපොළ පුරා ආයෝජක විශ්වාසය පුළුල් පදනමක් මත වැඩිදියුණු වී ඇති බව පිළිබිඹු කරයි.
වෙළඳපොළේ වඩාත් ද්රවශීල S&P SL20 දර්ශකය, එනම් වෙළඳපොළේ වඩාත් ක්රියාශීලීව ගනුදෙනු වන කොළ කොටස් නිරීක්ෂණය කරන දර්ශකයද, උදෑසන සැසිය තුළ සියයට 0.18කින් ඉහළ යමින් ධනාත්මක ප්රවණතාවක් සටහන් කළේය.
විවිධාංගීකෘත මූල්ය අංශය ඉදිරියෙන්
උදෑසන වෙළඳාම තුළ වෙළඳපොළ පිරිවැටුමේ ප්රධාන原動力 ලෙස විවිධාංගීකෘත මූල්ය අංශය මතු වූ අතර, එය වෙළඳපොළ පුරා දක්නට ලැබුණු සමස්ත ධනාත්මක ගතිය තවදුරටත් ශක්තිමත් කළේය.
මෙම ලාභ, සීමිත වුවද, ආයෝජකයන් රටේ පවතින ආර්ථික තත්ත්වයන් තක්සේරු කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරන අතරතුර, වෙළඳපොළ සහභාගිවන්නන් අතර යම් මට්ටමක විශ්වාසයක් පවතින බව සංඥා කරයි.
ශ්රී ලංකාව තම අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික ය立直කිරීමේ ගමනේ යෙදී සිටින මෙම මාසවල, කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙමින් පවතින අතර, CSE හි ආයෝජක ක්රියාකාරකම් පුළුල් වෙළඳපොළ විශ්වාසයේ මිනුම් දඬුවක් ලෙස සේවය කරයි.
දිනය ඉදිරියට ගෙවී යත්ම, දේශීය හා ජාගතික වර්ධනයන් මත පදනම්ව වෙළඳ ක්රියාකාරකම් හා දර්ශක චලනයන් තවදුරටත් හැඩ ගැසෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.