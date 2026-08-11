Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විවිධාංගීකෘත මූල්‍ය අංශය ඉදිරියෙන් — කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ අඟහරුවාදා ධනාත්මකව විවෘත වෙයි

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විවිධාංගීකෘත මූල්‍ය අංශය ඉදිරියෙන් — කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ අඟහරුවාදා ධනාත්මකව විවෘත වෙයි

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ (CSE) අඟහරුවාදා වෙළඳ සැසිය ශුභදායී පරිසරයක් මධ්‍යයේ ආරම්භ වූ අතර, හවස් කාලීන නවතම වෙළඳපොළ දත්තවලට අනුව, ප්‍රධාන වෙළඳපොළ දර්ශක දෙකම උදෑසන කාලය තුළ සුළු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත.

සමස්ත කොටස් මිල දර්ශකය (ASPI) ලකුණු 33.25කින්, එනම් සියයට 0.16කින් ඉහළ ගොස් 21,450.72 දක්වා පැමිණ ඇති අතර, මෙය වෙළඳපොළ පුරා ආයෝජක විශ්වාසය පුළුල් පදනමක් මත වැඩිදියුණු වී ඇති බව පිළිබිඹු කරයි.

වෙළඳපොළේ වඩාත් ද්‍රවශීල S&P SL20 දර්ශකය, එනම් වෙළඳපොළේ වඩාත් ක්‍රියාශීලීව ගනුදෙනු වන කොළ කොටස් නිරීක්ෂණය කරන දර්ශකයද, උදෑසන සැසිය තුළ සියයට 0.18කින් ඉහළ යමින් ධනාත්මක ප්‍රවණතාවක් සටහන් කළේය.

විවිධාංගීකෘත මූල්‍ය අංශය ඉදිරියෙන්

උදෑසන වෙළඳාම තුළ වෙළඳපොළ පිරිවැටුමේ ප්‍රධාන原動力 ලෙස විවිධාංගීකෘත මූල්‍ය අංශය මතු වූ අතර, එය වෙළඳපොළ පුරා දක්නට ලැබුණු සමස්ත ධනාත්මක ගතිය තවදුරටත් ශක්තිමත් කළේය.

මෙම ලාභ, සීමිත වුවද, ආයෝජකයන් රටේ පවතින ආර්ථික තත්ත්වයන් තක්සේරු කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරන අතරතුර, වෙළඳපොළ සහභාගිවන්නන් අතර යම් මට්ටමක විශ්වාසයක් පවතින බව සංඥා කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව තම අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික ය立直කිරීමේ ගමනේ යෙදී සිටින මෙම මාසවල, කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙමින් පවතින අතර, CSE හි ආයෝජක ක්‍රියාකාරකම් පුළුල් වෙළඳපොළ විශ්වාසයේ මිනුම් දඬුවක් ලෙස සේවය කරයි.

දිනය ඉදිරියට ගෙවී යත්ම, දේශීය හා ජාගතික වර්ධනයන් මත පදනම්ව වෙළඳ ක්‍රියාකාරකම් හා දර්ශක චලනයන් තවදුරටත් හැඩ ගැසෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න Sinhala

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෘශ්‍යමාන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් හෙට රාත්‍රී අහසේ ග්‍රහලෝක හයක් එකම රේඛාවකට පෙළගැසෙන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් සිදුවීමට…

11 Aug 2026 Discuss
IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට…

11 Aug 2026 Discuss
විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි…

11 Aug 2026 Discuss