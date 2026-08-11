අධිකරණ විශ්රාම වයස් ප්රතිසංස්කරණය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති දිසානායක බාර් සංගමය සමඟ උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවකට සූදානම්
අධිකරණ සාමාජිකයන්ගේ විශ්රාම වයස සංශෝධනය කිරීමේ යෝජනාව කේන්ද්ර කරගනිමින්, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා හෙට, ජනවාරි 12 වැනිදා, ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) සමඟ විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.
මෙම රැස්වීම, පසුගිය මාස කිහිපය තුළ නීතිමය හා දේශපාලන කවයන් තුළ සැලකිය යුතු අවධානයක් ලබා ගත් ප්රතිසංස්කරණ විවාදයක ඉදිරි ගමනක ලකුණකි. විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්රාම වයස සකස් කිරීමේ යෝජනාව, නීති වෘත්තිකයන්, නීති立法 සභිකයන් සහ සිවිල් සමාජ ප්රবක්තයන් අතර පුළුල් සාකච්ඡාවකට තුඩු දී ඇත.
විධායකය හා නීති සහෝදරත්වය අතර තීරණාත්මක රැස්වීමක්
ජනාධිපතිවරයා හා නීතිඥ සංගමය අතර සිදුවන මෙම සාකච්ඡාව, ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණය පිළිබඳ ක්රියාත්මක සංවාදයේ වැදගත් මොහොතක් ලෙස සැලකේ. දිවයිනේ නීතිඥයන් හා නීති වෘත්තිකයන් නියෝජනය කරන ප්රධාන වෘත්තීය සංවිධානය වන නීතිඥ සංගමය, රාජ්ය නායකයා වෙත සෘජුවම සිය ස්ථාවරය ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂා කරයි.
විධායකය හා රටේ ප්රමුඛ නීතිමය සංවිධානය අතර මෙවැනි සෘජු සබඳතාවක්, ජාතියේ යුක්ති පද්ධතியේ මූලික පදනම් ස්පර්ශ කරන කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් සලකා බලන ලද හා උපදේශන ක්රියාවලියක් හරහා ප්රතිඵලයකට ළඟා වීමේ ගොඩනැඟිලි පියවරක් ලෙස දකිනු ලැබේ.
විශ්රාම වයස් විවාදය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
අධිකරණ විශ්රාම වයස පිළිබඳ ප්රශ්නය, ශ්රී ලංකාවේ උසාවිවල ස්වාධීනත්වය, අඛණ්ඩතාව හා ආයතනික ශක්තිය සඳහා සැලකිය යුතු ඇඟවුම් දරයි. විනිසුරුවන් විශ්රාමයට යා යුතු වයස සකස් කිරීම, විනිශ්චය ආසනයේ අත්දැකීම් ගැඹුරට, අධිකරණ පත්වීම්වල වේගයට සහ අවසානයේ සාමාන්ය පුරවැසියන්ට යුක්තිය ලබාදීමේ ක්රියාවලියට බලපෑ හැකිය.
- විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීමට පක්ෂ අය තර්ක කරන්නේ, පළපුරුදු විනිසුරුවන් විනිශ්චය ආසනයට අතිශය වටිනා ආයතනික දැනුමක් ගෙන එන බවයි.
- විවේචකයන් අවධාරණය කරන්නේ, නව අධිකරණ පත්වීම්වල ස්ථාවර ප්රවාහයක් සහතික කිරීමට හා උසාවියේ ගතිකත්වය රැකගැනීමට ඕනෑම වෙනසක් ප්රවේශමෙන් සමතුලිත කළ යුතු බවයි.
- නීති ප්රජාව අවධාරණය කර ඇත්තේ, ඕනෑම ප්රතිසංස්කරණයක් සෑම කෙනෙකුටම ඉහළින් අධිකරණ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කළ යුතු බවයි.
වත්මන් පරිපාලනය යටතේ ශ්රී ලංකාව පුළුල් පාලනමය හා ආයතනික ප්රතිසංස්කරණ කාලපරිච්ඡේදයක් හරහා ගමන් කරන අතර, හෙට සාකච්ඡාවේ ප්රතිඵලය නීති වෘත්තිකයන්, අයිතිවාසිකම් ප්රවර්ධකයන් සහ පොදු ජනතාව විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇත.
රැස්වීම නිගමනය වීමෙන් පසු, සාකච්ඡා කළ යෝජනා හා ඇති කරගත් ඕනෑම එකඟතාවක් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ලබා ගත හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.