Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අධිකරණ විශ්‍රාම වයස් ප්‍රතිසංස්කරණය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති දිසානායක බාර් සංගමය සමඟ උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවකට සූදානම්

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අධිකරණ විශ්‍රාම වයස් ප්‍රතිසංස්කරණය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති දිසානායක බාර් සංගමය සමඟ උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවකට සූදානම්

අධිකරණ සාමාජිකයන්ගේ විශ්‍රාම වයස සංශෝධනය කිරීමේ යෝජනාව කේන්ද්‍ර කරගනිමින්, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා හෙට, ජනවාරි 12 වැනිදා, ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) සමඟ විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.

මෙම රැස්වීම, පසුගිය මාස කිහිපය තුළ නීතිමය හා දේශපාලන කවයන් තුළ සැලකිය යුතු අවධානයක් ලබා ගත් ප්‍රතිසංස්කරණ විවාදයක ඉදිරි ගමනක ලකුණකි. විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස සකස් කිරීමේ යෝජනාව, නීති වෘත්තිකයන්, නීති立法 සභිකයන් සහ සිවිල් සමාජ ප්‍රবක්තයන් අතර පුළුල් සාකච්ඡාවකට තුඩු දී ඇත.

විධායකය හා නීති සහෝදරත්වය අතර තීරණාත්මක රැස්වීමක්

ජනාධිපතිවරයා හා නීතිඥ සංගමය අතර සිදුවන මෙම සාකච්ඡාව, ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණය පිළිබඳ ක්‍රියාත්මක සංවාදයේ වැදගත් මොහොතක් ලෙස සැලකේ. දිවයිනේ නීතිඥයන් හා නීති වෘත්තිකයන් නියෝජනය කරන ප්‍රධාන වෘත්තීය සංවිධානය වන නීතිඥ සංගමය, රාජ්‍ය නායකයා වෙත සෘජුවම සිය ස්ථාවරය ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂා කරයි.

විධායකය හා රටේ ප්‍රමුඛ නීතිමය සංවිධානය අතර මෙවැනි සෘජු සබඳතාවක්, ජාතියේ යුක්ති පද්ධතியේ මූලික පදනම් ස්පර්ශ කරන කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් සලකා බලන ලද හා උපදේශන ක්‍රියාවලියක් හරහා ප්‍රතිඵලයකට ළඟා වීමේ ගොඩනැඟිලි පියවරක් ලෙස දකිනු ලැබේ.

විශ්‍රාම වයස් විවාදය වැදගත් වන්නේ ඇයි?

අධිකරණ විශ්‍රාම වයස පිළිබඳ ප්‍රශ්නය, ශ්‍රී ලංකාවේ උසාවිවල ස්වාධීනත්වය, අඛණ්ඩතාව හා ආයතනික ශක්තිය සඳහා සැලකිය යුතු ඇඟවුම් දරයි. විනිසුරුවන් විශ්‍රාමයට යා යුතු වයස සකස් කිරීම, විනිශ්චය ආසනයේ අත්දැකීම් ගැඹුරට, අධිකරණ පත්වීම්වල වේගයට සහ අවසානයේ සාමාන්‍ය පුරවැසියන්ට යුක්තිය ලබාදීමේ ක්‍රියාවලියට බලපෑ හැකිය.

  • විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමට පක්ෂ අය තර්ක කරන්නේ, පළපුරුදු විනිසුරුවන් විනිශ්චය ආසනයට අතිශය වටිනා ආයතනික දැනුමක් ගෙන එන බවයි.
  • විවේචකයන් අවධාරණය කරන්නේ, නව අධිකරණ පත්වීම්වල ස්ථාවර ප්‍රවාහයක් සහතික කිරීමට හා උසාවියේ ගතිකත්වය රැකගැනීමට ඕනෑම වෙනසක් ප්‍රවේශමෙන් සමතුලිත කළ යුතු බවයි.
  • නීති ප්‍රජාව අවධාරණය කර ඇත්තේ, ඕනෑම ප්‍රතිසංස්කරණයක් සෑම කෙනෙකුටම ඉහළින් අධිකරණ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කළ යුතු බවයි.

වත්මන් පරිපාලනය යටතේ ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් පාලනමය හා ආයතනික ප්‍රතිසංස්කරණ කාලපරිච්ඡේදයක් හරහා ගමන් කරන අතර, හෙට සාකච්ඡාවේ ප්‍රතිඵලය නීති වෘත්තිකයන්, අයිතිවාසිකම් ප්‍රවර්ධකයන් සහ පොදු ජනතාව විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇත.

රැස්වීම නිගමනය වීමෙන් පසු, සාකච්ඡා කළ යෝජනා හා ඇති කරගත් ඕනෑම එකඟතාවක් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ලබා ගත හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න Sinhala

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෘශ්‍යමාන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් හෙට රාත්‍රී අහසේ ග්‍රහලෝක හයක් එකම රේඛාවකට පෙළගැසෙන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් සිදුවීමට…

11 Aug 2026 Discuss
IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට…

11 Aug 2026 Discuss
විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි…

11 Aug 2026 Discuss