Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බලයේ NPP/JVP: වසර දෙකකට පසු පොරොන්දු, ප්‍රගතිය සහ අභියෝග

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බලයේ NPP/JVP: වසර දෙකකට පසු පොරොන්දු, ප්‍රගතිය සහ අභියෝග

කලකිරීමෙන් උපන් ඡන්දයක්

වසර දෙකකට පමණ පෙර, ශ්‍රී ලාංකික ඡන්දදායකයන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නායකත්වය දරන ජාතික ජන බලවේගයට රට පාලනය භාරදෙමින් ඓතිහාසික තේරීමක් කළහ. එම තීරණය පහසුවෙන් ගනු ලැබුවක් නොවීය — විශේෂයෙන් ජවිපේ හි කැළඹිලිසහගත හා ප්‍රචණ්ඩකාරී ඉතිහාසය සැලකිල්ලට ගත් කල. එහෙත් ශක්තිමත් බලවේග දෙකක් ඡන්දදායකයන් මෙම අනපේක්ෂිත සන්ධානය දෙසට යොමු කළේය.

ඉන් පළමුවැන්න වූයේ දේශපාලන ස්ථාපිතය කෙරෙහි ව්‍යාප්ත වූ, ගැඹුරු කලකිරීමයි. දශක ගණනාවක් පුරා අඛණ්ඩව බලයේ සිටි රජයන්ගේ දූෂණය, නිලතල අවභාවිතය සහ ව්‍යසනකාරී ආර්ථික කළමනාකරණය මහජනතාව කඩාකප්පල් වීමේ තත්ත්වයට ඇද දැම්මේය. ස්වාධීනත්වයෙන් පසු රටේ ඉතිහාසයේ භයානකතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් තවමත් සිය නොලැබූ ශ්‍රී ලාංකිකයන්, හුරුපුරුදු මුහුණු නැවතත් ඉහළට ගෙනඒමක් නොව සැබෑ වෙනසක් 간tha ලෙස අපේක්ෂා කළහ.

වෙනස් දේශපාලනයකට ඇති බලාපොරොත්තුව

දෙවන සාධකය වූයේ NPP/JVP හි පිරිසිදු, විනයගරුක දේශපාලන බලවේගයක් ලෙස ප්‍රවේශමෙන් ගොඩනගා ගත් ප්‍රතිරූපයයි. දශක ගණනාවක් තිස්සේ ස්වජනප්‍රියතාවය සහ මූල්‍ය දූෂණය සමඟ සම්බන්ධ වූ සාම්ප්‍රදායික පක්ෂවලට ප්‍රතිවිරුද්ධව, මෙම සන්ධානය වගවීම, දූෂණ විරෝධය සහ සාමාන්‍ය පුරවැසියන්ගේ අවශ්‍යතා මත පදනම් වූ ව්‍යාපාරයක් ලෙස ඉදිරිපත් විය. බොහෝ ඡන්දදායකයන් සඳහා, දශක ගණනාවකට පෙර සිදු වූ සංවිධානයේ අඳුරු පරිච්ඡේදයන් නොසලකා හැරීමට මෙය ප්‍රමාණවත් හේතුවක් විය.

හොඳ පැත්ත: වගවීමේ මුල් ලකුණු

බලයට පත්වීමෙන් පසු, NPP/JVP පරිපාලනය සිය සහයකයන් සැබෑ ප්‍රතිසංස්කරණයේ සාක්ෂි ලෙස ඉදිරිපත් කරන පියවර ගණනාවක් ගෙන ඇත. රජයේ ඉහළම මට්ටම්වල ස්වරය කැපී පෙනෙන ලෙස වෙනස් වී ඇති අතර, විනිවිදභාවය හා මූල්‍ය වගකීම කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කෙරී ඇත. රාජ්‍ය ආයතන සෘජු දේශපාලන මැදිහත්වීමෙන් දුරස් කිරීමේ උත්සාහයන් ස්වාධීන නිරීක්ෂකයන් විසින්ද පිළිගෙන ඇත.

  • පරිපාලන මට්ටමේ දූෂණයට එරෙහිව ශක්තිමත් ප්‍රකාශ සහ යම් ප්‍රායෝගික ක්‍රියාමාර්ග
  • ආර්ථික අස්ථිරතාවයේ කාලයක රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණයට වඩාත් විනයගරුක ප්‍රවේශයක්
  • අනුග්‍රාහකත්ව දේශපාලනය මත අඩු රඳා පැවැත්මක් ප්‍රකාශ කිරීමේ උත්සාහයන්

නරක පැත්ත: පාලන හිඩැස් සහ ඉටු නොවූ අපේක්ෂා

කෙසේ වෙතත්, මෙම පරිපාලනය අඩුපාඩු රහිතව පැවතී නැත. විවේචකයන් පවසන්නේ ව්‍යාපාරික කාලයේ පොරොන්දු දුන් ප්‍රතිසංස්කරණ වේගය බොහෝ සෙයින් මන්දගාමී බවයි. ආර්ථිකය හා රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට ප්‍රධාන ව්‍යාංගික වෙනස්කම් ප්‍රමාද වී ඇති අතර, සමහර සහයකයන් විපක්ෂ දේශපාලනයේ සිහින ගොනු කිරීම, පාලනයේ හුරුපුරුදු සම්මුතිවලට මග දී ඇතැයි සැකය ප්‍රකාශ කර ඇත.

ජීවන වියදම සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකික පවුල් මත දිගටම බරක් ලෙස රැඳී ඇති අතර, රජය අර්බුදයෙන් ගොඩ ආ ආර්ථිකයක් උරුම කර ගත්ත ද, දිවයිනේ පීඩිතම ජනකොටස්වලට සහනයක් ලබාදීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ක්‍රියාමාර්ග ඉක්මනින් ගනු ලබනවාද යන ප්‍රශ්නය නැගෙමින් තිබේ.

අසාධාරණ පැත්ත: පැරණි තතු සහ නව මතභේද

NPP/JVP හි දිගුකාලීන විශ්වාසනීයත්වය සඳහා වඩාත්ම කනස්සල්ලට කරුණ වන්නේ, ඉවත් කිරීමට ප්‍රතිඥා දුන් දේශපාලන සංස්කෘතිය සමඟම අස්වැසිලි නොලත් සමාන්තර ඇඳීමට ලක් වූ අවස්ථාවන්ය. විවේචනවලට දැඩි ලෙස ප්‍රතිචාර දැක්වීම සහ අසන්තුෂ්ටිය ඉවසා ගැනීමට නිරූපණය කළ අකමැත්ත, පක්ෂයේ ඓතිහාසික උරුමයේ රැඳී ඇති කනස්සල්ල නැවත ජීවමාන කර ඇත.

පරිවර්තනයේ ජනවරමකින් බලයට පත් වූ ව්‍යාපාරයකට, එය කෙසේ හෝ විරුද්ධ වූ දෙයම බවට පත්වීමේ අවදානම, ඇතැම් විට එහි විශාලතම ද

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න Sinhala

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෘශ්‍යමාන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් හෙට රාත්‍රී අහසේ ග්‍රහලෝක හයක් එකම රේඛාවකට පෙළගැසෙන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් සිදුවීමට…

11 Aug 2026 Discuss
IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට…

11 Aug 2026 Discuss
විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි…

11 Aug 2026 Discuss