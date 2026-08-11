Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තමිල් ජාතික කවුන්සිලය ශ්‍රී ලංකාවේ ෆෙඩරල් විසඳුමක් සඳහා පීඩනය යෙදීමට ඉන්දියාවෙන් ඉල්ලයි

11 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තමිල් ජාතික කවුන්සිලය ශ්‍රී ලංකාවේ ෆෙඩරල් විසඳුමක් සඳහා පීඩනය යෙදීමට ඉන්දියාවෙන් ඉල්ලයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගජේන්ද්‍රකුමාර් පොන්නම්බලම් නායකත්වය දරන තමිල් ජාතික කවුන්සිලය (TNC), ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ ජනතාවට දිගුකාලීන දේශපාලන විසඳුමක් සහතික කිරීම සඳහා ක්‍රියාකාරී කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ලෙස ඉන්දියාවෙන් විධිමත් ලෙස ඉල්ලා සිටී. දිල්ලිය, කොළඹ මත පීඩනය යොදා දැනට පවතින එකිනෙකාවාදී ව්‍යවස්ථාමය රාමුව අත්හැර ෆෙඩරල් පාලන ආකෘතියක් කරා යොමු වන ලෙස ඉල්ලා සිටීමට කවුන්සිලය නව දිල්ලිය දිරිමත් කරයි.

නව දිල්ලිය වෙත සෘජු ඉල්ලීමක්

TNC හි මෙම ඉල්ලීම, මෑත කාලයේ ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ දේශපාලන පක්ෂයක් විසින් ඉන්දියාවට ඉදිරිපත් කරන ලද වඩාත් සෘජු ඉල්ලීම්වලින් එකක් ලෙස සැළකෙන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ දීර්ඝකාලීන ජාතිවාදී ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් අර්ථවත් ව්‍යවස්ථාමය ප්‍රගතියක් නොමැතිව දෙමළ දේශපාලන නායකයන් තුළ වර්ධනය වන අමනාපය පිළිබිඹු කරයි.

පොන්නම්බලම් සහ ඔහුගේ පක්ෂය පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ඉන්දියාවේ සහභාගීත්වය අත්‍යවශ්‍ය බවයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ශක්තිමත් උතුරු අසල්වාසී රාජ්‍යයෙන් බාහිර පීඩනයක් නොමැතිව, දෙමළ පක්ෂ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටින ව්‍යවස්ථාමය ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් සිදු කිරීමට කොළඹ සුදානම් නොවනු ඇතැයි ඔවුහු තර්ක කරති.

ෆෙඩරල් ප්‍රශ්නය

TNC හි ඉල්ලීමේ හරය වන්නේ ශ්‍රී ලංකාව තම එකිනෙකාවාදී ව්‍යවස්ථාව අත්හැර ෆෙඩරල් විධිවිධානයක් සම්පාදනය කරන ලෙස කරන ඉල්ලීමයි. දශක ගණනාවක් තිස්සේ දෙමළ දේශපාලන අභිලාෂයන්හි මූලික කරුණක් ව පැවති මෙම යෝජනාව, කොළඹ හි අනුප්‍රාප්තික සිංහල බහුතර රජයන් විසින් නිරන්තරයෙන් ප්‍රතිරෝධයට ලක් කර ඇත.

ෆෙඩරල් ක්‍රමයක් මඟින් උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වලට අර්ථවත් බලය බෙදා හැරීමක් සිදු වෙතැයි දෙමළ දේශපාලන කණ්ඩායම් දිගටම තර්ක කරන අතර, එමඟින් දෙමළ ජනතාවට තමන්ගේ කටයුතු පිළිබඳ වැඩි ස්වාධිපත්‍යයක් සහතික වනු ඇතැයි ද, නියැලෙන සාම ගිවිසුමක් සඳහා ඒ අත්‍යාවශ්‍ය කොන්දේසියක් බවද ඔවුහු අවධාරණය කරති.

ඉන්දියාවේ කාර්යභාරය අවධානයට ලක්වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතිවාදී ගැටුමේ සැලකිය යුතු පාර්ශ්වකරුවෙකු ලෙස ඓතිහාසිකව ඉන්දියාව ක්‍රියා කර ඇති අතර, සිවිල් යුද කාලය තුළ ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කළ ඉන්දියාව, 1987 ඉන්දු-ශ්‍රී ලංකා ගිවිසුම සාකච්ඡා කර ශ්‍රී ලංකා ව්‍යවස්ථාවේ 13 වන සංශෝධනයට මග පෑදීය. එම සංශෝධනය මඟින් පළාත් සභා පිහිටුවන ලද නමුත්, දෙමළ පක්ෂ නිරන්තරයෙන් පෙන්වා දෙන්නේ එය සැබෑ බලය බෙදා හැරීමකට බෙහෙවින් ඉඩ ප්‍රස්ථා සීමා කරන බවයි.

TNC හි නවතම පියවර පෙන්නුම් කරන්නේ, ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ව්‍යවස්ථාමය ප්‍රතිසංස්කරණ උත්සාහයන් ගෙනෙන දෘශ්‍යමාන ප්‍රගතියක් නොදක්වන මෙවන් අවස්ථාවක, දෙමළ දේශපාලන නායකත්වය සුළුතර අයිතිවාසිකම්වල විභව සහතිකරුවෙකු ලෙස නව දිල්ලිය දෙස බලා සිටිනු ඇති බවයි.

TNC හි ඉල්ලීමට ප්‍රතිචාර දක්වමින් කොළඹ සමඟ ඇති තාන්ත්‍රික ස්ථාවරය සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව කිසියම් වෙනසක් සිදු කරනු ඇත්දැයි කෙසේ වෙතත් තවමත් නොපැහැදිලි නමුත්, ඉල්ලීමේ විධිමත් ස්වභාවය ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන ස්ථාපිතය තුළ මෙන්ම, දිවයිනේ පශ්චාත් යුද සංහිඳියා ක්‍රියාවලිය දිගින් දිගටම නිරීක්ෂණය කරන විශ්ලේෂකයන් අතරද අවධානය ඇද ගනු ඇති බව නිසැකය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න Sinhala

ග්‍රහලෝක හයක් ශ්‍රී ලංකා අහසේ පෙළගැසෙයි — නැරඹිය හැකි ආකාරය මෙන්න

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දෘශ්‍යමාන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් හෙට රාත්‍රී අහසේ ග්‍රහලෝක හයක් එකම රේඛාවකට පෙළගැසෙන දුර්ලභ තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් සිදුවීමට…

11 Aug 2026 Discuss
IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

IPL තරුව අභිෂේක් පොරෙල් බලාත්කාර චෝදනා මත බටහිර බෙංගාලයේදී අත්අඩංගුවට

දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමේ සහ බෙංගාල් කණ්ඩායමේ වික්කට් රකින ක්‍රීඩක-පිතිකරු අභිෂේක් පොරෙල්, බලාත්කාරය සම්බන්ධ චෝදනා මත බටහිර බෙංගාල් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට…

11 Aug 2026 Discuss
විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් Sinhala

විදේශයෙන් නැවත පැමිණි සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ට වතු ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම්

විදේශයන්හි රැකියාවල නිරත වී නැවත පැමිණි පුරවැසියන්ට රාජ්‍ය අයිතිය හිමි වතු සමාගම්වලට අයත් ඉඩම් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කර ඇති අතර, එය රට තුළ නැවත පදිංචි…

11 Aug 2026 Discuss