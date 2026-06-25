රොහිත රාජපක්ෂ පැය පහක් ප්රශ්න කිරීමෙන් පසු CCIB හි සිට මුදා හරිනු ලැබේ
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් රොහිත රාජපක්ෂ, කේන්ද්රීය අපරාධ විමර්ශන කාර්යාංශය (CCIB) හි විමර්ශකයින් විසින් පැය පහකට ආසන්න කාලයක් ප්රශ්න කිරීමට ලක් කිරීමෙන් පසු බදාදා එම ස්ථානයෙන් පිටව ගියේය.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛතම දේශපාලන රාජවංශයක් සමඟ රොහිත් සම්බන්ධ වීම හේතුවෙන්, CCIB හි මෙම ඉහළ මට්ටමේ සංචාරය සැලකිය යුතු මහජන හා මාධ්ය අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගත්තේය. ඔහු දිනය මුල් භාගයේ කාර්යාංශයට පැමිණ ප්රශ්න කිරීමට ලක් වූ අතර, කිසිදු ක්ෂණික චෝදනාවක් නොමැතිව මුදා හරිනු ලැබීය.
ප්රශ්න කිරීමේ විස්තර
CCIB හි බලධාරීන් රොහිත රාජපක්ෂ සමඟ පවත්වාගෙන යන විමර්ශනයක කොටසක් ලෙස දිගු ප්රශ්න කිරීමේ සැසියක් පවත්වන ලදී. ඔහු පිටත් ව යන අවස්ථාවේ දී, විමර්ශනයේ නිශ්චිත ස්වභාවය නිල වශයෙන් හෙළිදරව් නොකළ ද, සැසිය ගත වූ කාල සීමාව, විමර්ශකයින් මෙම කාරණය කෙතරම් බැරෑරුම් ලෙස සලකන්නේ ද යන්න පිළිබිඹු කළේය.
දවස පුරාවටම CCIB මූලස්ථානය පිටත රැස්වී සිටි විශාල මාධ්ය භාරය වෙත කිසිදු ප්රසිද්ධ ප්රකාශයක් නොකරමින් රොහිත එම ස්ථානයෙන් පිටව ගියේය.
දේශපාලන වැදගත්කම
රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයෙකු ප්රශ්න කිරීමට ලක් කිරීම ශ්රී ලංකාවේ සැලකිය යුතු දේශපාලන බරක් දරයි. රාජපක්ෂ නාමය රටේ මෑත කාලීන දේශපාලන ඉතිහාසයේ වඩාත් බලගතු නාමයන්ගෙන් එකක් ව පැවතෙන අතර, පවුලේ සාමාජිකයන් සම්බන්ධ ඕනෑම නෛතික ක්රියාමාර්ගයක් සනාල හා විරෝධකයින් දෙඅංශයෙන්ම සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ.
මෙම නවතම වර්ධනය, ශ්රී ලංකාවේ책임වහිබෙනෙස් හා නීතියේ ආධිපත්යය, විශේෂයෙන් ම ප්රමුඛ දේශපාලන පවුල් සම්බන්ධයෙන් ඇති සිදුවෙමින් පවතින මහජන විවාදය තවදුරටත් උද්දීපනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට CCIB හෝ නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් විසින් කිසිදු නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබුණි. ඉදිරි දිනවල දී නඩුව දිගටම ඉදිරියට යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.