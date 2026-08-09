Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සිරාජ් තුන් සික්සර් සමඟ දර්ශනීය ප්‍රදර්ශනයක් — ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකා XI පරදවයි

09 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සිරාජ් තුන් සික්සර් සමඟ දර්ශනීය ප්‍රදර්ශනයක් — ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකා XI පරදවයි

ඉන්දීය වේගී පන්දු යවන්නෙකු වන මොහොමඩ් සිරාජ්, ශ්‍රී ලංකා XI සමඟ පැවැති පුහුණු තරගයේදී අනෙකුත් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් කැපී පෙනුණේ ඔහුගේ පිතිකරණය හේතුවෙනි. ත්‍රිවිධ සික්සර් ඇතුළත් විශිෂ්ට කෙටි ඉනිමක් සෙල්ලම් කළ සිරාජ්ගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ ඉන්දියාව, ගෙදර පිළේ නියෝජිත කණ්ඩායම හරිහැටිම පරදවා ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තේය.

පන්දු යවන්නා ගැසූ ප්‍රහාරය

කඩිනම් වේගයෙන් පන්දු යැවීමේ හා ස්විං ලබා ගැනීමේ හැකියාව සඳහා ප්‍රසිද්ධ සිරාජ්, ස්ථානයේ සිටි අය ඔහුගේ පිතිකරණ හැකියාව සැහැල්ලුවෙන් නොසලකන බවට ඔප්පු කළේය. දකුණත් ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩා පිටියේ සිටි කෙටි කාලය තුළ ත්‍රිවිධ සික්සර් ස්ටැන්ඩ් දෙසට ගිලිහෙන්නට සැලැස්වූ අතර, ඒ දිනය නරඹා සිටි ප්‍රේක්ෂකයන් ද ප්‍රීතිමත් පුදුමයකට පත් කළේය.

ඒ ප්‍රදර්ශනය රසිකයන් හා විවරණකරුවන් අතර පුළුල් අවධානයක් හා සුහදශීලී ප්‍රශංසාවක් දිනා ගත් අතර, ප්‍රචණ්ඩ ලෙස ගැසූ ඉනිම හේතු කොට ගෙන බොහෝ දෙනා ඔහුට "සර් විවියන් සිරාජ්" යන ප්‍රසිද්ධ බටහිර ඉන්දීය ක්‍රීඩක සර් විවියන් රිචඩ්ස්ට ව්‍යාජ ලෙස සසඳමින් නම් ලබා දුන්හ.

ප්‍රධාන තරග මාලාවට පෙර ඉන්දියාව ආධිපත්‍යය දරයි

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ප්‍රධාන තරග මාලාවට ඉදිරියෙන් ඉන්දීය සංචාරක කණ්ඩායමට මෙම පුහුණු තරගය වැදගත් සූදානම් ව්‍යායාමයක් ලෙස ඉටු විය. ක්‍රීඩකයන්ට දේශීය තත්ත්වයන් යටතේ වටිනා තරග කාලයක් ලබා දීමටත්, කණ්ඩායම් සංයෝජනයන් ඇගයීමටත් ඉන්දියාව ඒ තරගය හොඳින් ප්‍රයෝජනයට ගත් අතර, ශ්‍රී ලංකා XI කණ්ඩායමට එරෙහිව ඔවුහු දිනුම් ලකුණු ලෙස ජය ගත්හ.

ප්‍රධාන තරග මාලාව ආරම්භ වන විට ඉක්මනින්ම රිද්මයකට පත් වීමට ඉන්දීය කඳවුරට මෙම ජය විශ්වාසය ලබා දෙනු ඇත. ශ්‍රී ලංකා සත්කාරකයන්ට නම්, ඉදිරි ඉහළ-මට්ටමේ තරගවලට පෙර ඔවුන්ගේ සූදානම කොතරම් දුරක් ළඟා වී ඇත්දැයි මැන බැලීමට ප්‍රයෝජනවත් මිනුමක් ලෙස මෙය ඉටු වෙයි.

තීරණාත්මක වේදිකාවක් ලෙස පුහුණු තරග

සංචාරක පුහුණු තරග සාමාන්‍යයෙන් ඉවත් රැඳෙන ක්‍රීඩකයන්ට හා පහළ-පෙළ පිතිකරුවන්ට, තෝරා ගැනීම සඳහා ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කිරීමට හෝ කණ්ඩායමේ ස්ථානය තහවුරු කර ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දෙයි. පිතිකරණයෙන් සිරාජ්ගේ ප්‍රසිද්ධ දායකත්වය ඉන්දියාවේ දැනටමත් බලගතු ක්‍රීඩා රටාවට සාදරයෙන් ගන්නා අතිරේක මානයක් එකතු කරන අතර, ඔවුන්ගේ සැලසුම් අවසන් කිරීම සඳහා කණ්ඩායම් කළමනාකරණයට බොහෝ කරුණු සිතා බලන්නට ලැබෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව පුරා ක්‍රිකට් රසිකයන් දැන් ප්‍රධාන තරග මාලාවේ ආරම්භය ඉතා ආශාවෙන් බලා සිටින අතර, පුහුණු තරගයේ ආධිපත්‍ය ප්‍රදර්ශනයෙන් පසු ඉන්දීය කඳවුරේ මනෝගතය ඉතා ප්‍රසන්නව පවතිනු පැහැදිලිය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss