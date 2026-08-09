Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කර්ස්ටන් නිරීක්ෂණය කරද්දී ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවට සංචාරක පෙර-සූදානම් තරගයේදී 207 ධාවන ඉලක්කයක් නිර්ණය කරයි

09 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කර්ස්ටන් නිරීක්ෂණය කරද්දී ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවට සංචාරක පෙර-සූදානම් තරගයේදී 207 ධාවන ඉලක්කයක් නිර්ණය කරයි

ඉන්දීය ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නව ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස පත් කරන ලද ගැරී කර්ස්ටන්, ආසන්නයේ පැවැත්වෙන සංචාරකයට පෙර සූදානම් තරගයකදී ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවට අභියෝගාත්මක 207 ධාවන රැුදුම් ඉලක්කයක් නිර්ණය කරන අවස්ථාව අද්දර සිට സസූදානමින් නිරීක්ෂණය කළේය.

කණ්ඩායම් දෙකටම වටිනා තරග සූදානමක් ලබා දීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද මෙම පුහුණු තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරගාත්මක පිතිකරණ දස්කමක් දක්වමින් තරග තත්ත්වයන් යටතේ සංචාරකයින්ගේ අධිෂ්ඨානය විභාග කිරීමට සමත් ලකුණු එකතුවක් රැස් කළේය.

ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවට අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කරයි

මෙම සූදානම් තරග හමුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ප්‍රධාන තරග මාලාවට පෙර සිය රිද්මය සොයා ගැනීමට සහ ආධිපත්‍යය ස්ථාපිත කර ගැනීමට වැදගත් අවස්ථාවක් සැලසුවේය. 207 ධාවන ඉලක්කයක් නිර්ණය කිරීමෙන් ත්‍රිකුණාමලය ආගන්තුකයින්ට, ශ්‍රේණිය-පූර්ව තරගයකදී වුවද, පහසු ගමනක් ලබා දීමට කිසිදු අදහසක් නොමැති බව ප්‍රකාශ කළේය.

ඉන්දියාව සඳහා, රැුදුම් ඉලක්කය තරඩ කිරීම පීඩනය යටතේ අර්ථවත් ව්‍යායාමයක් ලෙස ඉටු වූ අතර, ඉදිරියෙහි ඇති තරගාත්මක තරග ජය ගැනීමට ක්‍රීඩකයින් සිය ස්වරූපය සහ සංයෝජන ස්ථිර කර ගැනීමට උනන්දු වූහ.

කර්ස්ටන් සිය නව භාරය නිරීක්ෂණය කරයි

විශේෂ උනන්දුවක් ගොනු කළේ දකුණු අප්‍රිකානු පිතිකරණ කීර්තිමත් ක්‍රීඩකයෙකු වන සහ ඉතා පළපුරුදු ජාත්‍යන්තර පුහුණුකරුවෙකු වන ගැරී කර්ස්ටන්ගේ සහභාගීත්වය වන අතර, ඔහු ඉන්දියාවේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස පත්වීමෙන් පසු ලබා ගත හැකි ක්‍රීඩකයින් ඇගැයීම දිගටම කරගෙන යද්දී කටයුතු ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කළේය.

මෙවැනි සූදානම් තරග, පූර්ණ තරග මාලාවක බරපතල කටයුතු ආරම්භ වීමට පෙර ක්‍රීඩකයින්ගේ ස්වරූපය, ස්වභාවය සහ උපාය මාර්ගික නම්‍යශීලීත්වය ඇගැයීම සඳහා පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයට අඩු අවදානම් සහිත නමුත් වටිනා පරිසරයක් ලබා දෙයි.

තරගාත්මක ගොඩ නැගීමක්

ශ්‍රී ලංකාව මෙම සූදානම් ප්‍රකාශනයෙන් ලත් ගතිය ප්‍රධාන තරග මාලාවට රැගෙන යාමට ඕනෑකමින් සිටිනු ඇති අතර, සිය සූදානම නිවැරදි මාර්ගයේ ඇති බවට තහවුරු කිරීමක් ලෙස මෙම අවස්ථාව භාවිත කිරීමට කැමැත්තෙන් සිටිනු ඇත. ත්‍රිකුණාමලය, අවස්ථාව කුමක් වුවත්, ක්‍රිකට් ශක්තිමත් කණ්ඩායමකට එරෙහිව හොඳ ක්‍රීඩාවක් ප්‍රකාශ කිරීමේ සෑම විටම අතිරේක අභිප්‍රේරණයක් ඇත.

දෙපාර්ශ්වයම දැන් නිසිදු ලෙස පුහුණු වී ඇති බැවින්, සියලු දෑස් ඉදිරි තරග මාලා තරගවලට යොමු වනු ඇති අතර, එහිදී තීව්‍රතාවය සහ අවදානම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ මට්ටමක පවතිනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss