Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සජිත් අනතුරු අඟවයි — ශ්‍රී ලංකාව එක් පක්ෂ ඒකාධිපති පාලනයක් දෙසට ලිස්සා යමින් සිටී

09 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සජිත් අනතුරු අඟවයි — ශ්‍රී ලංකාව එක් පක්ෂ ඒකාධිපති පාලනයක් දෙසට ලිස්සා යමින් සිටී

විරුද්ධ පක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ආයතන තුළ එක් පක්ෂයක ආධිපත්‍යය තහවුරු කර ගැනීමට රජය හිතාමතාම තත්ත්වයන් සකස් කරමින් සිටී යැයි ගරු චෝදනා එල්ල කර ඇත.

රජයට එල්ල වූ අනතුරු ඇඟවීමක්

සමගි ජන බලවේගයේ නායක ප්‍රේමදාස, රජයේ ක්‍රියාමාර්ග හා ප්‍රතිපත්ති රටේ බහුපාර්ශ්වීය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පදනම් ක්‍රමානුකූලව කඩාකප්පල් කරමින් ඇතැයි චෝදනා කළේය. ඒ ගමන් මග නවත්වා නොගත හොත්, තනි පක්ෂයක් රාජ්‍ය යන්ත්‍රණය මතු නොව ම අභියෝගයකින් තොරව පාලනය කරන දේශපාලන පරිසරයක් ඇති විය හැකි බව ඔහු අනතුරු ඇඟවීය.

විරුද්ධ පක්ෂ නායකයාගේ ප්‍රකාශය, පාලන ආණ්ඩුව තුළ බලය කේන්ද්‍රගත වීම පිළිබඳව දේශපාලන කවයන් තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින නොසන්සුන්භාවය පිළිබිඹු කරයි. මෙම ප්‍රවණතාව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික වටිනාකම් හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාමය සම්ප්‍රදායයට සෘජු තර්ජනයක් ලෙස විවේචකයෝ හඳුන්වා දෙති.

විරුද්ධ පක්ෂය රජයට දැනුම් දෙයි

තරඟකාරී දේශපාලන හඬවල් මොනවා ද කොන් කර දැමීමට ගෙනයන සංවිධානාත්මක උත්සාහයක් ලෙස ඔහු හඳුනාගත් දෙය ඉදිරියේ විරුද්ධ පක්ෂය නිහඬ නොවන බව ප්‍රේමදාස පැහැදිලි කළේය. ශ්‍රී ලාංකික සියලු පුරවැසියන්ගේ අයිතිවාසිකම් රකින පරීක්ෂාව හා සමතුලිතතාව ඛාදනය කළ හැකි ඕනෑම ක්‍රියාමාර්ගයකට ප්‍රතිරෝධය දැක්වීමට හා සජාගව සිටීමට ඔහු ජනතාවෙන් හා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික පාර්ශ්වකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

ප්‍රේමදාසට අනුව, රජය එක් පක්ෂ පාලනයකට මාර්ගය සකසමින් සිටින අතර, එය ජාතියේ අනාගතය සඳහා අතිශයින් භයානක වර්ධනයක් ලෙස ඔහු හඳුන්වා දෙයි.

ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ඇති පුළුල් ඇඟවීම්

ශ්‍රී ලංකාවේ කළඹලා සහිත දේශපාලන ඉතිහාසයේ බලය තහවුරු කර ගැනීම පිළිබඳ චෝදනා අලුත් දෙයක් නොවන බව දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති. එහෙත්, විරුද්ධ පක්ෂයේ ශබ්දාවලිය දිනෙන් දිනක් තීව්‍ර වීම, ඉදිරියේ දී ඉතා තරඟකාරී වනු ඇතැයි අපේක්ෂිත දේශපාලන කාල සීමාවක් ළඟා වෙද්දී පාලන පක්ෂය හා ඒ ප්‍රතිවාදීන් අතර ආතතීන් උග්‍ර වෙමින් ඇති බව සංඥා කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ බහු පක්ෂ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අනාගතය සම්බන්ධව විරුද්ධ පක්ෂයේ ශෙංකා බිය තහවුරු කරන්නේ ද, නැතහොත් සමනය කරන්නේ ද යන්න සහ මෙම චෝදනාවලට රජය ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කෙසේ ද යන්න පුරවැසියෝ හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss