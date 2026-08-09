හිටපු POGO ක්රියාකරුවන් ශ්රී ලංකාවේ වරාය නගරය නව සූදු මධ්යස්ථානයක් ලෙස සලකයි — වාර්තා පෙන්වා දේ
පිලිපීනයේ විදේශීය සූදු කර්මාන්තය හා සම්බන්ධ POGO ලෙස හඳුන්වන ක්රියාකරුවන්, ශ්රී ලංකාවේ කොළඹ වරාය නගරය ඔවුන්ගේ නව කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස ඉලක්ක කර ගනිමින් සිටින බව ආසියාවේ සූදු කර්මාන්ත ක්ෂේත්රය තුළ ව්යාප්ත වන කර්මාන්ත බුද්ධිමය තොරතුරු අනුව වාර්තා වේ.
ආසියානු සූදු ක්රියාකරුවන් සඳහා වෙනස් වන පරිසරයක්
අපරාධ කටයුතු, මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ කර්මාන්තය හා සම්බන්ධ සමාජීය හානිය පිළිබඳ වැඩෙමින් තිබූ කනස්සල්ල හමුවේ පිලිපීනය සිය POGO රාමුව නිල වශයෙන් අහෝසි කළේය. එම දැඩි පියවර හේතුවෙන් ක්රියාකරුවන් දුසිම් ගණනක් ආසියා-පැසිෆික් කලාපය පුරා විකල්ප රටවල් ලුහු බැඳීමට යොමු වූ අතර, ශ්රී ලංකාවේ අභිලාෂකාමී වරාය නගර සංවර්ධනය ඔවුන්ගේ අවධානය ආකර්ෂණය කරන ගමනාන්තයන්ගෙන් එකක් ලෙස මතුවෙමින් ඇති බව පෙනේ.
කොළඹ වරාය නගරය, රාජධානියේ වෙරළ තීරය ආශ්රිතව ඉදිකෙරෙමින් පවතින විශාල පුනරුත්ථාපිත භූමි ව්යාපෘතිය, ස්වකීය විශේෂ නියාමන රාමුවක් සහිත විශේෂ ආර්ථික කලාපයක් ලෙස ස්ථානගත කරමින් සිටී — එම ව්යුහය, කලාපයේ නව ආරම්භයක් සොයන සූදු හා විනෝදාස්වාද ව්යවසායන් ආකර්ෂණය කළ හැකි බව සමහර නිරීක්ෂකයෝ විශ්වාස කරති.
කනස්සල්ල හා අවස්ථා
වාර්තා වන මෙම උනන්දුව ශ්රී ලාංකේය බලධාරීන් ඉදිරිපිට ආර්ථික අවස්ථාවක් මෙන්ම සැලකිය යුතු නියාමන ප්රශ්නද මතු කරයි. POGO පසුබිම් සහිත ක්රියාකරුවන්ට ආයතනික ලෙස ඉඩ දීම රටට කීර්තිනාමික හා මූල්යමය අවදානම් ඇති කළ හැකි බව විවේචකයෝ අනතුරු අඟවති; විශේෂයෙන් පිලිපීන කර්මාන්තය ක්රියාත්මක වූ කාලය තුළ එය කැළඹූ මතභේද සැලකිල්ලට ගත් කල එය ඉතා වැදගත් වේ.
- පිලිපීනයේ POGO ක්රමය නීති විරෝධී සූදු, මිනිස් ජාවාරම සහ විශාල පරිමාණ වංචා යෝජනා ක්රම සමඟ නැවත නැවතත් සම්බන්ධ කෙරිණි.
- POGO හා සම්බන්ධ ආයතන කිහිපයක් මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී ආයතන විසින් ජාත්යන්තර පරීක්ෂාවට ලක් කෙරිණි.
- ශ්රී ලංකාව දැනට ස්වකීය මූල්ය අනුකූලතා හා දූෂණ විරෝධී රාමු ශක්තිමත් කිරීම සඳහා කටයුතු කරමින් සිටී.
කෙසේ වෙතත්, 2022 මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් සිටින මෙවන් වකවානුවකදී, නිසි ලෙස නියාමනය කරන ලද සූදු කටයුතු වරාය නගරය තුළ ක්රියාත්මක කිරීම සැලකිය යුතු බදු ආදායමක්, විදේශ ආයෝජනයක් සහ රැකියා අවස්ථා ජනනය කළ හැකි බව සහාය දක්වන්නෝ තර්ක කරති.
වරාය නගරයේ නියාමන රාමුව පරීක්ෂාවට ලක් වේ
කොළඹ වරාය නගරය ක්රියාත්මක වන්නේ කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභාව යටතේ වන අතර, එය සාමාන්ය ශ්රී ලාංකේය නෛතික රාමුවෙන් ස්වාධීනව කලාපය තුළ ව්යාපාරික බලපත්ර ලබාදීම හා ආයෝජන මෙහෙයවීම සිදු කරයි. මෙම අනන්ය ව්යුහය ජාත්යන්තර මූල්ය හා ව්යාපාරික උනන්දුව ආකර්ෂණය කර ඇතත්, එය අධීක්ෂණය හා විනිවිදභාවය පිළිබඳ ප්රශ්නද ගෙන ඇත.
කලාපයේ සාපේක්ෂව නම්යශීලී නියාමන පරිසරය, හිටපු POGO සම්බන්ධිත ආයතන වඩාත් නීත්යානුකූල මෙහෙයුම් ආකෘතියක් යටතේ නැවත ස්ථාපිත වීමට ප්රධාන ආකර්ෂණ සාධකයක් විය හැකි බව කර්මාන්ත විශ්ලේෂකයෝ යෝජනා කරති.
හිටපු POGO ක්රියාකරුවන් සමඟ ක්රියාශීලී සම්බන්ධතා ඇති බව තහවුරු කිරීමට හෝ ප්රතික්ෂේප කිරීමට ශ්රී ලාංකේය බලධාරීන් තවමත් නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. මෙම පාර්ශ්වකරුවන් සම්බන්ධයෙන් වරාය නගර රාමුව ඇතුළත නිල බලපත්ර ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කර ඇත්ද යන්නද තවම අපැහැදිලිය.
කලාපීය නිරීක්ෂණය
මෙම ප්රශ්නයට මුහුණ දෙන එකම රට ශ්රී ලංකාව නොවේ. පිලිපීන POGO තහනමෙන් පසු ස්ථාන නැතිවූ සූදු ක්රියාකරුවන් ගෙන් සමාන ප්රවේශයන් ලැබ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.