BOI සමාගමක නීතිමය ආරවුලක් මධ්යේ අභියාචනාධිකරණය සුඛෝපභෝගී වාහන දෙකක් තහනම් කරයි
ශ්රී ලංකාවේ අභියාචනාධිකරණය, ආයෝජන මණ්ඩලය (BOI) බලපත්රලාභී සමාගමකට අයත් සුඛෝපභෝගී වාහන දෙකක් ඉවත් කිරීම, අපනයනය කිරීම හෝ විකිණීම වැළැක්වීමට මැදිහත් වී ඇති අතර, BOI ලියාපදිංචි ව්යවසායන්හි අධීක්ෂණය කෙරෙහි සැලකිය යුතු අවධානයක් යොමු කළ නීතිමය ආරවුලකට අනුව මෙම පියවර ගෙන ඇත.
අතුරු නියෝගය නිකුත් කෙරේ
අභියාචනාධිකරණය විසින් අතුරු නියෝගයක් නිකුත් කරමින්, වටිනාකම් ඉහළ වාහන දෙකට සම්බන්ධව කිසිදු ක්රියාමාර්ගයක් ගැනීමෙන් සමාගම වළක්වා ඇති අතර, නීතිමය කටයුතු අවසන් වනතෙක් ඒවායේ තත්ත්වය ඵලදායී ලෙස තහනම් කර ඇත. නියෝගය මගින් වාහන අධිකරණ බලය යටතේ පවතින බව සහතික කරන අතර, නඩුව විභාගයේ පවතින අතරතුර කිසිදු ආකාරයකින් ඒවා බැහැරලීමට නොහැකි වේ.
මෙම පියවර, ආරවුලේ ප්රතිඵලයට කේන්ද්රීය විය හැකි වත්කම් සංරක්ෂණය කිරීමේ අධිකරණ අභිප්රාය පිළිබිඹු කරයි. අවසාන තීරණයකට පෙර ප්රධාන සාක්ෂි හෝ දේපල විසිරී යාමේ අවදානමක් පවතින වාණිජ නඩු විභාගවලදී මෙවැනි පියවරක් සාමාන්යයෙන් භාවිත කෙරේ.
BOI සමාගම පරීක්ෂණයට ලක්වේ
ආරවුලේ කේන්ද්රයේ පවතින සමාගම, ශ්රී ලංකාවේ උපාය මාර්ගික ආයෝජන පහසු කිරීම සහ නියාමනය කිරීම සඳහා වගකිව යුතු රජයේ ආයතනය වන ආයෝජන මණ්ඩලය විසින් නිකුත් කරන ලද බලපත්රයක් දරයි. BOI බලපත්රලාභී ආයතන, බදු සහන සහ රේගු වරප්රසාද ඇතුළු විවිධ දිරිගැන්වීම් භුක්ති විඳින හෙයින්, එවැනි තත්ත්වයක් යයි කියනු ලබන අවභාවිතාවක් සැලකිය යුතු මහජන අවශ්යතාවක් ඇති කරුණක් බවට පත්වේ.
යටින් පවතින ආරවුලේ නිශ්චිත ස්වභාවය තවමත් විවෘත අධිකරණයේ සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් වී නොමැති නමුත්, සුඛෝපභෝගී වාහන සම්බන්ධ වීම, BOI විධිවිධාන යටතේ ඉහළ වටිනාකමැති වත්කම් ආනයනය කිරීම සහ ලියාපදිංචිය පිළිබඳ ප්රශ්න මතු කරයි.
නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට යයි
ඉදිරි විභාගවලදී නඩුව වැඩිදුරටත් සලකා බැලීමට අභියාචනාධිකරණය අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එහිදී දෙපාර්ශ්වයටම තම තර්ක ඉදිරිපත් කිරීමේ අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත. මෙවැනි අතුරු නියෝග, වත්කම් කල්තියා ගෙනයාම හෝ සඟවාලීම මගින් යුක්තිය යටපත් නොවන බව සහතික කිරීමේ අධිකරණ කැපවීම පිළිබිඹු කරන බව නීති නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.
BOI සමාගම් සතු සුඛෝපභෝගී සහ ඉහළ වටිනාකමැති වත්කම් ඉදිරියේදී අධීක්ෂණය සහ නියාමනය කරන ආකාරය සඳහා ඇති විය හැකි ගම්යාර්ථ හේතුවෙන් ව්යාපාරික සහ නීතිමය ප්රජාවන් දෙකම මෙම නඩුව සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.