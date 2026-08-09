ශ්රී ලංකාව ආසියානු අපරාධ ජාල සඳහා නව පිවිසුම් භූමියක් බවට පත්වෙමින් පවතී
සංවිධිත අපරාධයේ නිශානය බවට පත් දූපත් රාජ්යය
ආසියාව පුරා ක්රියාත්මක වන සංවිධිත අපරාධ ජාල විසින් ශ්රී ලංකාව අනවසර මෙහෙයුම් සඳහා උපායමාර්ගික කඳවුරක් ලෙස හඳුනාගනිමින්, රට ඉලක්ක කර ගැනීම ක්රමයෙන් වැඩිවෙමින් ඇති බව, රටේ ආරක්ෂක තත්ත්වයට එල්ල වන වර්ධනමාන තර්ජනය ඉස්මතු කරන මෑත කාලීන වාර්තා පෙන්වා දෙයි.
අපරාධ සින්ඩිකේට් සඳහා ශ්රී ලංකාව ආකර්ෂණීය වීමට හේතු
තම බලපෑම පුළුල් කරගැනීමට අපේක්ෂා කරන ආසියානු අපරාධ කණ්ඩායම් සඳහා ශ්රී ලංකාව කැමැත්තෙන් ඇදී යන ගමනාන්තයක් බවට හේතු වී ඇති සාධක ගණනාවක් ඇති බව විශේෂඥයෝ පෙන්වා දෙති. ඉන්දීය සාගරයේ මධ්යම හබක් ලෙස රටේ භූගෝලීය පිහිටීම, වර්ධනය වෙමින් පවතින නියාමන රාමු, සහ මෑත වසරවලදී රටව දිගින් දිගටම කරළිය කළ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ඇති වූ අවදානම් ලකුණු ඊට ඇතුළත් වේ.
කලාපය පුරා සිටින අපරාධ සංවිධාන, දැඩි මූල්ය පීඩාවෙන් තවමත් යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් සිටින ශ්රී ලංකාවේ ආයතන, මුදල් විශුද්ධිකරණය, මිනිස් ජාවාරම, මත්ද්රව්ය ජාවාරම හෝ වෙනත් අනවසර ව්යාපාර හරහා සූරාකෑමේ අවස්ථා සැකසෙනු ඇතැයි සාවද්ය ලෙස ගණනය කරන බව වාර්තා වේ.
පුළුල් කලාපීය රටාවක්
මෙම අභියෝගයට මුහුණ දෙන්නේ ශ්රී ලංකාව පමණක් නොවේ. සාම්ප්රදායික ක්රියාකාරී කලාපවල නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ පීඩනය තීව්ර වත්ම නව භූමි සොයන දේශ සීමා ඉක්මවූ අපරාධ කණ්ඩායම්වල ක්රියාකාරකම් ඉහළ යෑම දකුණු හා ගිනිකොන දිග ආසියාවේ රාජ්ය කිහිපයක් වාර්තා කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, ශ්රී ලංකාවේ විශේෂ තත්ත්වයන් නිසා මෙම මොහොතේ එය විශේෂයෙන් අවදානමට ලක්ව ඇති බව ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.
නීතිය ක්රියාත්මක කිරීම හා පාලනයට ඇති ඇඟවුම්
වාර්තා වන මෙම ප්රවණතාව, දක්ෂ විදේශ අපරාධ ජාල අධීක්ෂණය කිරීමට හා ප්රතිරෝධ දැක්වීමට ශ්රී ලංකා පොලිසිය හා බුද්ධි අංශවලට ඇති ධාරිතාව පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්න මතු කරයි. විශ්ලේෂකයෝ පහත සඳහන් කරුණු සඳහා හදිසි අවශ්යතාවය අවධාරණය කරති:
- ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක යාන්ත්රණය තුළ අන්තර් ආයතනික සහයෝගිතාව තහවුරු කිරීම
- කලාපීය හා ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ වැඩිදියුණු කළ බුද්ධි තොරතුරු හුවමාරු ක්රමවේද ස්ථාපිත කිරීම
- දේශ සීමා ඉක්මවූ සංවිධිත අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ගැලපෙන ලෙස නීති රාමු යාවත්කාලීන කිරීම
- පිවිසුම් තොටුපළවල, මූල්ය ආයතනවල හා ඩිජිටල් නාලිකාවල වැඩිදුර අවධානය යොමු කිරීම
අවධානය ඉල්ලා සිටීමක්
ශ්රී ලංකාව තම ආර්ථිකය නැවත ගොඩනඟා ආයෝජක විශ්වාසය යථා තත්ත්වයට පත් කරගැනීමට වෙහෙසෙන අතර, සංවිධිත අපරාධ කඳවුරු වීම මහජන ආරක්ෂාවට පමණක් නොව රටේ ජාත්යන්තර කීර්තිනාමයට හා දිගුකාලීන සංවර්ධන ඉදිරිදර්ශනවලට ද සැලකිය යුතු අවදානමක් ඇති කරයි. අපරාධ ජාල දූපතේ සමාජීය හා ආර්ථික රටාව තුළ ගැඹුරින් මුල් බැස ගැනීමට ප්රථමයෙන්, මෙම නැගෙමින් ඇති තර්ජනය සුදුසු බරපතලකමෙන් සැලකීමට බලධාරීන් හා ප්රතිපත්ති立案 කරන්නන් දෙදෙනාටම බලකෙරෙමින් ඇත.
ක්රියාශීලී පියවර ඉක්මනින් නොගතහොත්, ශ්රී ලංකාව ආසියානු සංවිධිත අපරාධයේ සිතියමේ ස්ථිර ස්ථානයක් බවට පත්වීමේ අවදානමක් ඇති බව ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.