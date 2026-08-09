අශ්වින්: හේරත් මහා ක්රීඩකයෙකු කළ ඒ මැජික් එල් ලංකාවේ ස්පිනර්වරුන්ට තවමත් අහිමියි
ඉන්දීය ඕෆ් ස්පින් දිවියේ දිග්ගැසුණු ක්රීඩකයෙකු වන රවිචන්ද්රන් අශ්වින්, ශ්රී ලංකාවේ වර්තමාන ස්පින් පන්දු යැවීමේ ප්රහාරය පිළිබඳ අවංක තක්සේරුවක් ඉදිරිපත් කරමින්, හිටපු වම්හස්ත ස්පිනර් රංගන හේරත්ගේ අසාමාන්ය බලපෑම නැවත ප්රතිනිර්මාණය කළ හැකි පන්දු යවන්නෙකු ද්වීප ජාතියේ ස්පිනර්වරුන් අතරින් තවමත් ඉදිරිපත් වී නොමැති බව පෙන්වා දී ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ස්පින් ක්රීඩාව මතු වූ මහා සෙවනැල්ල
නූතන යුගයේ ශ්රේෂ්ඨතම ස්පිනර්වරුන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස පුළුල්ව සලකනු ලබන අශ්වින්, හේරත් කුසලතා, අත්දැකීම් සහ තරඟ ජය ගැනීමේ හැකියාවේ දුර්ලභ සංයෝජනයක් ගෙන ආ බවත්, ඔහුගේ දිගු ජාත්යන්තර වෘත්තීය ජීවිතය තුළ ශ්රී ලංකාවේ ස්පින් අංශය ලෝක මට්ටමේ උසකට ඔසවා තැබූ බවත් අවධාරණය කළේය. අශ්වින්ට අනුව, එවැනි ක්රීඩකයෙකු ප්රතිස්ථාපනය කිරීම පහසු නොවන අතර, ශ්රී ලංකාවේ වර්තමාන ස්පින් විකල්ප තවමත් එම හිඩැස පිරවීමට සෙවෙමින් සිටිති.
2018 දී ජාත්යන්තර ක්රිකට් ක්රීඩාවෙන් විශ්රාම ගත් හේරත්, ඔහුගේ බැබළෙන වෘත්තීය ජීවිතය තුළ ටෙස්ට් කඩඉම් 400කට අධික ප්රමාණයක් ලබා ගත් අතර, ඔහුගේ රැවටිලිකාර ගුවන් ගමන සහ තියුණු හැරවීම් මගින් දක්ෂතම පිතිකරුවන් පවා රවටා ගැනීමේ හැකියාව නිසා ප්රසිද්ධ විය. ක්රීඩාවේ ඉතිහාසයේ වඩාත්ම ඵලදායී වම්හස්ත ස්පිනර්වරුන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස ඔහු සැලකෙන්නේය.
හේරත්ගේ උරුමය සඳහා අශ්වින්ගේ ගෞරවය
අශ්වින් පැහැදිලි කළේ ඔහුගේ නිරීක්ෂණය ශ්රී ලංකාවේ වර්තමාන ස්පිනර්වරුන්ට එල්ල වූ විවේචනයක් නොව, හේරත් සැබවින්ම කෙතරම් සුවිශේෂී ක්රීඩකයෙකු වූයේද යන්නේ පිළිබිඹුවක් බවත් — ඕනෑම පරම්පරාවකදී සොයා ගැනීම ඇත්තෙන්ම දුෂ්කර ගුණාංග සහිත පන්දු යවන්නෙකු බවත්ය.
ශ්රී ලංකාව හේරත් යුගයෙන් පසු කාලය තුළ ලසිත් එම්බුල්දෙනිය සහ ප්රභාත් ජයසූරිය ඇතුළු ප්රතිශ්රුතිදායක ස්පින් විකල්ප කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, දෙදෙනාම ටෙස්ට් මට්ටමේදී සැලකිය යුතු ශ්රේෂ්ඨත්වයක් දක්වා ඇත. කෙසේ වෙතත්, අශ්වින්ගේ අදහස් පෙන්නුම් කරන්නේ ඔහුගේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන් බලන විට, ඔහු ශීර්ෂස්ථානයේ සිටි සමයේ හේරත් දැරූ ආධිපත්යමය ස්ථාවරයට කිසිවෙකු තවමත් ළඟා වී නොමැති බවයි.
ශ්රී ලංකාවේ තේරීම්කරුවන්ට අභියෝගයක්
මෙම අදහස් ශ්රී ලංකා ක්රිකට් රසිකයින් සහ විශ්ලේෂකයින් අතර විවාදයක් ඇති කළ හැකි අතර, ඉදිරි වසරවලදී ජාතික කණ්ඩායම සිය ස්පින් සම්පත් හොඳින් වර්ධනය කරගන්නේ කෙසේද යන්න ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු දිගු කලක් තිස්සේ සාකච්ඡා කළ කරුණකි. ස්පින් පන්දු යැවීම ඓතිහාසිකව ශ්රී ලංකාවේ ශ්රේෂ්ඨතම ශක්තීන්ගෙන් එකක් වූ අතර, එම අංශයේ සැබෑ තරඟ ජය ගන්නෙකු හදා ගැනීමේ පීඩනය ඉහළ මට්ටමක පවතී.
ස්පින්-හිතකාමී නිවේදන තත්ත්ව මත බෙහෙවින් රඳා පවතින ශ්රී ලංකා කණ්ඩායමක් සඳහා, ඊළඟ මහා ස්පින් ශ්රේෂ්ඨ ක්රීඩකයා හඳුනා ගැනීම සහ වර්ධනය කිරීම, කණ්ඩායමේ කළමනාකාරිත්වය සහ තේරීම්කරුවන් මුහුණ දෙන වඩාත්ම ඉතා හදිසි කාර්යභාරයන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.