Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ට්‍රම්ප්ගේ ගාසා යෝජනා 15ක් නෙතන්යාහු ප්‍රතික්ෂේප කරයි — ඊශ්‍රායල් හමුදා ඉවත් කිරීමට අකමැත්ත

09 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ට්‍රම්ප්ගේ ගාසා යෝජනා 15ක් නෙතන්යාහු ප්‍රතික්ෂේප කරයි — ඊශ්‍රායල් හමුදා ඉවත් කිරීමට අකමැත්ත

ගාසා ගැටුම සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඉදිරිපත් කළ කරුණු 15කින් සමන්විත සැලැස්ම ඊශ්‍රායලය විසින් නිල වශයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද අතර, අගමැති බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු ඊශ්‍රායල් හමුදාවන් එම භූමියෙන් ඉවත් නොකරන බව පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර ඇත.

සමීප මිත්‍ර රාජ්‍යයන් අතර දුර්ලභ බිඳවැටීමක්

ගාසා යුද්ධය ජාත්‍යන්තර අවධානයට ලක්ව පවතින මෙවන් අවස්ථාවක, ඊශ්‍රායලයේ ශක්තිමත්ම මිත්‍ර රාජ්‍යය වන එක්සත් ජනපදය සමඟ ගැටුමක් ඇතිවී ඇති බව මෙම ප්‍රතික්ෂේපය හෙළිදරව් කරයි. වොෂිංටනය හා තෙල් අවීව් අතර ඓතිහාසිකව පවත්නා සමීප සබඳතාව තිබියදී, ට්‍රම්ප් පරිපාලනය යෝජනා කළ රාමුවට නෙතන්යාහු ආණ්ඩුව විරෝධය පළ කර ඇත.

ජනාධිපති ට්‍රම්ප් විසින් ගැටුමට ඉදිරි මාවතක් ලෙස ඉදිරිපත් කළ කරුණු 15 ඇතුළත් සැලැස්ම, හමුදා ක්‍රියාකාරකම් පවත්වාගෙන යාම ආවශ්‍යක බව අවධාරණය කරමින් ඊශ්‍රායල් නායකත්වය විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

හමුදා පැවැත්ම සම්බන්ධයෙන් ඊශ්‍රායලය අදිමුහුණ්ඩු වෙයි

නෙතන්යාහුගේ ස්ථාවරය, ගාසාව තුළ මෙහෙයුම් පාලනය පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් ඊශ්‍රායලය දරන අඛණ්ඩ අධිෂ්ඨානය ඉස්මතු කරයි. හමාස් සංවිධානය විසංවිධානය කිරීමේ හා ප්‍රදේශය තුළ රඳවා සිටින ඉතිරි ප්‍රාණ ඇප කරුවන් නිදහස් කිරීමේ උත්සාහයන් කලින් හමුදා ඉවත් කිරීමකින් බිඳ වැටෙන බව ඊශ්‍රායල් නිලධාරීන් නිරන්තරයෙන් තර්ක කර ඇත.

සටන් බිමේදී, වොෂිංටනයේ පීඩනය තිබියදී පවා ඊශ්‍රායලය ස්වාධීනව ක්‍රියා කිරීමට අදහස් කරන බව, මෙය ඉඟි කරයි. මේ අතර සටන් විරාම ඇති කිරීම හා මානවීය ප්‍රවේශය ලබාදීම සඳහා ජාත්‍යන්තර ඉල්ලීම් තීව්‍ර වෙමින් පවතී.

කලාපීය සාම උත්සාහයන්ට ඇති ඇඟවුම්

ට්‍රම්ප්ගේ යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කිරීම, ගැටුමට ඉක්මන් විසඳුමක් ලැබේ යැයි යන ප්‍රශ්නය නැවත හිස එසවීමට හේතු වෙයි. සතුරුකම් උග්‍ර වූ දා සිට ගාසාව පුරා විශාල සිවිල් හිමිකාරිත්වය හා ව්‍යාප්ත විනාශය ඇතිවී ඇත.

ඇමරිකාවේ සමීපතම මැද පෙරදිග හවුල්කරුවෙකු ලෙස සැලකෙන ඊශ්‍රායලය දෙසින් ලැබුණු ප්‍රතික්ෂේපයට ට්‍රම්ප් පරිපාලනය ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය සහ ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නව රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ප්‍රයත්නයන් දියත් කෙරේ දැයි, නිරීක්ෂකයෝ සාකච්ඡා කරමින් සිටිති.

ගැටුම් කලාපයේ සිරවී සිටින සිවිල් වැසියන්ගේ තත්ත්වය අවතාල් වෙමින් ඇතැයි මානවීය සංවිධාන අනතුරු අඟවන අතර, තත්ත්වය ඉතා වේගයෙන් වෙනස් වෙමින් පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss