සිරාජ් අඛණ්ඩ සික්ස් තුනකින් ඉන්දියාව ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව නාටකීය ජයග්රහණයකට රැගෙන යයි
ප්රධාන වශයෙන් ඔහුගේ මාරාන්තික පන්දු යැවීමෙන් ප්රසිද්ධ මොහොමඩ් සිරාජ්, බැට් කිරීමෙදී අනපේක්ෂිත වීරයෙකු බවට පත් වෙමින් අඛණ්ඩ සික්ස් තුනක් ගසා ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව ඉන්දියාවට නාටකීය ජයග්රහණයක් අත් කරදුන් අතර, ක්රිකට් ලෝකයම කම්පනයට පත් කළ මෙම ජයග්රහණය ලාංකීය ක්රීඩකයන් අවිශ්වාසයෙන් ඔහුගේ බැට් එක පරීක්ෂා කිරීමට පොළඹවා ගත්තේය.
අනපේක්ෂිත බැට්ස්මන් ප්රහාරයක්
සාමාන්යයෙන් බැට්ස්මන් කුසලතාවලට ප්රසිද්ධ නොවූ ඉන්දීය වේගී පන්දු යවන්නා, ඉතා සුළු දෙනෙකුට අනුමාන කළ හැකිව සිටි ආකාරයෙන්, තරගයේ අවසාන අදියරේදී දරුණු ප්රහාරයක් එල්ල කළේය. සිරාජ්ගේ බැට්ටුවෙන් පිළිවෙලින් සික්ස් තුනක් ගිලිහීමෙන් තරගයේ ගමන් මග සම්පූර්ණයෙන්ම ඉන්දියාවට වාසිදායක දිශාවට හැරී, ඉන්දීය ඩ්රෙසිං කාමරය ජයාන්දෝලනයෙන් ගිලෙන ආකාරයෙන් ඉතා විස්මිත රෙදෙකින් තරගය නිම කළේය.
එක් එක් පහරවල් පිටුපස තිබූ අසාමාන්ය ශක්තිය ශ්රී ලංකා ක්රීඩකයන් පැහැදිලිවම විස්මයට පත් කළේය. හාස්යජනක නමුත් අරුත්බර මොහොතක දී, ශ්රී ලංකා පාර්ශ්වයේ සාමාජිකයන් ක්රීඩාව අවසානයේ සිරාජ්ගේ බැට් එක පරීක්ෂා කිරීමට ඉදිරිපත් වූයේ, ටේල් එන්ඩ් ක්රීඩකයාගේ අසාමාන්ය ගැසීමේ ප්රදර්ශනයට කිසියම් සැඟවුණු පිළිතුරක් සෙවෙන්නාක් මෙනි.
ශ්රී ලංකාව පිටියේදීම කම්පනයට
බැට් පරීක්ෂා කිරීමේ මොහොත ඉතා ඉක්මනින් පුළුල් අවධානය ආකර්ෂණය කර ගත් අතර, සිරාජ්ගේ දායකත්වය කෙතරම් අනපේක්ෂිත වූයේද යන්න එයින් ප්රතිඹිඹිත විය. ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන්, කළමනාකරණය කළ හැකිව පෙනී සිටි තත්ත්වයක් අවසාන භාගයේ බිඳ වැටීම ගැඹුරු වේදනාවක් ඇති කරනු ඇත; පහළ ක්රමයේ ක්රීඩකයන්ගේ ධාවනෝත්සාහය ප්රතිරෝධය දැක්වීමේ ඕනෑම අවස්ථාවක් ශ්රී ලංකාවෙන් ම හීනවී ගිය තීරණාත්මක හැරවුම් ලක්ෂ්යය බවට පත් විය.
ශ්රී ලංකා රසිකයන් සහ දිවයිනේ ක්රිකට් අනුගාමිකයන් නිසැකවම සිය හිත් ගත් ක්රීඩකයෙකු නොවූ පන්දු යවන්නෙකු — නිල බැට්ස්මන්වරයෙකු නොවූ — ප්රතිඵලය තීරණය කළ ඝාතක පහරවල් ගෙනාවේ කෙසේදැයි සිතා, ශේෂ මොහොතන් කිහිපය තුළ තරගය කෙතරම් නාටකීය ලෙස ලිස්සා ගිය දැයි නැවත නැවතත් සමාලෝචනය කරනු ඇත.
සිරාජ් අවධානයේ කේන්ද්රය වෙයි
සිරාජ් ඔහුගේ පන්දු යැවීමෙන් ඉහළ පෙළේ බැට්ස්මන්වරුන් කරදරයට ලක් කිරීමේ හැකියාව නිසා ක්රිකට් ලෝකය පුරා සැලකිය යුතු ගෞරවයක් උපයා ඇති අතර, මෙම දස්කම ඔහුගේ කීර්ති නාමයට සම්පූර්ණයෙන්ම නව මානයක් එකතු කළේය. ඔහුගේ සික්ස් තුන කේවල වාසනාවන්ත ගැස්ම් නොවීය — ඒවා පහළ ක්රමයේ බැට්ස්මන්වරයෙකු ලෙස ඔහුගේ තත්ත්වය ප්රතික්ෂේප කරන ආකාරයේ විශ්වාසය සහ වේලාවාදිතාවයෙන් යුක්ත විය.
ඉන්දියාව සම්බන්ධයෙන්, මෙම ජයග්රහණය කලින් සිදු වූ කිසිදු ශ්රේෂ්ඨ දෙයක් හා සමාන ලෙස, ඒ නාටකීය අවසානය සඳහාද සිහිකරනු ලැබිය යුතු ය; සිරාජ්ගේ අසාමාන්ය කෙටිකාලීන ඉනිම ඉදිරි කාලය තුළ නැවත නැවතත් දෙස් බැලෙමින් සාකච්ඡාවට ලක් වනු ඇත.
මෙම ප්රතිඵලය ශ්රී ලංකාවේ ව්යාපාරයට නව පහරක් එල්ල කරන අතර, පීඩනය ඉහළ යන අවසාන අදියරවලදී තරග නිම කිරීමේ කණ්ඩායමේ හැකියාව ගැන වැඩිදුර ප්රශ්න මතු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.