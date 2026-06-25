Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත මෙtahun අවසාන වීමට පෙර අහෝසි කිරීමට ජනාධිපති දිසානායක ප්‍රතිඥා දෙයි

25 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත මෙtahun අවසාන වීමට පෙර අහෝසි කිරීමට ජනාධිපති දිසානායක ප්‍රතිඥා දෙයි

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) මෙම වර්ෂය අවසන් වීමට පෙර අහෝසි කිරීමට ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක දෘඪ ප්‍රතිඥාවක් දී ඇති අතර, සිවිල් නිදහස් පෙරමුණු සහ මානව හිමිකම් සංවිධාන දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ විවේචනය කළ නීති රීතිවලට එරෙහිව රජයේ ප්‍රතිපත්තිය සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වීමේ ලකුණු දක්නට ලැබේ.

ජනාධිපතිවරයා මෙම නිවේදනය සිදු කළේ පාර්ලිමේන්තුව අමතමිනි. දශක ගණනාවක් පැරණි මෙම නීතිය අහෝසි කිරීමේ තම ආණ්ඩුවේ අභිප්‍රාය ඔහු නැවත ස්ථිර කළේය. දේශීය හා ජාත්‍යන්තර මට්ටම් දෙකෙහිම එය නොකඩවා විවේචනයට ලක් වී ඇත.

දීර්ඝ කාලීන විමර්ශනයට භාජනය වූ නීතියක්

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත දශක ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආවාදමය ලෙස විවාදයට භාජනය වූ නීතිමය ලේඛනයකි. මානව හිමිකම් කණ්ඩායම්, නීතිඥ විශේෂඥයින් සහ විරුද්ධ පාර්ශ්ව ඇතුළු විවේචකයින් දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කළේ, මෙම පනත ප්‍රමාණවත් අධිකරණ අධීක්ෂණයකින් තොරව පුද්ගලයන් රඳවා ගැනීමට සහ එරෙහිවීම යටපත් කිරීමට අවභාවිතා කර ඇති බවයි.

බලධාරීන්ට පුළුල් බලතල ලබා දෙන මෙම නීතිය, විශේෂයෙන් රටේ සිවිල් ගැටුමේ අනතුරු ඇඟවීමෙන් පසු, සුළුතර ප්‍රජාවන්, මාධ්‍යවේදීන් සහ ක්‍රියාකාරීන් කෙරෙහි එල්ල කළ බලපෑම නිසා දැඩිව හෙළා දකිනු ලැබ ඇත.

දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයේ ප්‍රධාන පොරොන්දුවක්

PTA අහෝසි කිරීම සඳහා වන ඉල්ලීම වසර ගණනාවක් තිස්සේ සිවිල් සමාජය පුරා අඛණ්ඩව නංවනු ලැබ ඇති අතර, ජනාධිපති දිසානායකගේ නිවේදනය, එහි අහෝසිය වෙනුවෙන් නොකඩවා ව්‍යාපාරයේ යෙදී සිටි අය විසින් සාදරයෙන් පිළිගනු ලැබිය හැකිය. වත්මන් වර්ෂය තුළ ස්ථිර ගැටගැසූ කාල සීමාවක් නිශ්චිත කිරීමෙන්, දිගු කලක් ඇසී ගිය මෙම ප්‍රතිඥාව නීති රීති ක්‍රියාවක් බවට පත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයා දැඩි අධිෂ්ඨානයෙන් සිටින බව පෙනෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් තත්ත්වයට මෙන්ම, නීතිය ව්‍යවස්ථා ග්‍රන්ථයෙන් ඉවත් කරන ලෙස නොකඩවා ඉල්ලා සිටි විදේශ රජයන් සහ බහුපාර්ශ්වික ආයතන සමඟ ඇති සබඳතාවලටද මෙම පියවර පුළුල් ව්‍යාප්තියක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ඊළඟ පියවර

ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රතිඥාව ඉදිරිට තැබූ සැලකිය යුතු පියවරක් ලෙස සලකුණු වුවද, දැන් අවධානය යොමු වනුයේ පාර්ලිමේන්තුව සහ පනත ප්‍රස්තාවිකව අහෝසි කිරීමට අවශ්‍ය නීති රීති ක්‍රියාවලිය කෙරෙහිය. ජාතික ආරක්ෂාවේ අවශ්‍යතා සහ මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂාව අතර සමතුලිතතාවයක් ඇති ආදේශක නීතියක් හඳුන්වා දීමට රජය ඉක්මනින් ක්‍රියා කරයිද යන්න නිරීක්ෂකයින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා — විශේෂයෙන් මෙම නීතියේ ග්‍රහණය සෘජුවම අත්විඳි ප්‍රජාවන්ගෙන් — ජනාධිපතිවරයාගේ වචන බරක් දරනු ඇත්තේ, ඒවා සභා මහලේ ගෙනෙන ප්‍රත්‍යක්ෂ ක්‍රියාමාර්ග සමඟ ගැළපෙන විට පමණි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන්ගේ මිලියන ගණනක් වූ අරමුදල් ඊශ්‍රායල් නීතිමය ආරවුලකට හසුවෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන්ගේ මිලියන ගණනක් වූ අරමුදල් ඊශ්‍රායල් නීතිමය ආරවුලකට හසුවෙයි

ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික කම්කරුවන් සහ වෙනත් විදේශ ජාතිකයන්ට අයත් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 6.9ක් පමණ වූ මුදලක් ඊශ්‍රායලයේ ක්‍රියාත්මක නීතිමය ආරවුලක් හේතුවෙන් තවමත්…

25 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟළුම් අපනයන මැයි මාසයේ දී සියයට 8කට ආසන්නව ඉහළ යෑමට එක්සත් ජනපද ඉල්ලුම හේතු වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟළුම් අපනයන මැයි මාසයේ දී සියයට 8කට ආසන්නව ඉහළ යෑමට එක්සත් ජනපද ඉල්ලුම හේතු වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟළුම් අපනයන අංශය මැයි මාසයේ දී ශක්තිමත් ප්‍රතිඵල වාර්තා කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළෙන් ලැබෙන ප්‍රබල ඉල්ලුම මූලික හේතුව කරගනිමින් අපනයන…

25 Jun 2026 Discuss
හොරණ සංවිධායක චරිත් අබේසිංහට විරුද්ධව විනය පියවර ගන්නේ යැයි ප්‍රේමදාස පවසයි Sinhala

හොරණ සංවිධායක චරිත් අබේසිංහට විරුද්ධව විනය පියවර ගන්නේ යැයි ප්‍රේමදාස පවසයි

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස, සමගි ජන බලවේගය (එස්.ජේ.බී.) හොරණ සංවිධායක චරිත් අබේසිංහට එරෙහිව විධිමත් විනය කටයුතු ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන බව නිවේදනය කර ඇත.…

25 Jun 2026 Discuss