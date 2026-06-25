EPF-ETF ඒකාබද්ධ කිරීම පෞද්ගලික අංශයේ කම්කරුවන්ට හානිකර වනු ඇතැයි FSP අනතුරු අඟවයි; NPP පැරණි දේශපාලන න්යාය පත්රයක් පුනර්ජීවනය කරන බවට චෝදනා
ජාතික ජනතා බලවේගය (NPP) රජය විසින් සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (EPF) සහ සේවක භාර අරමුදල (ETF) එකම ත්රිපාර්ශ්වික පාලන රාමුවක් යටතේ ඒකාබද්ධ කිරීමට ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් පෙරමුණ සමාජවාදී පක්ෂය (FSP) දැඩි කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත. එවැනි පියවරක් ශ්රී ලංකාව පුරා පෞද්ගලික අංශයේ කම්කරුවන්ට අතිශයින් හානිකර වනු ඇතැයි ද එම පක්ෂය අනතුරු අඟවයි.
නව බෝතලයේ පැරණි මුද්දරප්පලම් — FSP
සඳුදා දිනයේ අදහස් දක්වමින් FSP පක්ෂය චෝදනා කළේ, NPP රජය ප්රායෝගිකව ක්රියාත්මක කිරීමට තැත් කරන්නේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (UPFA) සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය (UNP) විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ප්රතිපත්ති න්යාය පත්රයක් බවයි. NPP විසින් ම විරුද්ධ බලවේග ලෙස ස්ථානගත කර ඇති මෙම දෙපක්ෂය ඉදිරිපත් කළ දිගු කලක් ගැටළු සහගත සැලැස්ම, නව දේශපාලන අනන්යතාවක් යටතේ නැවත ඇසුරුම් කිරීමට රජය කටයුතු කරන බවටත් එම පක්ෂය චෝදනා කළේය.
FSP පක්ෂයේ විවේචනය කේන්ද්රගත වී ඇත්තේ, අරමුදල් දෙක ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් පෞද්ගලික අංශයේ කම්කරුවන් දැනට එක් එක් යෝජනා ක්රමය යටතේ භුක්ති විඳින සුවිශේෂ ආරක්ෂාවන් සහ ප්රතිලාභ අඩාල වනු ඇතැයි යන තර්කය මතයි. EPF සහ ETF යන දෙකම කම්කරුවන් සඳහා විශ්රාම හා සුබසාධන යාන්ත්රණ ලෙස කටයුතු කළද, ඒවා වෙනස් වූ කාර්යභාර සහ පාලන ව්යුහයන් යටතේ ක්රියාත්මක වන බවත්, ඒවා සංරක්ෂිතව පවත්වා ගත යුතු බවත් FSP අවධාරණය කරයි.
කම්කරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් අවදානමට ලක්ව ඇත
කම්කරුවන් සහ ඔවුන්ගේ වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන්ගේ සැබෑ, දැනුවත් අනුමැතියකින් තොරව මෙම අරමුදල් ප්රතිව්යුහගත කිරීම ශ්රම බලකාය සමඟ කරන ද්රෝහිකමක් වනු ඇතැයි එම පක්ෂය අවධාරණය කළේය. ඒකාබද්ධ කිරීමේ යෝජනාව අත්හැර, ඒ ඒ අරමුදල් ඔවුන්ගේ ප්රතිලාභීන්ට වඩාත් හොඳින් සේවය කළ හැකි ලෙස ශක්තිමත් කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලෙස FSP රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.
- EPF යනු ශ්රී ලංකාවේ විශාලතම විශ්රාම ඉතුරුම් අරමුදල වන අතර, එය මිලියන සංඛ්යාත පෞද්ගලික අංශ සේවකයන් ආවරණය කරයි.
- ETF, පෞද්ගලික අංශ කම්කරුවන්ට විශ්රාම වැටුප් ආශ්රිත ගෙවීම් ඇතුළු අමතර සුබසාධන ප්රතිලාභ ලබා දෙයි.
- අරමුදල් දෙකම වෙනස් දායකත්ව ව්යුහයන් සහ හිමිකම් සහිතව වෙන් වෙන් වශයෙන් පරිපාලනය කෙරේ.
දේශපාලන චේතනාවන් ප්රශ්නකෙරේ
NPP රජය ක්රියාත්මක කරන්නේ මුලින් ම UPFA සහ UNP විසින් සැළසුම් කරන ලද සැලැස්මක් බවට FSP චෝදනා කරන අතර, යෝජිත ඒකාබද්ධ කිරීම සැබවින් ම සේවය කරන්නේ කාගේ අවශ්යතා සඳහාදැයි යන ප්රශ්නය ද එමගින් මතු වේ.
FSP ගේ මැදිහත්වීම, යෝජිත ප්රතිව්යුහගත කිරීම පිළිබඳ මහජන විවාදය, විශේෂයෙන් ඓතිහාසිකව අරමුදල් දෙකටම සම්බන්ධ කම්කරු හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීමට පෙළඹී සිටින වෘත්තීය සමිති සහ ශ්රම උපදේශන කණ්ඩායම් අතර, තව දුරටත් උද්දීපනය කළ හැකි යයි අපේක්ෂා කෙරේ. FSP ගේ චෝදනාවලට සවිස්තරාත්මක මහජන ප්රතිචාරයක් ලබා දීමට රජය තවමත් පියවර ගෙන නොමැත.
මෙම සාකච්ඡාව ඉදිරියට ගෙන යන විට, NPP රජය මතභේදාත්මක ඒකාබද්ධ කිරීම සමඟ ඉදිරියට යාමට තීරණය කරයිද, නැතහොත් ක්රමයෙන් ගොඩනැගෙන විරෝධය හමුවේ තම ස්ථාවරය නැවත සලකා බලයිද යන්න ඉවසිලිවන්තව නිරීක්ෂණය කිරීමට පෞද්ගලික අංශ කම්කරුවන් සහ ඔවුන්ගේ නියෝජිතයන් සූදානම් ව සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.