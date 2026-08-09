කොළඹ රජය සිංහල බහුතරයේ ප්රතිඝාතය බිය වෙමින් දෙමළ ගැටළු සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත්ව ගමන් කරයි
දේශපාලන සංවේදීතාවන් මධ්යයේ රජය දෙමළ අසාධාරණතාවන්ගෙන් වැළකේ
විශ්ලේෂකයන් පවසන පරිදි, ශ්රී ලංකා රජය දෙමළ දේශපාලන ගැටළු ඉතා ප්රවේශමෙන් හසුරුවමින් සිටින අතර, සිංහල බහුතරයේ ප්රතිඝාතය පිළිබඳ බිය, ප්රධාන ප්රතිපත්ති තීරණ හැඩගස්වමින් දිගු කලක් තිස්සේ පැවතෙන වාර්ගික අසාධාරණතාවන්ට අර්ථවත් විසඳුම් ලබා දීම වළකාලන බව පෙනී යයි.
නාජූකව තුලනය රකිමින්
ඉඩම් ආපසු ලබා දීම, දේශපාලන බලය පැවරීම සහ යුධ කාලීන හැසිරීම් සම්බන්ධ වගවීම ඇතුළු ගැටළු සම්බන්ධයෙන් දෙමළ දේශපාලන නායකයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් නිතර නිතර ඉල්ලීම් කළද, රජය විසින් දිරිමත් පියවර ගැනීමෙන් බොහෝ දුරට වැළකී ඇත. කොළඹ රජයන් ඓතිහාසිකව දෙමළ ගැටළු සම්බන්ධයෙන් තීරණාත්මකව ක්රියා කිරීමට මැලිකමක් දක්වා ඇති බව නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, එසේ ක්රියා කිරීම ඡන්දදායකයන් අතර විශාලතම කොටස වන සිංහල ඡන්දදායකයන් අතර දැඩි දේශපාලන ප්රතිචාරයක් ඇති කළ හැකි බැවිනි.
බිඳෙන සුළු ආර්ථික යථා තත්ත්වයකට නැවී සිටිමින් තරඟකාරී වාර්ගික අපේක්ෂාවන් කළමනාකරණය කිරීමේ අභියෝගී කාර්යභාරය ඉදිරිපත් වී ඇති වත්මන් රජය යටතේ ද මෙම රටාව ඉදිරියට ගෙන යන බව පෙනේ.
අසම්පූර්ණව පවතින දෙමළ ප්රධාන ගැටළු
දෙමළ ප්රජා නියෝජිතයන් විසින් ඉස්මතු කරන වඩාත් හදිසි ගැටළු අතර පහත සඳහන් දෑ වේ:
- උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල හමුදාව විසින් අත්පත් කරගත් ඉඩම් ආපසු ලබා දීම ප්රමාද වීම
- දෙමළ බහුතර ප්රදේශවලට වැඩි බලයක් පවරන දේශපාලන විසඳුමක් සම්බන්ධයෙන් අර්ථවත් ප්රගතියක් නොමැතිකම
- සිවිල් යුද්ධයේ අවසාන අදියර සම්බන්ධ වගවීම හා සත්ය සෙවීම පිළිබඳ නොවිසඳුණු ප්රශ්න
- උතුරු හා නැගෙනහිරි සිවිල් ප්රදේශවල ආරක්ෂක හමුදා ප්රතිෂ්ඨාපනය දිගටම පැවතීම
ක්රියාත්මක දේශපාලන ගණනය
ශ්රී ලංකා දේශපාලනයේ සිංහල බෞද්ධ ජාතිකවාදී හැඟීම ප්රබල බලවේගයක් ව පවතින හෙයින්, දෙමළ ඉල්ලීම්වලට සැලකිය යුතු양보 කිරීම් කිරීමෙහිලා දකින රජයක් ඉතා වැදගත් ඡන්adaya පාදකයක් දුරස් කර ගැනීමේ අවදානමට ලක් වන බව දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් තර්ක කරති. ඡන්ද ගණිතය මෙම ගැටළු විසඳීමේ ප්රධාන බාධකයක් ව පවතින බවද ඔවුන් පෙන්වා දෙයි.
කොළඹ රජයන් දිගටම කෙටිකාලීන ඡන්ද සලකා බැලීම්වලට දිගු කාලීන වාර්ගික සංහිඳියාවට වඩා ප්රමුඛතාවය ලබා දී ඇති අතර, මෙම චක්රය දශක ගණනාවක් තිස්සේ දෙමළ ප්රජාවන්ව ගාස්තු රහිත ස්ථානයක ජීවත් කිරීමට හේතු වී ඇත.
දෙමළ දේශපාලන පක්ෂ, ඡන්ද ව්යාපාර කාලයේ දී දෙන පොරොන්දු රජය බලයට පත් වූ පසු සැබෑ ප්රතිපත්ති ක්රියාවලට නොමැරෙන රටාවක් ලෙස හඳුන්වමින් තම නොසතුට ප්රකාශ කර ඇත.
ජාත්යන්තර පීඩනය දිගටම පවතී
සංහිඳියාව සහ වගවීම සම්බන්ධ ප්රගතිය ගැන එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය ඇතුළු ජාත්යන්තර ආයතනවල දෙස් බැලීමට ශ්රී ලංකාව දිගටම ලක් වෙමින් ඇත. රජය ජාත්යන්තර යාන්ත්රණයන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට ප්රතිඥා දී ඇති නමුත්, ක්ෂේත්රයේ ඕනෑම සාරවත් ගමනාගමනයක් ගෘහස්ථ දේශපාලන සලකා බැලීම් නිසා බාධා ලැබෙන බව විවේචකයන් තර්ක කරති.
උතුරු හා නැගෙනහිරි දෙමළ ප්රජාවන් සඳහා, යුක්තිය, පිළිගැනීම සහ සාධාරණ දේශපාලන නියෝජනය සඳහා වූ බලාපොරොත්තුව දිගටම ඉදිරියට යයි — කොළඹේ දේශපාලන ක්රියාවලියේ මන්දගාමී රෝද සහ බහුතර හැඟීමේ සදා ප්රකට බරෙහි කොටුවී සිටිමින්.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.