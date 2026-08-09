Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

09 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශක්ති සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නව දිල්ලියේදී ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මෑතකදී නව දිල්ලියේදී රැස්වී විදුලි බල අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාවේ ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කළ අතර, දෙරටම ශක්ති සම්බන්ධතා ගැඹුරු කිරීමේ අධිෂ්ඨානය නැවත තහවුරු කළේය.

ශක්ති සහයෝගිතාව අවධානයට ලක්වෙයි

රැස්වීමට දෙරටෙහිම නියෝජිතයින් එක්ව, පවතින සහයෝගී කටයුතු ඇගයීමට සහ විදුලිබල හා ශක්ති අංශයේ සහයෝගිතාවේ නව අවස්ථා සොයා බැලීමට කටයුතු කළහ. මෙම සාකච්ඡාවල් ජාති දෙකේ අසල්වැසි රටවල් අතර ශක්ති සම්බන්ධතාවේ ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින උපායමාර්ගික වැදගත්කම පිළිබිඹු කළේය.

දරුණු ආර්ථික අර්බුදයකින් පසු තම විදුලිබල යටිතල පහසුකම් ස්ථාවර කිරීමට සහ නවීනීකරණය කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාවට, කලාපයේ විශාලතම විදුලිය නිෂ්පාදකයන් සහ අපනයනකරුවන් අතර ඉන්දියාව සමඟ ඇති සමීප ශක්ති සහයෝගිතාවෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රයෝජන ලැබිය හැකිය.

උපායමාර්ගික වැදගත්කමකින් යුත් සම්බන්ධතාවයක්

මෑත වර්ෂවලදී ශක්ති සහයෝගිතාව, ඉන්දිය-ශ්‍රී ලංකා ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතාවේ ප්‍රධාන ස්තම්භයන්ගෙන් එකක් ලෙස මතු වී ඇත. දේශසීමා හරහා විදුලිබල ජාල සම්බන්ධතාවයක් ස්ථාපිත කිරීමේ අභිලාෂය දෙරජයන්ම පෙර ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්දියාවෙන් සෘජුවම විදුලිය ආනයනය කිරීමට ඉඩ සලසමින් මිල අධික ඉන්ධන පදනම් විදුලිජනනය මත රඳා පැවැත්ම අඩු කරනු ඇත.

  • පවතින ද්විපාර්ශ්වික විදුලිබල අංශ සහයෝගිතා රාමුවල සමාලෝචනය
  • ඒකාබද්ධ ශක්ති මුලපිරීම්වල ප්‍රගතිය ඇගයීම
  • විදුලිය හා පුනර්ජනනීය ශක්ති සහයෝගිතාවේ අනාගත ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳ සාකච්ඡා

ඉදිරි දිශාව

නව දිල්ලි රැස්වීම ඉන්දිය-ශ්‍රී ලංකා ශක්ති රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකත්වයේ අඛණ්ඩ වේගය සංඥා කරන අතර, ඉහළ මට්ටමේ ගිවිසුම් ප්‍රායෝගික, භූමිය මත ප්‍රතිඵල බවට පරිවර්තනය කිරීමේ ස්පෂ්ට අභිප්‍රාය දෙපාර්ශ්වය ප්‍රදර්ශනය කළේය. ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, මෙම හවුල්කාරිත්වය ඉදිරියට ගෙන යාම, වැඩිවූ ශක්ති ආරක්ෂාව සහ දිගුකාලීන ආර්ථික ස්ථාවරත්වය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ඉතා වැදගත් පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵල පිළිබඳ තවත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ඉදිරි දිනවල රාජ්‍ය නිල නාලිකා හරහා දැනුම් දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව Sinhala

සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 පරාජයකට පත් වූ ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික කණ්ඩායම සිංගප්පූරුවට එරෙහිව 51-62 ක් ලෙස පරාජය වෙමින් කලකිරීමක් ගෙන දෙන පසුබෑමකට මුහුණ දුන් අතර, එය දූපත් රාජ්‍යයේ කණ්ඩායමට ඉතා දුෂ්කර…

09 Aug 2026 Discuss
දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ Sinhala

දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙයි — මෙම සතියේ සාකච්ඡා ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසී ප්‍රජාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිගැනීම සඳහා රජය තීරණාත්මක පියවරක් ගනිමින්, දිගු කලක් තිස්සේ බලාපොරොත්තු වූ ආදිවාසී ජනතා පනත් කෙටුම්පත අමාත්‍ය…

09 Aug 2026 Discuss
කොළඹ රජය සිංහල බහුතරයේ ප්‍රතිඝාතය බිය වෙමින් දෙමළ ගැටළු සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත්ව ගමන් කරයි Sinhala

කොළඹ රජය සිංහල බහුතරයේ ප්‍රතිඝාතය බිය වෙමින් දෙමළ ගැටළු සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත්ව ගමන් කරයි

දේශපාලන සංවේදීතාවන් මධ්‍යයේ රජය දෙමළ අසාධාරණතාවන්ගෙන් වැළකේ විශ්ලේෂකයන් පවසන පරිදි, ශ්‍රී ලංකා රජය දෙමළ දේශපාලන ගැටළු ඉතා ප්‍රවේශමෙන් හසුරුවමින් සිටින අතර,…

09 Aug 2026 Discuss